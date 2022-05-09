Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Вибори - центральний елемент представницької демократії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "вибори".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент Франції Еммануель Макрон має високі шанси бути переобраним на наступний термін. Після того, як він набрав найбільше голосів у першому турі, глава держави заручився підтримкою низки найсильніших конкурентів.