Лідерку німецької партії "ССВ" спробували забризкати червоною фарбою після її виступу на передвиборчому мітингу в Тюрингії. Та відома тим, що виступає проти військової допомоги Україні та за зняття санкцій з Росії.

Сару Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) - лідерку німецької партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) - спробували забризкати червоною фарбою під час її виступу ввечері 29 серпня на передвиборному мітингу в столиці Тюрингії Ерфурті.

На відеозаписі, який публікує портал web.de, не схоже, що фарба потрапила на саму політикиню. Тим часом речник "ССВ" у Тюрингії Штеффен Квазебарт (Steffen Quasebarth) каже, що фарба поцілила в голову, шию та верхню частину тіла Ваґенкнехт. За його словами, нападник використовував якийсь медичний шприц, передає агентство dpa.

Сама Ваґенкнехт згодом прокоментувала так: "Помітно, що деякі нас не люблять. Я думаю, це говорить на нашу користь". За її словами, з нею все гаразд. "Я все ще трохи шокована. Але не хвилюйтеся: нас не залякати!" - заявила політикиня.

Вибори в Тюрингії та Саксонії

1 вересня в Тюрингії та Саксонії відбудуться вибори до земельних парламентів (ландтагів). За даними соціологічних опитувань, провідні позиції в обох землях може зайняти правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У "СВВ" багато східних німців також бачать альтернативу правлячим партіям, хоч і не таку радикальну, як "АдН". Вона, за прогнозами, може стати третьою за кількістю голосів після опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС).

Кремлівські наративи "СВВ"

"ССВ" відома тим, що виступає проти військової допомоги Україні, вимагає від уряду Німеччини більше зусиль задля припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхомі хоче зняття санкцій з РФ.

Багато політиків у ФРН критикують такий підхід.