Ухуру Кеніата - кенійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ухуру Кеніата".

Ухуру Кеніата вперше обійняв президентську посаду в Кенії в 2013 році. У серпні 2017 року Ухуру Кеніата був обраний президентом на другий термін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.