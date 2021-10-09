Вибори в Чехії: опозиційний блок SPOLU перемагає з мінімальним відривом

Правоцентристський блок SPOLU ("Разом") перемагає на виборах до Палати депутатів - нижньої палати парламенту Чеської Республіки - які завершилися в суботу, 9 жовтня. За результатами підрахунку 99,97 відсотків бюлетенів, союз Громадської демократичної партії, "Християнсько-демократичного союзу - Чехословацької народної партії" і партії "Традиція. Відповідальність. Процвітання. 09" здобуває 27,8 відсотка голосів чеських виборців - найбільше серед 22 політичних сил, що балотувалися до парламенту.

Друге місце з відривом, меншим за один процентний пункт, посідає партія чинного прем'єр-міністра Андрея Бабіша - ANO (27,1 відсотка голосів), якій до цього пророкували перемогу. На третій сходинці - ще один опозиційний блок у складі Піратської партії та політсили мерів чеських міст Stan під назвою "ПіратоСтан" (15,6 відсотка). Радикальна партія SPD ("Свобода та пряма демократія") опинилась на четвертому місці із 9,6 відсотка голосів. Усі інші політичні сили не здолали п'ятивідсотковий прохідний бар'єр. Комуністична партія Чехії не потрапляє до парламенту вперше з часів Другої Світової війни.

Разом, за підрахунком Чеського телебачення, опозиція отримує 108 місць із 200 у нижній палаті парламенту. Як зазначив лідер SPOLU Петр Фіала, цього має бути достатньо для формування нового уряду на заміну міністрам Бабіша. Сам Фіала планує обійняти посаду прем'єр-міністра.



Президент Чехії Мілош Земан

Позиція президента

Президент Чехії Мілош Земан під час перегонів не приховував, що підтримує партію чинного прем'єра - "Акція невдоволених громадян" (ANO). Напедодні голосування він заявив, що планує доручити формування нового уряду "лідеру партії-переможця". Втім, SPOLU формально є не партією, а блоком чотирьох партій, а тому його очільник Петр Фіала може і не отримати обіцяне доручення президента.

Палата депутатів Чехії складається з 200 членів. Вона обирається раз на чотири роки.

Вплив Pandora Papers?

Вибори в Чехії відбулись на тлі нещодавнього розслідування щодо офшорних рахунків можновладців Pandora Papers. У ньому, зокрема, фігурує і Андрей Бабіш, який прийшов до влади у 2017 році з обіцянкою подолати корупцію. Згідно з даними журналістів, ще не будучи прем'єром, Бабіш використовував офшорні компанії для купівлі замку вартістю 15 мільйонів доларів на Лазурному узбережжі Франції.

Сам прем'єр-міністр вважає, що "не зробив нічого незаконного" і звинуватив розслідувачів у спробі вплинути на вибори.