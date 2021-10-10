Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували

77-річного президента Чехії Мілоша Земана 10 жовтня доставили до Центрального військового шпиталю Праги. Як повідолмляє у неділю агенція Reuters, чеського президента одразу ж помістили до палати інтенсивної терапії. За словами директора шпиталю Мірослава Заворала, Земана шпиталізували через ускладнення вже відомого лікарям діагнозу, який він втім відмовився розкривати журналістам.

Напередодні президент Чехії зустрічався зі своїм давнім політичним союзником - прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, чия партія із мінімальним відривом програла вибори у парламент опозиційному правоцентристському блоку SPOLU. Лідери SPOLU вже готові сформувати новий уряд більшості з іншим опозиційним політсилами. І хоча Андрей Бабіш пропонував блоку SPOLU почати переговори про коаліцію, його пропозицію проігнорували.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш навряд чи зможе сформувати новий уряд Чехії

Рішення за президентом

Тепер рішення про формування майбутнього уряду Чеської республіки за президентом Земаном. На право створити новий кабінет претендує як блок-переможець SPOLU (27,8 відсотка голосів), так і партія влади ANO (27,2 відсотка). Політичні сили набрали майже однакову кількість голосів виборців.

Під час перегонів Земан не приховував, що підтримує партію чинного прем'єра - "Акція невдоволених громадян" (ANO). Напедодні голосування він заявив, що планує доручити формування нового уряду "лідеру партії-переможця". Втім, SPOLU формально є не партією, а блоком чотирьох партій, а тому його очільник Петр Фіала може і не отримати обіцяне доручення президента. У разі, якщо Земан не надасть таке доручення, рішення щодо формування уряду перейде до голови Палати депутатів.

Останнім часом Мілош Земан майже не з'являвся на публіці через проблеми зі здоров'ям. У вересні цього року він вже проходив лікування у військовому госпіталі в Празі. Тоді місцеві ЗМІ повідомляли про проблеми лідера Чехії з печінкою. Крім того, Земан хворий на цукровий діабет та невропатію ніг, через що пересувається на інвалідному візку.