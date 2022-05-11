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Вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Війна Росії проти України".
Організована благодійним фондом "Восток SOS" міжнародна моніторингова місія вивчала ситуацію у звільнених від російської окупації районах північної України, а також досліджувала проблеми переселенців на Закарпатті.
Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.