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Сара Ваґенкнехт - німецька политик, колишня співголова фракції Лівої партії в Бундестазі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сара Ваґенкнехт".
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Голова Лівої партії Німеччини Сара Ваґенкнехт виступила за повернення до "політики розрядки" щодо Москви, підтримавши в такий спосіб заяви лідера ВДП Крістіана Лінднера про про необхідність пошуку шляхів зближення з РФ.