Мілош Земан - чеський соціал-демократичний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мілош Земан".

Мілош Земан є президентом Чеської Республіки з 2013 року. Раніше - з 1998 до 2002 року - Мілош Земан обіймав посаду прем'єр-міністра Чехії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.