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Виборам у Саксонії та Тюрингії передували акції протестів

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
1 вересня 2024 р.

Перед земельними виборами тисячі людей вийшли на демонстрації проти партії "Альтернатива для Німеччини". За соцопитуваннями, АдН може здобути найбільшу кількість голосів і відповідно депутатських місць у ландтагах.

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Вибори до земельного парламенту Тюрингії
Перші виборці кидають бюлетень у скринькуФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

У двох федеральних землях на сході Німеччини - Саксонії та Тюрингії - у неділю, 1 вересня, відбуваються вибори депутатів земельних парламентів (ландтагів).

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закриються о 18:00. У Саксонії 

право голосу мають 3,2 мільйона людей, у Тюрингії - 1,7 мільйона.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, найбільшу кількість голосів в обох землях може здобути правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Суттєві результати очікують і у лівих популістів із нової партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), яка, як і АдН, виступає за різке обмеження міграції, скорочення допомоги Україні та покращення відносин із Росією.

Партії нині правлячої в Німеччині коаліції втрачають підтримку виборців. Дві з них - Вільна демократична партія (ВДП) і "Союз-90/Зелені" - ризикують взагалі не потрапити до ландтагів.

Водночас у "АдН" ні в Саксонії, ні в Тюрингії немає потенційних коаліційних партнерів, оскільки обидва місцеві осередки партії класифіковані Федеральною службою захисту конституції Німеччини як правоекстремістські. В обох землях прогнозують складний процес формування коаліцій.

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Акції протесту проти правих популістів перед виборами

На тлі прогнозованих високих результатів ультраправих люди вийшли з протестами проти "АдН" у низці німецьких міст. Зокрема в Ерфурті така акція зібрала 31 серпня близько трьох тисяч учасників. 

Учасники демонстрації в Ерфурті закликають до солідарності проти правих
Учасники демонстрації в Ерфурті закликають до солідарності проти правихФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

"Ми не дозволимо "АдН" домінувати в передвиборні вихідні зі своєю вкрай правою агітацією, залякуванням людей і використанням нашого міста як арени для своєї пропаганди", - заявили ініціатори демонстрації.

За тиждень до цього тисячі людей в Ерфурті вийшли на вулиці, щоб виступити проти правого екстремізму та радикалізму.

Протести відбулися також у кількох інших містах на сході країни, включно з Лейпцигом, Дрезденом, Герліцем і Цвіккау.

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