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Ухуру Кеніата

Ухуру Кеніата - кенійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ухуру Кеніата".

Ухуру Кеніата вперше обійняв президентську посаду в Кенії в 2013 році. У серпні 2017 року Ухуру Кеніата був обраний президентом на другий термін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів

Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів 03.10.2021

Мільйони документів, розсекречених за допомогою інформаторів, демонструють, як світові лідери використовують офшорні компанії, щоб мінімізувати податки. Серед них, зокрема, Володимир Зеленський і Тоні Блер.
У Кенії під сутички демонстрантів з поліцією провели інавгурацію президента

У Кенії під сутички демонстрантів з поліцією провели інавгурацію президента 28.11.2017

Ухуру Кеніата вдруге став президентом Кенії, здобувши перемогу у переголосуванні виборів, у якому не брала участі опозиція. Лідер опозиції Раіла Одінга назвав інавгурацію Кеніати "коронацією".

Щонайменше троє убитих під час протестів опозиції у Кенії

Щонайменше троє убитих під час протестів опозиції у Кенії 17.11.2017

Під час опозиційної акції протесту в Найробі поліція застосувала сльозогінний газ, кийки і водомети. Опозиція заявляє, що поліцейські стріляли бойовими патронами. Щонайменше троє демонстрантів загинули.
Повторні президентські вибори в Кенії виграв чинний глава держави

Повторні президентські вибори в Кенії виграв чинний глава держави 30.10.2017

У Кенії оголосили результати повторних президентських виборів. Чинний глава держави Ухуру Кеніата здобув понад 98 відсотків голосів. Його суперник бойкотував голосування.
Повторні вибори в Кенії: загинули щонайменше троє демонстрантів

Повторні вибори в Кенії: загинули щонайменше троє демонстрантів 26.10.2017

Під час повторного голосування на виборах президента Кенії сталися криваві сутички між демонстрантами і поліцією. Голосування у деяких районах країни перенесли.
У Кенії лідер опозиції відмовився від участі у виборах

У Кенії лідер опозиції відмовився від участі у виборах 10.10.2017

Раіла Одінга заявив, що центрвиборчком не вжив жодних заходів, щоб запобігти масовим порушенням під час нових виборів президента.
Лідер кенійської опозиції висуває умови своєї участі у виборах

Лідер кенійської опозиції висуває умови своєї участі у виборах 05.09.2017

Кенійський опозиціонер Раіла Одінга заявив, що погодиться на участь у повторних президентських виборах лише у разі надання йому певних гарантій.
Верховний суд Кенії анулював результати виборів президента

Верховний суд Кенії анулював результати виборів президента 01.09.2017

Кенійський суд визнав, що вибори президента відбулися з порушеннями, і скасував їхні результати. Нові вибори мають відбутися протягом 60 днів. У таборі переможця називають рішення суду "політично вмотивованим".
Лідер кенійської опозиції закликав країну до страйку після поразки на виборах

Лідер кенійської опозиції закликав країну до страйку після поразки на виборах 13.08.2017

У Кенії, де тривають протести проти результатів виборів президента, опозиція закликала населення не виходити в понеділок на роботу.

Протести в Кенії: повідомлення про дедалі більше число загиблих

Протести в Кенії: повідомлення про дедалі більше число загиблих 12.08.2017

Протести проти результатів президентських виборів в Кенії, судячи з нових повідомлень правозахисників та опозиції, продовжують забирати життя. За різними даними, загинуло від 24 до 100 людей. Влада даних не підтверджує.
Протести після президентських виборів у Кенії: щонайменше 11 убитих

Протести після президентських виборів у Кенії: щонайменше 11 убитих 12.08.2017

Під час протестів проти офіційних результатів виборів президента Кенії, за якими переміг Ухуру Кеніату, поліцейські вбили щонайменше 11 людей, серед яких дев'ятирічна дівчинка.

В Кенії на виборах президента переміг кандидат від влади

В Кенії на виборах президента переміг кандидат від влади 11.08.2017

За даними центрвиборчкому, Ухуру Кеніата здобув понад 54 відсотки голосів виборців. Його опонент Раіла Одінга - менше 45 відсотків.
Cпостерігачі від ЄС не виявили порушень на виборах у Кенії

Cпостерігачі від ЄС не виявили порушень на виборах у Кенії 10.08.2017

Попередні результати виборів вказують на перемогу нинішнього президента Кеніати. Опозиція відмовляється визнати результати виборів. Європейські спостерігачі стверджують: порушень не було.
Поліцейські в Кенії застрелили двох протестувальників

Поліцейські в Кенії застрелили двох протестувальників 09.08.2017

У двох містах в Кенії відбулися протести проти фальсифікацій результатів виборів. Поліції сказали, що серед протестувальників є злочинці, повідомив один з поліцейських у Найробі.
Вибори у Кенії: влада заявляє про перемогу чинного президента

Вибори у Кенії: влада заявляє про перемогу чинного президента 09.08.2017

Згідно з попередніми результатами підрахунку голосів, нинішній президент Ухуру Кеніата випереджає колишнього прем'єра Раілу Одінгу на майже 1,4 мільйона голосів.
У Кенії обирають президента та парламент

У Кенії обирають президента та парламент 08.08.2017

За крісло глави держави борються нинішній президент Ухуру Кеніата та колишній прем'єр Раіла Одінга.