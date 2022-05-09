Вибори в Німеччині

Бундестаг: більше жінок і депутатів з міграційним корінням

Новообраний Бундестаг є рекордно великим за кількістю мандатів і складатиметься з 735 депутатів. Але він буде не лише більшим, але й строкатішим, адже багато депутатів походять з сімей мігрантів.