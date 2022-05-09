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Вибори

Вибори - центральний елемент представницької демократії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "вибори".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні 09.05.2022

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.
Макрон під час інавгурації пообіцяв стати новим президентом для Франції

Макрон під час інавгурації пообіцяв стати "новим президентом" для Франції 07.05.2022

Під час інавгураційної промови Еммануель Макрон пообіцяв докласти зусиль до уникнення ескалації внаслідок російської війни в Україні, назвавши вторгнення РФ одним з найбільших викликів у світі.
Коментар: Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи

Коментар: Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи 25.04.2022

Переобрання Еммануеля Макрона - це також демократична відповідь на напад Росії на Європу та мандат на подальший розвиток проєкту європейського об'єднання, вважає Франк Гофманн.
Вітання Макрону: на виборах у Франції перемогла Європа

Вітання Макрону: на виборах у Франції "перемогла Європа" 24.04.2022

Європейські політики з полегшенням відреагували на перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції. За попередніми результатами, чинний глава французької держави набрав 58,54 відсотка голосів виборців.
Еммануель Макрон перемагає на виборах президента у Франції - екзитполи

Еммануель Макрон перемагає на виборах президента у Франції - екзитполи 24.04.2022

За даними соціологічних опитувань, за Еммануеля Макрона у другому турі президентських виборів у Франції проголосували щонайменше 57 відсотків виборців, а за Марін Ле Пен - не більше 43 відсотків.
На виборах у Словенії перемагає опозиція - екзитполи

На виборах у Словенії перемагає опозиція - екзитполи 24.04.2022

За даними екзитполів, опозиційний Рух свободи здобуває перемогу на парламентських виборах у Словенії. Правляча партія прем'єра Янеза Янші на другому місці.
У Франції триває другий тур президентських виборів

У Франції триває другий тур президентських виборів 24.04.2022

За президентське крісло у другому турі перегонів у Франції змагаються чинний глава державт Еммануель Макрон та лідерка правопопулістів Марін Ле Пен. У Словенії в неділю проходять парламентські вибори.
Другий тур виборів у Франції: хто переможе - Макрон чи Ле Пен?

Другий тур виборів у Франції: хто переможе - Макрон чи Ле Пен? 23.04.2022

Від того, хто переможе у другому турі президентських виборів у Франції, залежить не лише доля французів, а і всієї Європи. Які шанси у Макрона та чому Ле Пен сприймають як загрозу ЄС?
Макрон застеріг від можливої ескалації у війні РФ проти України

Макрон застеріг від можливої ескалації у війні РФ проти України 22.04.2022

За словами президента Франції, випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" викликає занепокоєння, ризик подальшої ескалації у війні з Україною "дуже високий".
Вибори президента у Франції: Макрон та Ле Пен обмінялися звинуваченнями

Вибори президента у Франції: Макрон та Ле Пен обмінялися звинуваченнями 21.04.2022

Эммануель Макрон та Марін Ле Пен після телевізійних дебатів, що тривали три години, перейшли до фінального етапу агітації перед вирішальним туром виборів президента Франції.

Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро

Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро 18.04.2022

Марін Ле Пен та її соратників підозрюють у тому, що вони використали отримані від Європарламенту гроші у власних цілях. Французька прокуратура проводить перевірку.
У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку

У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку 11.04.2022

Анне Шпіґель подала у відставку з посади міністра ФРН у справах сім'ї. Її звинувачували в тому, що вона вирушила у відпустку невдовзі після сильної повені в Німеччині.
Макрон набрав найбільше голосів у першому турі президентських виборів у Франції

Макрон набрав найбільше голосів у першому турі президентських виборів у Франції 11.04.2022

Президент Франції Еммануель Макрон має високі шанси бути переобраним на наступний термін. Після того, як він набрав найбільше голосів у першому турі, глава держави заручився підтримкою низки найсильніших конкурентів.
Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли

Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли 10.04.2022

За даними екзит-поллів у Франції, до другого туру президентських виборів виходять чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

У Франції проходить перший тур президентських виборів

У Франції проходить перший тур президентських виборів 10.04.2022

У фаворитах перегонів, як і п'ять років тому, чинний президент Еммануель Макрон та представниця ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.
Вибори президента Франції: нова дуель Макрона та Ле Пен

Вибори президента Франції: нова дуель Макрона та Ле Пен 09.04.2022

На тлі війни в Україні відрив Еммануеля Макрона від інших кандидатів у президенти Франції значно скоротився. Тепер на нього чекає серйозна боротьба за переобрання.
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