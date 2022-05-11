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Війна Росії проти України

Вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Війна Росії проти України".

Зеленський: Велика сімка обговорювала гарантії безпеки для України

Зеленський: Велика сімка обговорювала гарантії безпеки для України 11.05.2022

78-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 12 травня.
Україна пропонує РФ обміняти поранених азовців на полонених росіян

Україна пропонує РФ обміняти поранених "азовців" на полонених росіян 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події другої половини середи, 11 травня.
Після окупації: з якими проблемами зіштовхнулися звільнені від армії РФ райони України

Після окупації: з якими проблемами зіштовхнулися звільнені від армії РФ райони України 11.05.2022

Організована благодійним фондом "Восток SOS" міжнародна моніторингова місія вивчала ситуацію у звільнених від російської окупації районах північної України, а також досліджувала проблеми переселенців на Закарпатті.
Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу

Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу 11.05.2022

Російські війська продовжують наступ на території України. Однак на зміну швидким наступальним діям бої перейшли у фазу затяжної війни, заявили у міноборони України.
У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000

У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000 11.05.2022

ФРН розпочала навчати українських солдатів використовувати самохідні артилерійські установоки Panzerhaubitze 2000. Вишкіл триватиме не більше 40 днів, і після цього Україні нададуть 12 таких гаубиць.

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Влада Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

"Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ 11.05.2022

У Херсонській області окупанти не планують проводити референдум про приєднання до РФ, а хочуть зробити це через указ. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон.

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто розумів Путіна?

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"? 11.05.2022

В англомовній "Вікіпедії" з'явилося німецьке слово "Putinversteher". Так у Німеччині називають тих, хто з розумінням ставиться до Путіна. Через війну в Україні цей неологізм став майже лайкою.
Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів 11.05.2022

Штрафні заходи стосуються ще восьми російських громадян та організацій. На них покладається відповідальність за поширення дезінформації та кібератаку на Україну.
Російські ЗМІ повідомили про плани окупаційної влади Херсона

Російські ЗМІ повідомили про плани окупаційної "влади" Херсона 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 11 травня.
Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.
Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід

Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід 11.05.2022

Урядова коаліція у Болгарії ледь не розпалася. Причина - розбіжності щодо постачання Україні зброї. Однак урешті-решт компроміс було знайдено. Чи спрацює він?
Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні

Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні 11.05.2022

Жозеп Боррель виступив за постачання зброї Києву. "Невже українці мають впасти на коліна, пошматовані росіянами?" - обурився він.
Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами 10.05.2022

За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.

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