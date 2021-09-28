Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів

Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з колишнім британським прем'єром Тоні Блером, президентом України Володимиром Зеленським, королем Йорданії Абдаллою ІІ та президентом Кенії Ухуру Кеніатою, а також впливові мільярдери були або й донині є пов'язаними з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки. Офшорні рахунки часто використовуються, щоб таємно розпоряджатися величезними сумами грошей і приховувати справжні статки особи.

Розслідування проводили журналісти Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та представники 150 редакцій з усього світу, включно з турецькою редакцією DW. Вони з'ясували, що загалом 330 публічних діячів по всьому світу мають зв'язки з офшорними рахунками. Серед них - міністри фінансів Пакистану, Нідерландів і Бразилії, а також колишні глави мінфінів Мальти і Франції, так само як ексголова Міжнародного валютного фонду Домінік Сторс-Кан.

Як випливає з розслідування ICIJ, Pandora Papers демонструють, як можновладці, які могли би докластися до того, щоби покласти край системі офшорів, натомість самі нею користуються - ховаючи фінансові ресурси за допомогою кишенькових компаній і трастів. А їхні уряди мало що роблять для того, аби зменшити потоки сумнівних грошей, за рахунок чого збагачуються злочинці і зубожіють цілі народи.

Від Блера до Бабіша

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер десятиліттями робив гучні заяви з критикою ухиляння від сплати податків. Однак розкриті документи свідчать про те, що він та його дружина стали власниками нерухомості вартістю у 8,8 мільйона доларів США, купивши офшорну компанію, на яку була оформлена ця нерухомість. Компанія належала сім'ї бахрейнського міністра промисловості та туризму Заєда бін Рашида аль-Заяні. Купивши офшорну компанію, а не нерухомість напряму, Тоні Блеру та його дружині Шері вдалося уникнути сплати близько 400 тисяч доларів податків.

Як Блери, так і аль-Заяні запевнили, що вони на момент транзакції не знали про те, з ким саме мають справу і хто саме є продавцем і, відповідно, покупцем. На даний момент офшорна компанія вже ліквідована.

У Pandora Papers згадується також прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який 2017 року прийшов до влади з обіцянкою подолати корупцію. Опубліковані документи свідчать про те, що 2009 року Бабіш провів через низку офшорних компаній 22 мільйони доларів, аби купити віллу з двома басейнами і кінотеатром поблизу Канн на Лазуровому узбережжі Франції. Як з'ясували журналісти Investigace.cz, Бабіш не вказував у декларації про майно й доходи, що він є бенефіціаром вказаних офшорних компаній. Чеський прем'єр не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію.

Чеський глава уряду Андрей Бабіш позиціонував себе як борець з корупцією

Президент України Володимир Зеленський

Завдяки Pandora Papers стало відомо і про частку в досі невідомій офшорній компанії з Британських Віргінських Островів українського президента Володимира Зеленського. Навесні 2019 року, за місяць до перемоги на президентських виборах, Зеленський продав частку в компанії Maltex, бенефіціарним власником якої був майбутній президент України. Покупцем став його близький соратник і партнер по бізнесу Сергій Шефір. Після перемоги Зеленського Шефір став помічником президента, нещодавно на нього було скоєно замах.

У декларації про майно і доходи, поданій Зеленським 20 травня 2019 року як кандидата на посаду президента, не було згадки про Maltex. 30 травня 2019 року стало відомо, що Зеленський продав усі частки в українських та іноземних компаніях Сергію Шефіру. Станом на червень 2019 року Шефір, вже будучи помічником президента, залишався бенефіціарним власником Maltex, випливає з Pandora Papers.

Володимир Зеленський опинився у фокусі Pandora Papers

Кеніата - самопроголошений борець за прозорість

Серед політиків, які гучно заявляли про боротьбу з корупцією і за прозорість у політиці, а самі виявилися причетними до непрозорих офшорних транзакцій, також президент Кенії Ухуру Кеніата. Розслідувачі, які проаналізували розсекречені інформаторами файли, з'ясували, що Кеніата і його мати є бенефіціарами таємного фонду в Панамі.

Загалом члени родини Кеніати володіють трьома офшорними компаніями з активами загальною вартістю більш як 30 мільйонів доларів, як випливає з документів. Кеніата і члени його родини не відповіли на прохання ICIJ про коментар.

Понад 130 мільярдерів

Загалом Pandora Papers містять дані про бенефіціарних власників понад 29 тисяч офшорних компаній. Деякі з них використовуються для того, щоб приховати анонімні банківські рахунки, приватні літаки, яхти, вілли і твори мистецтва. Загалом серед викритих власників офшорних компаній більше 130 мільярдерів з різних куточків світу - від Росії до Індії, США і Туреччини. Серед даних про офшори турецьких бізнесменів журналістам турецької редакції DW вдалося ідентифікувати будівельну компанію одного з впливових турецьких магнатів, який будував розкішний палац президенту країни Реджепу Таїпу Ердогану на понад тисячу кімнат.

У розпорядження консорціуму журналістів-розслідувачів потрапили майже 12 мільйонів конфіденційних файлів, над аналізом яких працювали більше 600 журналістів. Документи, які вдалося розсекретити завдяки інформаторам, належали 14 різним компаніям з усього світу, що надають послуги зі створення й управління офшорними компаніями.

Повний список впливових осіб, ідентифікованих серед викритих файлів, можна знайти у базі даних ICIJ за цим посиланням.