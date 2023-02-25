Тисячі людей зібрались в Берліні проти поставок зброї Києву

Мітинг проти постачання озброєнь Україні, організований у Берліні лівими та активістами, зібрав близько 10 тисяч людей. Учасники вимагали від німецького уряду йти шляхом "мирних перемовин" між Україною та Росією.

У Берліні в суботу, 25 лютого, близько 10 тисяч людей вийшли на акцію "Повстання за мир". Демонстранти зібралися біля Бранденбурзьких воріт у центрі міста, вимагаючи від німецького уряду йти шляхом "мирних переговорів" між Україною та Росією замість постачання озброєнь Києву.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами: "Домовляйтеся, а не загострюйте", "Не наша війна", пише німецька інформаційна агенція dpa. Деякі учасники несли прапори з голубами миру. Російські прапори та провоєнна символіка на мітингу були заборонені. За дотриманням правил наглядали майже півтори тисячі правоохоронців.

Мітинг був організований депутаткою Бундестагу Сарою Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) від Лівої партії, що сформувалася з залишків колишньої Східнонімецької комуністичної партії, та поборницею прав жінок Алісе Шварцер (Alice Schwarzer). "Ми закликаємо канцлера Німеччини припинити ескалацію поставок зброї. Негайно! Тому що кожен втрачений день коштує до тисячі життів - і наближає нас до Третьої світової війни", - йдеться на сайті організаторів.

Так звана "хода за мир" викликала багато критики з боку німецьких політиків, які звинувачували організаторок у тому, що вони "намагаються продати як мир те, що імперіалістичний диктатор нав'язує Європі", та грають на руку російській пропаганді, яка не забариться використовувати фотографії та відео з мітингу в своїх цілях.

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Німці вважають постачання зброї Україні участю у війні

Згідно соціологічного опитування компанії з дослідження громадської думки YouGov на замовлення dpa, опублікованим сьогодні, більшість жителів Німеччини вважають, що постачання німецької зброї в Україну означають участь їхньої країни у війні. З такою оцінкою погодилися близько 51 відсотків опитаних, тоді як 37 відсотків - ні. Водночас експерти з міжнародного права сходяться на думці, що постачання зброї не робить постачальника стороною у війні, зазначає агентство.

Крім того, 40 відсотків респондентів вважають, що з Німеччини в Україну доставили занадто багато зброї. Лише 22 відсотки вважають, що військова підтримка є надто малою, а 23 відсотки - що вона цілком доречна. Рішення щодо надання Україні бойових танків Leopard 2 вважають неправильним 44 відсотки опитаних, тоді як правильним - 41 відсоток.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд Німеччини схвалив передачу Києву озброєння на близько 2,6 мільярда євро. Відповідно до останніх статистичних даних Кільського інституту світової економіки, завдяки цьому ФРН посідає четверте місце серед союзників України, поступаючись США, Великобританії та Польщі.

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"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video