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Сара Ваґенкнехт

Сара Ваґенкнехт - німецька политик, колишня співголова фракції Лівої партії в Бундестазі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сара Ваґенкнехт".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто розумів Путіна?

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"? 11.05.2022

В англомовній "Вікіпедії" з'явилося німецьке слово "Putinversteher". Так у Німеччині називають тих, хто з розумінням ставиться до Путіна. Через війну в Україні цей неологізм став майже лайкою.
У Німеччині представили новий лівий політичний рух Вставайте

У Німеччині представили новий лівий політичний рух "Вставайте" 04.09.2018

Упродовж останнього місяця на сайті руху "Вставайте" зареєструвалися понад 100 тисяч його прихильників, повідомила Сара Ваґенкнехт під час презентації нового політичного проекту.

Німецька Ліва партія вимагає відкритих кордонів для шукачів притулку

Німецька Ліва партія вимагає відкритих кордонів для шукачів притулку 09.06.2018

На з'їзді Лівої партії у Лейпцигу більшістю голосів ухвалили резолюцію з вимогою відкритості кордонів для легального прийому біженців. Резолюцію ініціювало керівництво опозиційної політсили.
Лідерка Лівої партії підтримала голову ВДП Крістіана Лінднера щодо зближення з РФ

Лідерка Лівої партії підтримала голову ВДП Крістіана Лінднера щодо зближення з РФ 08.08.2017

Голова Лівої партії Німеччини Сара Ваґенкнехт виступила за повернення до "політики розрядки" щодо Москви, підтримавши в такий спосіб заяви лідера ВДП Крістіана Лінднера про про необхідність пошуку шляхів зближення з РФ.
Лідерка німецьких Лівих розкритикувала політику Меркель щодо біженців

Лідерка німецьких Лівих розкритикувала політику Меркель щодо біженців 30.06.2017

Сара Ваґенкнехт в інтерв'ю DW піддала критиці "одноосібні рішення" Ангели Меркель з питань біженців. Вона не виключила можливість входження Лівих до правлячої коаліції, проте на власних умовах.
Чи стане Штайнмаєр президентом Німеччини?

Чи стане Штайнмаєр президентом Німеччини? 02.11.2016

DW - про можливі причини зміни ставлення Лівої партії до кандидатури Франка-Вальтера Штайнмаєра як потенційного глави гдержави.
З'їзд Лівих Німеччини переобрав співголів партії на новий термін

З'їзд "Лівих" Німеччини переобрав співголів партії на новий термін 28.05.2016

Під час з'їзду Лівої партії Німеччини делегати переобрали лідерами політсили Катю Кіппінґ та Бернда Ріксінґера. Не обійшовся з'їзд і без курйозів - в очільницю фракції "лівих" у Бундестазі кинули тортом.
Політики в Німеччині сваряться через Україну

Політики в Німеччині сваряться через Україну 16.03.2014

Дискусія в Німеччині щодо стратегії у кримській кризі стає дедалі запеклішою. Так, віце-канцлер ФРН та голова Соціал-демократичної партії Зіґмар Ґабріель у гострій формі відповів Лівим на їхню критику.