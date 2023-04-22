РФ намагається створити у Німеччині антиукраїнський рух - WP

Москва контактувала з правопопулістською партією АдН і німецькими "лівими", щоб створити у ФРН рух проти підтримки України, пише The Washington Post.

Російські офіційні особи контактували з представниками німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і німецьких "лівих" із метою створити у ФРН антиукраїнські настрої та послабити підтримку Києва, повідомило в п'ятницю, 21 квітня, американське видання The Washington Post (WP).

В розпорядженні журналістів опинились отримані від розвідки однієї з європейських країн документи, в яких зафіксовані внутрішні розпорядження Кремля про необхідність "зосередитись на Німеччині" для посилення критичних настроїв щодо поставок зброї Україні.

Документів, які вказували би на безпосередні зустрічі представників російської влади з німецькими політичними силами, у WP немає, але звіти відповідальних осіб свідчать, що в контакті з росіянами перебували кілька членів АдН, а також щонайменше одна людина, близька до представниці Лівої партії Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht).

За даними видання, плани створення антиукраїнських настроїв у Німеччині активно обговорювали в Кремлі з липня до листопада 2022 року. У вересні один із доповідачів висунув ініціативу об'єднання німецьких правих популістів і окремих представників "лівих" під гаслами, що критикують допомогу Києву. "Антивоєнні" заклики мали підвищити рейтинг АдН і дати їй змогу постати перед німецькими громадянами як партія, що "об'єднує".

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Одним із кураторів ініціативи WP називає першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. За даними видання, він вимагав, аби частка німецьких громадян, які виступають за поліпшення відносин з Росією, підвищилася щонайменше на 10 відсотків за три місяці.

Голова фракції АдН у німецькому Бундестазі Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) заявив, що твердження про співпрацю представників його партії з владою РФ не відповідають дійсності. Ваґенкнехт у коментарі ЗМІ теж заперечувала взаємодію з Кремлем.

"Повстання за мир" Ваґенкнехт

У лютому 2023 року ім'я Ваґенкнехт стало широко обговорюватися в Німеччині у зв'язку з різким сплеском її активності щодо питань військової підтримки України. На тлі новин про постачання Києву німецьких танків Leopard Ваґенкнехт спільно з німецькою феміністкою Алісою Шварцер (Alice Schwarzer) створили петицію "Маніфест за мир". В її тексті зазначалось, що Україна "не може виграти війну проти найбільшої у світі ядерної держави", через що пропонувалось виступити проти подальшої військової підтримки Києва.

Аліса Шварцер та Сара Ваґенкнехт на "мирній" демонстрації у Берліні Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Попри гостру критику з боку німецьких політиків, зокрема й колег Ваґенкнехт по партії, а також різку реакцію німецьких ЗМІ, активістки продовжили свої заклики, організувавши в Берліні мітинг "Повстання за мир" (Aufstand für Frieden). Його активно рекламували представники АдН, на відміну від представників Лівої партії.

Одночасно з ініціативою Ваґенкнехт схожі заяви лунали від АдН, яка презентувала в Бундестазі "мирну ініціативу" під назвою "Історична відповідальність Німеччини за мир у Європі: мирна ініціатива з гарантіями безпеки для України та Росії". Під час презентації ініціативи почесний голова АдН Александер Ґауланд (Alexander Gauland) заявив, що Україна "зацікавлена у втягуванні Німеччини в цю війну".

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Заяви "за мир" - не лише від Ваґенкнехт

На початку квітня виступити з посередницькою місією для досягнення миру в Україні закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) колишній голова Об'єднання німецьких профспілок (DGB) Райнер Гоффман (Reiner Hoffmann) і низка інших відомих членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Звернення до канцлера ініціював історик Петер Брандт (Peter Brandt), син колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта (Willy Brandt).

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв різко розкритикував заклик СДПН до миру, назвавши його "чистим цинізмом щодо численних жертв російської агресії".

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