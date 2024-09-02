Вибори в Німеччині: Що означає перемога правих екстремістів

На земельних виборах у Тюрингії та Саксонії до трійки лідерів увійшли партії, які виступають проти постачання зброї Україні.

Земельні вибори на сході Німеччини називають історичними, їхні наслідки змінюють розклад сил і можуть вплинути на політику і в Берліні. За попередніми підсумками голосування, яке відбулося в неділю, 1 вересня, в Тюрингії лідирує партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), здобувши 32,8 відсотка голосів. Її найближчий конкурент - консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) - відстає принаймні на дев'ять відсоткових пунктів.

Секрет успіху правих екстремістів у Тюрингії

Для заснованої 2013 року АдН, яку в Німеччині називають правопопулістською, це рекордний успіх на земельному рівні. У Саксонії АдН теж вийшла в лідери і на момент публікації матеріалу відставала трохи більше, ніж на один пункт від ХДС, у якого 31,9 відсотка. На тлі таких результатів АдН більше не виглядає чистою партією протесту, якою її вважали раніше. Опитування показували, що більшість голосує з огляду на переконання.

Західні ЗМІ наголошують, що вперше з часів Другої світової війни правоекстремістська партія стала найсильнішою на земельних виборах у Німеччині. Виборців, схоже, не бентежить, що в обох землях відомства із захисту конституції визнали АдН правоекстремістською, за нею спостерігають спецслужби. Голова АдН у Тюрингії, 52-річний Бйорн Гьоке (Björn Höcke), вважається одним із лідерів правоекстремістського крила партії. Незадовго до виборів його засудили до грошового штрафу за публічне використання забороненої нацистської фрази. Кілька років тому суд постановив, що Гьоке можна називати "фашистом". Тепер він претендує на посаду прем'єра Тюрингії.

Читайте також: Вибори в Тюрингії: найважливіше про землю в центрі Німеччини

"Золота акція" Ваґекнехт і заклик не давати зброю Україні

Успіху досягла і нова лівопопулістська партія - "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), створена на початку 2024 року. Вона практично з нуля обійшла багато інших партій, отримавши в Тюрингії понад 15 відсотків, а в Саксонії - понад 11 відсотків. Партія виникла після розколу в Лівій партії, з якої вийшла її колишня голова фракції в бундестазі Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht). Сама Ліва партія хоч і пройшла в обидва парламенти, але втратила багато голосів, їхню левову частку здобув ССВ.

Обидві партії з трійки лідерів - АдН і ССВ - виступають проти поставок Україні зброї і за зняття запроваджених Євросоюзом санкцій щодо Росії. Вони вважають, що поставки зброї створюють ризики війни з Росією, а санкції шкодять економіці Німеччини. Хоча федеральні землі не впливають безпосередньо на зовнішню політику ФРН, ССВ здивував багатьох у Німеччині, зробивши центральною тему припинення війни Росії проти України шляхом дипломатії. Він вів виборчу кампанію, позиціонуючи себе як "партія миру". Ба більше, лідерка названої її ім'ям партії, 55-річна Сара Ваґенкнехт, говорила, що акцент на "дипломатії" щодо України, а також скасування планів із розміщення в Німеччині американських ракет дальнього радіусу - умови участі її партії в земельних урядах. Після голосування Ваґенкнехт була менш категоричною, але сказала, що ця тема точно порушуватиметься на переговорах.

Читайте також: Два друга Росії у Німеччині: АдН та "Союз Сари Ваґенкнехт"

"Альтернатива для Німеччини" здобула свій результат, традиційно зробивши головний акцент на протидії міграції та злочинності, вимагаючи різко посилити правила прийому біженців і мігрантів.

Незважаючи на високий результат, шансів сформувати земельний уряд у неї практично немає, всі партії відмовилися увійти з нею в коаліцію. Виходячи із заяв після виборів, АдН явно хотіла б схилити до альянсу в Тюрингії ХДС. Навіть якщо вона залишиться в опозиції, її вплив зросте. Здобувши третину мандатів, АдН матиме так звану блокуючу меншість. Вона зможе заблокувати дострокові вибори, обрання суддів земельного Конституційного суду або зміни до конституції Тюрингії.

Схоже, Союз Сари Ваґенкнехт може стати власником так званої "золотої акції". У Тюрингії без ССВ не вдасться сформувати уряд, і, можливо, в Саксонії теж. В обох землях чекають складні переговори. Уряди, найімовірніше, очолять представники ХДС. Консерваторам доведеться йти на болючі компроміси з ССВ і, можливо, з Лівою партією.

Що зміниться в політиці Берліна?

Для правлячої в Берліні ліволіберальної коаліції результати голосування на сході Німеччини стали другим серйозним ударом після невдалих для них виборів до Європарламенту в травні. Як пише агентство dpa, для Берліна результат виборів "катастрофічний, але могло бути й гірше". У Тюрингії "Зелені" і ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП) не подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Соціал-демократи канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) уникли найгіршого сценарію, набравши трохи більше шести відсотків, але загалом підтримка партії падає. У Саксонії ВДП не пройшла, "Зелені" і соціал-демократи хоч і насилу, але все-таки потрапили в Ландтаґ - земельний парламент.

Такі результати й успіх АдН не стали сюрпризом, а радше - продовженням тенденції останніх років. Ліволіберальні партії втрачають і без того слабкі позиції в східній Німеччині, колишній НДР, а праві й особливо ультраправі - міцніють. У день виборів у Тюрингії та Саксонії відбулися акції протесту проти АдН.

Читайте також: Німецький уряд під загрозою через земельні вибори

Що зміниться в політиці Берліна після цих виборів? Чи доб'ється Сара Ваґенкнехт зміни політики Німеччини щодо України та Росії? Оглядачі обережні в прогнозах і вважають, що лідерка ССВ спробує це зробити. Можливо, згадка про роль дипломатії у відносинах із Росією та Україною з'явиться в коаліційному договорі, але в скорочення військової допомоги Україні або скасування санкцій щодо РФ і запуск газопроводу "Північний потік", які пропонує Ваґенкнехт, ніхто не вірить.

В іншому ключовому питанні виборів - міграційній політиці - зміни почали відбуватися ще до голосування, коли у відповідь на нещодавній ножовий напад і вбивство вихідцем із Сирії трьох відвідувачів фестивалю на заході Німеччини уряд ФРН посилив міграційне законодавство. Оглядачі очікують, що з наближенням намічених на осінь 2025 року виборів до Бундестагу цей процес продовжиться. Дострокові вибори поки малоймовірні, але невдачі правлячих партій у Саксонії та Тюрингії можуть чинити додатковий тиск на коаліцію в Берліні, учасникам якої останнім часом дедалі важче знаходити компроміси.