Німецький "Союз Сари Ваґенкнехт" хоче зняття санкцій з РФ

Партія, яку створює в Німеччині "ліва" Сара Ваґенкнехт, виступає за зближення з Росією та жорсткішу міграційну політику, розповіла її представниця Севім Даґделен.

Партія "Союз Сари Ваґенкнехт - за здоровий глузд і справедливість", яку планують зареєструвати в Німеччині у січні 2024 року, виступає проти "економічної війни та дурних енергетичних санкцій проти Росії".

Інший пріоритет - суворіша політика в сфері надання притулку в Німеччині. Про це заявила в п'ятницю, 29 грудня, в ефірі телеканалу ZDF Севім Даґделен (Sevim Dagdelen) - соратниця засновниці партії Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht).

Очікується, що партія візьме участь у виборах до Європейського парламенту в червні 2024 року, а також у виборах земельних парламентів Німеччини (ландтагів) у Тюрингії, Бранденбурзі та Саксонії восени того ж року. "Ми докладаємо всіх зусиль і зробимо все, щоб зробити виборцям серйозну та розумну пропозицію на виборах на сході Німеччини", - сказала Даґделен.

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За що в Німеччині критикують партію Ваґенкнехт

Низка спостерігачів у Німеччині критикує програму майбутньої партії Ваґенкнехт як дуже близьку до програми правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

"Ваґенкнехт говорить про людей, які через гнів і розгубленість обирають АдН, хоча не є прихильниками правих. При цьому вона обслуговує хибний наратив для протестних виборців і, очевидно, ловить рибку в правому політичному спектрі", - заявив ще в жовтні журналіст Маттіас Майснер (Matthias Meisner).

Відповідаючи на питання про те, чим "Союз Сари Ваґенкнехт" відрізняється від АдН, Даґделен вказала на політику в соціальній, економічній та оборонній сферах, а також у галузі охорони здоров'я. За її словами, в усіх цих сферах вона не бачить у своєї партії "абсолютно нічого спільного з АдН".

Водночас у Лівій партії висловлюють обурення тим, що Ваґенкнехт пройшла до Бундестагу за партійними списками "лівих", а потім разом із ще дев'ятьма соратниками вийшла з фракції, що призвело до її саморозпуску.

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Позиція Сари Ваґенкнехт по Україні

Ваґенкнехт критикують і через її позицію щодо війни Росії проти України. Зокрема, вона стверджує, що додаткові постачання зброї нібито лише продовжать війну та страждання українців, і вимагає активних дипломатичних зусиль Європи для негайного початку переговорів між Москвою і Києвом.

На тлі новин про постачання Україні німецьких танків Leopard Ваґенкнехт спільно з німецькою феміністкою Алісою Шварцер (Alice Schwarzer) у лютому 2023 року створила петицію "Маніфест за мир". У її тексті зазначалось, що Україна "не може виграти війну проти найбільшої в світі атомної держави", тому пропонувалося виступити проти подальшої військової підтримки України.

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