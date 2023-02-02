Рим: SAMP/T буде в Україні впродовж двох місяців

Війна Росії проти України - новини четверга, 2 лютого.

++23:00++

2 лютого президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у подвійному форматі. У повному складі розглянули ситуацію на фронті, спроби Росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії та інші питання. Друга зустріч Ставки відбулася у вузькому форматі, вона зібралася "для особливо вагомої розмови", повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна повинна продовжувати те, що робить зараз: посилювати стійкість, бути єдиною у прагненні забезпечити армію необхідною зброєю та обладнанням, посилювати глобальний тиск на Росію.

++22:35++

Колишній глава військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Петр Павел, який переміг на виборах президента Чехії, вважає, що союзники повинні надати Україні всі види зброї, крім ядерної. "Коли мова йде про звичайні озброєння, я справді не бачу підстав для будь-яких обмежень", - сказав він в інтерв'ю AFP.

Він зауважив, що Україні буде важко протистояти такому супротивнику, як Росія, без такої бронетехніки, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, "а може і надзвукової авіації".

На думку Павела, союзникам необхідно проявляти більше сміливості в питаннях постачань Києву сучасної зброї, адже наразі "деякі країни мають дещо стриману позицію". "Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію", - наголосив він.

++22:00++

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську корпорацію Procter&Gamble P&G (власник брендів Gillette, Ariel, Tide, Fairy, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice та інших) до переліку компаній, які є міжнародними спонсорами війни Росії проти України, повідомляється на сайті НАЗК. Підставою для цього стало те, що P&G не покинула ринок Росії, в країні працює два заводи корпорації: комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

"У такий спосіб компанія продовжує заробляти на ринку РФ та робити внесок у держбюджет країни-агресорки", - йдеться у повідомленні НАЗК. Також компанія забезпечує робочими місцями громадян РФ, зазначили в агентстві.

Окрім того, лишаючись в Росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють в РФ, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження, наголосили в НАЗК.

++21:15++

ЗРК SAMP/T запрацює в Україні впродовж двох місяців - МЗС Італії

Франко-італійський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) SAMP/T, який Рим спільно з Парижем передають Києву, буде розгорнутий в Україні впродовж наступних двох місяців. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на італійському телебаченні, наводить його слова Reuters. "Я вважаю, що він запрацює впродовж семи-восьми тижнів", - сказав Таяні.

Як зауважують експерти, саме SAMP/T можуть перехоплювати ракети Х-22, одну з яких війська РФ запустили по житловому будинку в Дніпрі.

++21:00++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підписали угоду щодо участі України в програмі Європейського Союзу "Єдиний ринок".

Ця програма з загальним бюджетом в 4,2 мільярда євро розрахована на 2021-2027 роки і була розроблена для того, щоб допомогти єдиному європейському ринку розкрити свій потенціал і забезпечити відновлення після пандемії COVID-19.

Крім того, Шмигаль і фон дер Ляєн підписали меморандум щодо стратегічного партнерства України та ЄС у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

++20:05++

Вечірнє зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ продовжують активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. "Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються", - йдеться у повідомленні.

Підготовка російських підрозділів триває і на полігонах у Білорусі, зазначають у генштабі ЗСУ. "Водночас, завершене спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається", - йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження російських військ. Також українські війська знищили російський БПЛА типу "Мерлін", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження та пункт управління військ РФ, повідомили у генштабі.

++19:45++

Протягом доби війська РФ завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів були пошкоджені 13 двоповерхівок, три чотириповерхових будинки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки, є жертви серед мирного населення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, внаслідок одного з ударів троє людей загинули, ще 21 – зазнала поранень. Внаслдок другого удару поранень зазнали щонайменше п'ятеро людей.

Також, як повідомляє генштаб ЗСУ, війська РФ завдали трьох авіаційних ударів та здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільних об’єктів населеного пункту Комишани Херсонської області. Внаслідок цього поранень зазнали чотири людини, зокрема, п’ятирічна дитина. Під обстріл потрапила також цивільна інфраструктура міста Очаків на Миколаївщині.

++19:15++

Рада ЄС схвалила виділення Києву сьомого траншу військової допомоги на загальну суму 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру. Ще 45 мільйонів євро будуть виділені на навчання українських військових в рамках військової тренувальної місії ЄС (EUMAM Ukraine), йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Раніше верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що ЄС вдвічі розширить створену минулого року військову навчальну місію. Тобто в рамках цієї місії пройдуть тренування не 15 тисяч солдатів Збройних сил України, як раніше планувалося, а 30 тисяч.

++18:30++

Президент України Володимир Зеленський під час спільного засідання українського Кабінету міністрів та Колегії Європейської комісії висловив сподівання, що вже скоро можна буде оголосити про початок переговорів щодо членства України в ЄС.



"Вже не уявити обʼєднаної Європи без України. І наші інституції вже де-факто взаємодіють так, як це має бути між ЄС і державою – членом ЄС. Тепер ми це все маємо підтвердити на політичному та юридичному рівнях", - наводяться його слова у Telegram.

++17:46++

Вступ до ЄС: Київ розраховує почати переговори в кінці 2023

Київ розраховує отримати "потужний політичний сигнал" щодо виконання рекомендацій Європейської комісії, наданих Україні, як країні-кандидату на вступ до Європейського Союзу. Результати цієї роботи будуть представлені на завтрашньому саміті Україна-ЄС, заявив у четвер прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба українського уряду.

Відкриваючи спільні консультації Кабінету міністрів України та колегії Єврокомісії в Києві, він зауважив, що за останній рік Україна досягла "надзвичайного прогресу" в питанні європейської інтеграції і впровадження пов’язаних із нею реформ. "Для досягнення наступних євроінтеграційних кроків ми завершуємо виконання семи рекомендацій Єврокомісії", - зауважив прем'єр.

Шмигаль сподівається, що навесні Єврокомісія надасть формальну оцінку прогресу виконання Україною рекомендацій разом із додатковими пропозиціями, за умовами виконання яких вона зможе рекомендувати Європейській раді наприкінці 2023 року розпочати переговори з Україною про її вступ до ЄС.

++17:15++

Печерський районний суд Києва арештував на два місяці звільненого заступника міністра оборони з альтернативою внесення застави у розмірі 402,6 мільйона гривень, повідомило у Telegram Державне бюро розслідувань.

У бюро і далі не називають ім'я фігуранта, проте, як уточнив депутат Верховної Ради від фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, йдеться про В‘ячеслава Шаповалова, якому напередодні вручили підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції для Збройних сил України.

++16:45++

Підготовка українських пілотів до роботи з британськими винищувачами займе багато часу. З огляду на це наразі доцільність передачі цих літаків Києву викликає питання, пише Reuters, посилаючись на пояснення речника прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

"Ми будемо продовжувати прислухатися до українців і розглядати, що є правильним у довгостроковій перспективі, але - якщо це допоможе зрозуміти ситуацію - найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців", - наголосив речник.

Він також зауважив, що поточна британська програма підготовки пілотів швидкісних реактивних літаків розрахована на п’ять років.

Напередодні міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон не ухвалив "твердого рішення" не надавати Україні винищувачі, але не вважає, що наразі це буде вірним кроком.

++15:55++

ЄС надасть Україні ще 2400 генераторів та 30 мільйонів LED-лампочок

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оцінила економічну, гуманітарну та військову допомогу Європейського союзу Україні у понад 50 мільярдів євро. "Ми пообіцяли стабільну фінасову підтримку і виконуємо свої зобов'язання", - зазначила фон дер Ляєн, коментуючи надання першого траншу в рамках передбачених у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, вона звернула окрему увагу на енергетичну підтримку, пообіцявши, зокрема, надати ще 2400 генераторів та 30 мільйонів LED-лампочок для програми переходу на більш енергоефективне освітлення.

"Ми запрошуємо Україну до нашої спільної платформи із закупівель газу... Тож ми переживемо і цю зиму, Володимире, і ще багато зим разом", - звернулася вона до президента Зеленського.

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++14:46++

Щонайменше п'ятеро людей дістали поранення внаслідок сьогоднішнього ракетного удару РФ по Краматорську.

Пошкоджені 16 житлових будинків, дитяча поліклініка та школа, гаражі та автівки, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++14:20++

Правоохоронці повідомляють про затримання п'ятьох осіб, причетних до постачання міністерству оборони яєць за завищеними цінами.

"Державне бюро розслідувань затримало чергову злочинну групу з п'яти осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин Збройних сил України. Також затримано військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів", - ідеться у повідомленні бюро.

Збитки державі від їхніх дій оцінюються в понад 4,6 мільйона гривень. Затриманим готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Попередня кваліфікація - за статтею Кримінального кодексу "привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах". Санкція передбачає позбавлення волі до 12 років.

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++13:52++

Україні на швидку відбудову цього року треба 17 мільярдів доларів, повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль у соціальних мережах після зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Києві. "Одне з ключових джерел фінансування - російські активи. Слід створити реальний механізм їх спрямування на компенсацію збитків, завданих війною", - написав Шмигаль.

Він також подякував Єврокомісії за макрофінансову допомогу на 18 мільярдів євро, з яких три мільярди євро вже в Україні. "Важливо, аби фінансові ресурси надходили прогнозовано та ритмічно. Для цього ми створили платформу "фінансового Рамштайну", - написав прем'єр.

++13:23++

Війська РФ знову вдарили по Краматорську Донецької області. "Завдали ще двох ракетних ударів. Знову - по центру міста, по житловій забудові. За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних", - повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++13:03++

Боррель: ЄС подвоїть тренувальну місію ЗСУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель провели зустріч у Києві.

За її підсумками Боррель повідомив, що місія Євросоюзу з надання військової допомоги підготує додатково 15 тисяч українських солдатів. Таким чином, загалом тренування пройдуть 30 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Крім того, ЄС надасть Україні 25 мільйонів євро на розмінування, розповів дипломат у Twitter.

У свою чергу Шмигаль написав у Telegram: "Подякував за послідовну підтримку України, збільшення бюджету Європейського фонду миру на два мільярди євро. Підкреслив, як важливо продовжувати тиск на економіку Росії та запровадити 10-й пакет європейських санкцій, що, зокрема, повинен включати ядерну сферу та державну компанію "Росатом".

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++12:45++

США можуть дозволити союзникам передачу Києву винищувачів F-16

США можуть розглянути дозвіл на реекспорт союзникам винищувачів F-16 Україні, тоді як сам Вашингтон відкидає запити Києва. Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

F-16 Фото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance

"Коли союзники висунуть свої пропозиції, я думаю, що ми будемо вести ці розмови. Я не думаю, що ми проти надання літаків четвертого покоління, я просто вважаю, що ми повинні переконатися в тому, що ми продовжуємо правильно розставляти пріоритети", - сказав він на умовах анонімності.

Наразі західні посадовці більше зосереджені на наданні Україні засобів протиповітряної оборони, бронетехніки та артилерії для очікуваного весняного наступу РФ. Поставка Києву винищувачів "не вирішує проблему крилатих ракет і безпілотників", - сказав високопосадовець міністерства оборони США, додавши, що поки що не було жодних дискусій на високому рівні про надання F-16.

++12:26++

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило протест Грузії щодо поводження з ув'язненим Міхеілом Саакашвілі - експрезидентом Грузії, який згодом отримав українське громадянство.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", - йдеться в повідомленні МЗС.

Міністерство закликає грузинську владу передати Саакашвілі Україні, а іноземні уряди та міжнародні організації - стати публічно на його захист.

Напередодні на захист Саакашвілі виступив президент України Володимир Зеленський.

++12:04++

Українські війська навряд зможуть відвоювати анексований Крим у Росії в найближчому майбутньому. Таку думку висловили чотири високопоставлені чиновники міністерства оборони США на секретному брифінгу перед комітетом Палати представників у справах збройних сил, повідомляє американське видання Politico.

Зокрема, заступниця помічника міністра оборони США Лаура Купер і керівник оперативного управління об'єднаного комітету начальників штабів генерал-лейтенант Дуглас Сімс, які виступали на брифінгу, засумнівалися в тому, що Київ здатний реалізувати ці плани. На чому ґрунтуються такі оцінки, не уточнюється, пише видання.

++11:39++

Внаслідок ранкових обстрілів російськими солдатами Херсонщини загинули двоє людей, ще двоє цивільних дістали поранення, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, газопровід та лінії електропередач. Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

++11:11++

Українські військові починають тренуватись на ППО Patriot в Німеччині

Група з 70 українських військовослужбовців прибула до Німеччини, щоби навчитися використовувати системи протиповітряної оборони Patriot, які Берлін має намір передати Україні для захисту від російських повітряних атак.

ППО Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Військові українських Збройних сил прибули до ФРН ще 31 січня, але самі тренування мають розпочатися сьогодні, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела у сфері безпеки в Берліні.

++10:45++

Австрія оголосила рішення вислати чотирьох російських дипломатів "за поведінку, несумісну з міжнародними угодами". Про це повідомило міністерство закордонних справ країни, не уточнюючи подробиць. Як зауважує агентство Reuters, таке формулювання зазвичай використовують в справах про шпигунство.

Двоє з чотирьох російських дипломатів, оголошених персонами нон ґрата, яких зобов'язали покинути Австрію до 8 лютого, працювали в посольстві Росії у країні, інші двоє - у російському представництві при Організації Об'єднаних Націй у Відні.

++10:17++

Польща була би готова поставити Україні винищувачі F-16, якби таке рішення ухвалили західні союзники, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. "Якби це було рішення всього НАТО, я був би за те, щоб відправити ці винищувачі", - сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому ввечері 1 лютого.

Моравецький також заявив про ріст недовіри до Німеччини, особливо з боку країн центральної та східної Європи, через політику офіційного Берліна щодо України. "Я б сказав, що рік тому багато країн мали велику довіру до Німеччини. Зараз цей маятник рухається в бік недовіри. Німеччина має потенціал для надання набагато більшої підтримки, ніж вона це робила досі, вона має силу в процесі прийняття рішень Європейським Союзом, вона має гроші для України, вона має дипломатичну вагу", - пояснив він. Польський прем’єр додав: "Ми бачимо, що Німеччина намагається бути напів вагітною: мислити трохи по-новому та підтримувати Україну, але водночас уряд і, зокрема, канцлер, все ще, здається, вважає, що з Росією має бути бізнес як завжди".

++09:50++

До Києва прибули Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель

Крім президентки Європейської Комісії, до Києва також прибув верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.

++09:40++

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) прибула до Києва - вже з четвертим візитом після повномасштабного вторгнення РФ.

Вона приїхала напередодні саміту Україна - Європейський Союз, який пройде у Києві 3 лютого, разом із 15 єврокомісарами. На сьогоднішньому порядку денному - їхня зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Завтра у Києві також очікують президента Європейської Ради Шарля Мішеля, повідомляє dpa.

++09:25++

Боррель не виключає надання ЗСУ винищувачів

Верховний представник Європейського Союзу з питань безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель не виключає, що союзники України змінять стриману позицію щодо винищувачів.

Винищувачі для України: наскільки це реалістично? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Він пояснив, що постачання Києву бойових танків теж спершу було спірним питанням, однак у підсумку вдалося досягти консенсусу.

Як пише німецьке інформаційне агентство dpa, Боррель не став відповідати, чи схвалює сам постачання західних літаків: "Моя робота полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і один з найкращих способів - не займати позицій, які можуть поставити його під загрозу". Тим часом іспанське видання El Pais зауважує, що на зустрічі з журналістами Боррель наполягав, що відправлення бойової авіації в Україну наразі не стоїть на європейському порядку денному.

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++08:57++

Вранці війська РФ обстріляли Куп'янськ, унаслідок чого була поранена 67-річна жінка. А в селі Кругляківка Куп'янського району через російський обстріл поранення дістав працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:28++

Загроза транскордонних рейдів російських військ із Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою Кремля змусити Київ перекинути підрозділи в ці райони, розпорошивши їх перед імовірним російським наступом, ідеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вторгнення РФ з боку Білорусі аналітики інституту продовжують вважати вкрай малоймовірним, а російську інформаційну кампанію для відтягнення українських військ до північного кордону – невдалою, оскільки в Києві також не вважають цю загрозу реальною.

++08:00++

РФ готується до наступу на окремих напрямках - генштаб ЗСУ

Російські солдати активно ведуть розвідку, на окремих напрямках готуються до наступу, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні. "Незважаючи на великі втрати, продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - додається в ньому.

Українські військові 1 лютого відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка - Донецької.

"Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина РФ є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти", - пише генштаб.

За добу росіяни завдали шести ракетних ударів, чотири з яких - по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ і Дружківка на Донеччині, а також чотирьох авіаційних ударів по території України. Крім того, солдати РФ здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. "Від ворожих ударів загинули мирні люди", - констатує генштаб.

У свою чергу українські ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, три райони зосередження сил РФ і їхній склад пально-мастильних матеріалів.

++07:51++

Зеленський: Армія РФ збільшує наступ на сході України

На сході України фіксується певне збільшення наступальних дій армії РФ, і ситуація там стає жорсткішою, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії", - сказав він у традиційному відеозверненні пізно ввечері 1 лютого.

Як працює симулятор вогневої підготовки для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Facebook, що російські солдати хочуть розширити наступ на Лиманському напрямку, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Вони також продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно пробуючи вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські війська можуть спробувати здійснити наступ на двох напрямках: на Донбасі та на півдні України. "Оскільки вони живуть символікою, вони спробують щось зробити в районі 24 лютого", - сказав він в ефірі французького телеканалу BFMTV.

++07:42++

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками доби прокоментував обшуки, які пройшли 1 лютого.

"Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена", - сказав він.

Нагадаємо, 1 лютого обшуки провели: в Дніпрі в будинку олігарха Ігоря Коломойського, у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у представників компаній, які контролює народний депутат Вадим Столар. Тим часом президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру. Звільненим через скандал з закупівлями для армії чиновникам міністерства оборони також повідомили про підозри. Крім того, уряд звільнив керівництво митної служби України.

Окрім обшуків у посадовців, Зеленський прокоментував ще одну справу: "Окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора - факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде".

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Удар РФ по будинку в Краматорську: троє загиблих і 21 травмований

Кількість загиблих унаслідок удару військ РФ по житловому будинку в Краматорську на Донеччині зросла до трьох. Травмована 21 людина, вісім із них госпіталізовані. Під завалами можуть залишатися ще двоє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Двоє людей врятовані.

Російська армія вдарила по будинку пізно ввечері 1 лютого з ракетного комплексу "Іскандер".

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