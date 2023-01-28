Новим президентом Чехії став генерал НАТО у відставці Павел

У другому турі виборів президента Чехії ексглава військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО), генерал у відставці Петр Павел переміг колишнього прем'єр-міністра країни, мільярдера Андрея Бабіша. Як повідомило в суботу, 28 січня, національне статистичне відомство, за результатами підрахунку всіх бюлетенів Павел отримав 58,3 відсотка голосів, тоді як Бабіш - 41,7 відсотка. Явка виборців була високою - близько 70 відсотків.

З перемогою Павела вже привітав чеський прем'єр Петр Фіала. Бабіш визнав свою поразку.

61-річний Павел стане четвертим президентом Чехії з моменту проголошення незалежності в 1993 році. На цій посаді він замінить Мілоша Земана.

Тема війни в Україні на виборах у Чехії

Однією з основних тем під час передвиборної кампанії була війна Росії проти України. Після оголошення результатів першого туру виборів команда Бабіша розвісила по всій країні плакати з обіцянкою не дати втягнути Чехію у війну.

Своєю чергою Павел обіцяв зберігати міцні зв'язки Чехії з Європейським Союзом та НАТО, а також продовжувати надавати Україні всебічну підтримку, зокрема, на шляху до членства в ЄС. "Звичайно, Україна спочатку має виконати всі умови, щоби стати членом Євросоюзу, наприклад показати прогрес у боротьбі з корупцією. Але я вважаю, що вона має право отримати такий же шанс, який ми мали в минулому", - казав він.

Читайте також: Як війна в Україні вплине на президентські вибори в Чехії

Роль президента в Чехії - здебільшого церемоніальна, однак він також відповідає за призначення уряду, голови центрального банку та конституційних суддів, а також є верховним головнокомандувачем.

Строк повноважень Земана спливає в березні. Він обіймав цю посаду з 2013 року, і оскільки вже двічі вигравав вибори, не міг брати участі в нинішніх.

"Хоробрим захисникам України" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video