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Мілош Земан

Мілош Земан - чеський соціал-демократичний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мілош Земан".

Мілош Земан є президентом Чеської Республіки з 2013 року. Раніше - з 1998 до 2002 року - Мілош Земан обіймав посаду прем'єр-міністра Чехії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою

Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою 17.12.2021

Новий уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою приведено до присяги. До його складу увійшли 18 членів від п'яти партій, у тому числі три жінки.

Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів

Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів 01.12.2021

Консервативний політик Петр Фіала змінив популіста Андрея Бабіша на посаді очільника уряду Чехії. DW з'ясовувала найважливіше про Фіалу та його політичні уподобання.
Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії

Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії 28.11.2021

Лідера правоцентристського альянсу Петра Фіалу приведено до присяги як прем'єр-міністра Чехії. Утім, на чолі уряду поки залишиться мультимільярдер Андрій Бабіш.

Чехія: уряд прем'єр-міністра Бабіша подає у відставку

Чехія: уряд прем'єр-міністра Бабіша подає у відставку 11.11.2021

Рішення про відставку ухвалено після поразки Бабіша та його союзників на парламентських виборах. Бабіш оголосив, що згодом очолить "активну опозицію".

У Сенаті Чехії заявили про недієздатність президента Земана

У Сенаті Чехії заявили про недієздатність президента Земана 19.10.2021

Мілош Земан не зможе виконувати президентські обов'язки за станом здоров'я, констатують лікарі. Президенту Чехії загрожує імпічмент або тимчасове відсторонення.

Коментар: Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії

Коментар: Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії 12.10.2021

На парламентських виборах у Чехії більшість проголосувала за демократичне перезавантаження. Даватиметься це важко. Але це й важливий сигнал Європі, вважає Кено Ферзек.
Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували

Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували 10.10.2021

Президенту Чехії Мілошу Земану стало зле одразу після переговорів з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, чия партія напередодні програла вибори.

У парламенті Чехії провалився вотум недовіри уряду Андрея Бабіша

У парламенті Чехії провалився вотум недовіри уряду Андрея Бабіша 04.06.2021

Воутм недовіри не підтримали комуністи. Голосування відбулося за чотири місяці до чергових парламентських виборів.
Земан назвав дурістю включення Чехії до списку недружніх до РФ країн

Земан назвав "дурістю" включення Чехії до списку "недружніх" до РФ країн 16.05.2021

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що робити ворогів з колишніх друзів - помилка. Раніше він мав репутацію проросійського політика.
Вибухи у Врбетіце: президент Чехії каже лише про підозру та істерію

Вибухи у Врбетіце: президент Чехії каже "лише про підозру" та "істерію" 25.04.2021

Після тижня мовчання щодо звинувачень у причетності спецслужб РФ до вибухів на складах боєприпасів у Моравії президент Чехії вирішив застерегти "від будь-якої з форм істерії".
Кулеба відреагував на порівняння Земаном штурму Капітолія з Майданом

Кулеба відреагував на порівняння Земаном штурму Капітолія з Майданом 11.01.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на порівняння президентом Чехії Мілошом Земаном штурму Капітолія у Вашингтоні з Майданом.

У Празі протестували проти коронавірусних обмежень

У Празі протестували проти коронавірусних обмежень 10.01.2021

Кілька тисяч чехів вийшли на вулиці Праги для участі в демонстрації проти коронавірусних обмежень. Багато учасників масової акції не дотримувалися мінімальної дистанції й нехтували масковим режимом.
Російські погрози та тиск з Китаю: чому меру Праги виділили державну охорону?

Російські погрози та тиск з Китаю: чому меру Праги виділили державну охорону? 29.04.2020

Мерові чеської столиці та двом його колегам виділено державну охорону. Існують вагомі побоювання за життя муніципальних посадовців. Яка тут роль Росії та Китаю?

Коронавірус: Чехія зняла обмеження на вихід із дому та виїзд із країни

Коронавірус: Чехія зняла обмеження на вихід із дому та виїзд із країни 24.04.2020

Уряд Чехії дозволив громадянам виходити з дому та виїжджати за кордон. Раніше суд визнав заборону залишати домівки для приборкання епідемії COVID-19 незаконною.
Президент Чехії пропонує закрити кордони країни на рік

Президент Чехії пропонує закрити кордони країни на рік 20.04.2020

Чехії слід тримати кордони закритими упродовж року, щоб уникнути другої хвилі епідемії коронавірусу, заявив президент цієї країни Мілош Земан. Він порадив чехам провести літню відпустку на батьківщині.
Прем'єр Чехії запевнив у подальшій гуманітарній допомозі Донбасу

Прем'єр Чехії запевнив у подальшій гуманітарній допомозі Донбасу 19.11.2019

Під час візиту чеського прем'єра Андрея Бабіша в Україну Прага та Київ також домовилися про розширення військово-технічної співпраці.
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