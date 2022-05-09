Другий тур виборів у Франції: хто переможе - Макрон чи Ле Пен?

Від того, хто переможе у другому турі президентських виборів у Франції, залежить не лише доля французів, а і всієї Європи. Які шанси у Макрона та чому Ле Пен сприймають як загрозу ЄС?