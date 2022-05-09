Вибори в Німеччині

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Вибори до Бундестагу - парламенту Німеччини - відбулися 26 вересня 2021 року.
Бундестаг - парламент Німеччини - вибирається на чотири роки. Ландтаги - земельні парламенти - обираються на п'ять років, за винятком Бремену - де Ландтаг обирається на чотири роки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Завдяки йому в німецьких соціал-демократів відкрилося друге дихання. Хоча в партії його називали "шольцоматом" і недолюблювали. Шольц, однак, маленькими кроками непохитно рухався вперед. Портрет нового канцлера.
Чому ФРН робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню? І чому новий канцлер не цікавитиметься Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW.
Після виборів у Німеччині усі погляди спрямовані на СДПН. Соціал-демократи як переможці виборів прагнуть коаліції із Зеленими та лібералами. Однак коаліційні перемовини можуть тривати кілька місяців, тож Анґела Меркель все ще залишається при владі.