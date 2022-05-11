Сара Ваґенкнехт

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"?

В англомовній "Вікіпедії" з'явилося німецьке слово "Putinversteher". Так у Німеччині називають тих, хто з розумінням ставиться до Путіна. Через війну в Україні цей неологізм став майже лайкою.