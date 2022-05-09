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Вибори в Німеччині

Вибори до Бундестагу - парламенту Німеччини - відбулися 26 вересня 2021 року.

Бундестаг - парламент Німеччини - вибирається на чотири роки. Ландтаги - земельні парламенти - обираються на п'ять років, за винятком Бремену - де Ландтаг обирається на чотири роки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні 09.05.2022

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.
У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку

У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку 11.04.2022

Анне Шпіґель подала у відставку з посади міністра ФРН у справах сім'ї. Її звинувачували в тому, що вона вирушила у відпустку невдовзі після сильної повені в Німеччині.
Новий канцлер Німеччини: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати (відео)

Новий канцлер Німеччини: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати (відео) 08.12.2021

Завдяки йому в німецьких соціал-демократів відкрилося друге дихання. Хоча в партії його називали "шольцоматом" і недолюблювали. Шольц, однак, маленькими кроками непохитно рухався вперед. Портрет нового канцлера.
Остання з трьох партій дала згоду на коаліційні переговори в Німеччині

Остання з трьох партій дала згоду на коаліційні переговори в Німеччині 18.10.2021

Ліберали з ВДП останніми з трьох потенційних учасників урядової більшості в Німеччині дали згоду на початок коаліційних переговорів. Очікується, що перемовини між СДПН, Зеленими і ВДП розпочнуться ще цього тижня.

Німецькі Зелені погодились на старт коаліційних перемовин

Німецькі Зелені погодились на старт коаліційних перемовин 17.10.2021

Наразі початок офіційного процесу формування коаліції погодили Зелені та соціал-демократи. Вільні демократи мають визначитися у понеділок, 18 жовтня.

Ведмедики у вигляді Анґели Меркель (12.10.2021) 12.10.2021

Серію іграшкових ведмежат у вигляді канцлерки ФРН Анґели Меркель розпродали буквально за кілька днів. Це при тому, що ціна іграшки - аж 189 євро! Дивіться, як виглядає ведмедик Меркель.
Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі

Міністри оборони та економіки Німеччини відмовилися від мандатів у Бундестазі 10.10.2021

Аннеґрет Крамп-Карренбауер та Петер Альтмаєр вирішили добровільно поступитись своїми депутатськими мандатами у новому Бундестазі заради "зміни поколінь" у фракції ХДС/ХСС.
Понад 25 відсотків мешканців Німеччини мають міграційне походження

Понад 25 відсотків мешканців Німеччини мають міграційне походження 01.10.2021

У 2020 році в Німеччині мешкали 21,9 мільйона людей із міграційним корінням. Кожен 13-й виборець у Німеччині має міграційне походження.
Бундестаг: більше жінок і депутатів з міграційним корінням

Бундестаг: більше жінок і депутатів з міграційним корінням 01.10.2021

Новообраний Бундестаг є рекордно великим за кількістю мандатів і складатиметься з 735 депутатів. Але він буде не лише більшим, але й строкатішим, адже багато депутатів походять з сімей мігрантів.
Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (відео)

Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (відео) 29.09.2021

Чому ФРН робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню? І чому новий канцлер не цікавитиметься Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW.
Дискримінація ЛГБТК під приводом захисту дітей - Європа у фокусі (відео)

Дискримінація ЛГБТК під приводом захисту дітей - "Європа у фокусі" (відео) 28.09.2021

Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.
Багатогранна Анґела Меркель. Як її представляли світові ЗМІ (фотогалерея)

Багатогранна Анґела Меркель. Як її представляли світові ЗМІ (фотогалерея) 27.09.2021

Її порівнювали і з Гітлером, і з доміною, і з матір'ю Терезою. Дивіться, як преса реагувала на зміну іміджу канцлерки ФРН Анґели Меркель.
Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ 27.09.2021

Її порівнювали і з Гітлером, і з доміною, і з матір'ю Терезою. Дивіться, як преса реагувала на зміну іміджу канцлерки ФРН Анґели Меркель.
Вільні демократи проведуть з Зеленими зондувальні переговори про співпрацю в уряді

Вільні демократи проведуть з Зеленими зондувальні переговори про співпрацю в уряді 27.09.2021

Лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив про "попередні зондування" переговорів про можливу співпрацю в уряді з партією "Союз 90/Зелені".
Вибори в Німеччині: зміна влади і два претенденти на пост канцлера

Вибори в Німеччині: зміна влади і два претенденти на пост канцлера 27.09.2021

Відхід Анґели Меркель сильно змінив розстановку політичних сил у Німеччині. У наступний уряд неодмінно увійдуть зміцнілі Зелені й ліберали. Але хто його очолить?

Німеччина після виборів: доки Меркель лишатиметься при владі? (27.09.2021) 27.09.2021

Після виборів у Німеччині усі погляди спрямовані на СДПН. Соціал-демократи як переможці виборів прагнуть коаліції із Зеленими та лібералами. Однак коаліційні перемовини можуть тривати кілька місяців, тож Анґела Меркель все ще залишається при владі.

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