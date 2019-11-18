Коментар: Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії

Доленосні вибори, вибір між Заходом та Сходом, вибір між поверненням Чеської Республіки до демократичної Європи чи остаточним дрейфуванням у напрямку Угорщини Орбана, у напрямку чавунних обіймів Росії та Китаю. Відомі ліберальні чеські коментатори напередодні парламентських виборів не скупилися на драматичні попередження та патетичне згущування фарб.

Усі, хто боявся найгіршого, тепер можуть зітхнути з полегшенням. Результат не той, який прогнозували майже всі соцопитування. Контроверсійний чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш та його партія ANO програли вибори до парламенту Чехії.

Мільярдер Бабіш через постійні скандали, конфлікт інтересів, брехню та демагогію роками тримав Чехію у напрузі. Буквально кілька днів тому в Pandora Papers розкрили його ймовірні офшорні оборудки та, можливе, відмивання грошей. Тепер, за словами лідера ліберально-консервативної опозиції Петра Фіали, Чехія проголосувала за зміни. За припинення шахрайської політики та інституціолізованих розкрадань, за новий початок чесності, прозорості та правдивої демократії.

Важкий новий початок

Новий початок буде важким. Бабіш хоча й оголосив, що піде з політики, якщо програє на виборах, але насправді про це і не думає. І у нього є потужний союзник, який допомагає йому триматися на плаву - це президент Мілош Земан, колись затятий противник комуністичної диктатури і поважний соціал-демократ, а тепер - друг Росії та Китаю, прислужник чеської крайньоправої партії та заклятий ненависник незалежної преси. Напевно, Земан доручить Бабішу формування нового уряду.

Оглядач DW Кено Ферзек

Він може спробувати розколоти два опозиційні альянси SPOLU ("Разом") та "Піратів" / STAN, які зараз разом становлять арифметичну більшість. Обидва блоки категорично виключали будь-яку співпрацю з Бабішем. Але за допомогою Земана він може ще місяцями залишатися при владі. Якщо так станеться, то крім Бабіша саме Земан знову постане у ролі трагічного зла для чеської демократії.

Хай там як, результати парламентських виборів у Чехії є гарною новиною для демократично налаштованої Європи. Та було б передчасно оголошувати про завершення в Центральній та Південно-Східній Європі епохи, яку зазвичай називають популізмом, але яка насправді складається з корумпованого авторитаризму з націоналістичною демагогією у ролі ідеологічного ядра. Дедалі більше людей ситі хибними обіцянками таких автократів, як Качинський, Орбан чи Вучич, їм набридло політичне свавілля, відсутність прозорості, корупція, непослідовне управління та неясні перспективи. Як зараз у Чехії.

Це має підштовхнути Берлін, Брюссель та Париж до роздумів. Занадто довго до таких людей, як Орбан чи Бабіш ставилися нерішуче і поблажливо, дозволяючи себе обманювати. У Чехії переважна більшість людей вирішила: досить!

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.