Лідерка партії "Союз Сари Ваґенкнехт" закликає з'ясувати, що і коли знав уряд ФРН про плани атаки на "Північні потоки". За її словами, якщо Україна була пов'язана з атакою, потрібно негайно припинити постачання зброї.

Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) - лідерка партії "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (ССВ) - закликає створити в Бундестазі слідчу комісію для з'ясування ролі уряду ФРН в історії з диверсією на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" . Відповідну заяву Ваґенкнехт зробила у п'ятницю, 16 серпня, у розмові з газетою Berliner Morgenpost та іншими виданнями медіагрупи Funke.

Парламентській комісії слід з'ясувати, що знали німецькі відомства та представники уряду про заплановану диверсію на різних етапах її підготовки. "Якщо з'ясується, що німецька влада заздалегідь знала про план здійснити диверсію, це стане скандалом століття в німецькій політиці", - заявила проросійська політикиня Сара Ваґенкнехт.

За її словами, підрив "Північних потоків" є терактом, який мав на меті порушити енергопостачання Німеччини. Проте уряд ФРН досі "не зробив нічого для розслідування" цих вибухів, вважає лідерка ССВ.

Стаття WSJ про причетність Залужного до вибухів на "Північних потоках"

Онлайн-видання The Wall Street Journal оприлюднило 14 серпня резонансний матеріал, у якому стверджувалося, що до вибухів на "Північних потоках" у вересні 2022 рокупричетний генерал Валерій Залужний - тодішній головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ).

Як випливає з цієї публікації, операцію вигадала за розпиванням алкогольних напоїв "купка українських військових офіцерів та бізнесменів". Спочатку президент України Володимир Зеленський схвалив її. Однак після того, як розвідка Нідерландів дізналася про відповідні плани Києва і повідомила про них Вашингтон, Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) звернулося до Зеленського із закликом відмовитися від цього плану. Той розпорядився згорнути операцію, але Залужний таки довів її до кінця.

ЦРУ також повідомило Німеччину про плани української сторони, пише WSJ з посиланням на дані неназваних німецьких та американських чиновників.

Вся операція нібито коштувала приблизно 300 тисяч доларів, йдеться в публікації. Приблизно за три тижні до вибуху група диверсантів орендувала яхту "Андромеда" в порту Ростока в Німеччині. Водолази працювали парами, вони заклали на глибині вибуховий пристрій із таймером. Німецька поліція пізніше виявила на яхті сліди вибухівки, відбитки пальців та зразки ДНК.

Ордер на арешт українського дайвера

Того ж дня, 14 серпня, стало відомо, що прокуратура Німеччини ще в червні направила до Польщі ордер на арешт українського інструктора з дайвінгу Володимира Ж., який проживав там та, за даними німецького слідства, був на борту яхти "Андромеда". До сьогоднішнього дня українця Володимира Ж. так і не було затримано.

15 серпня українська влада на найвищому урядовому рівні відкинула звинувачення у причетності Києва до планування диверсії, про які писала WSJ. Зі свого боку Валерій Залужний, який зараз є послом України у Великобританії, заявив, що нічого не знав про операцію.

Екскерівник німецької розвідки висловив припущення про причетність Польщідо підриву "Північних потоків".

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Вибухи на "Північних потоках"

Три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, що ведуть із Росії до Німеччини, були підірвані наприкінці вересня 2022 року. Жодною з них на той час газ не транспортувався. "Північний потік" був зупинений Росією незадовго до вибухів, а "Північний потік-2" так і не був введено в експлуатацію на тлі вторгнення РФ до України. Одна з ниток ПП-2 вціліла, і після інциденту президент РФ Володимир Путін пропонував прокачувати газ нею, але Німеччина відмовилася. Ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи на газопроводах.

Слідчі органи ФРН протягом останніх кількох місяців активно розробляють версію причетності яхти Andromeda типу Bavaria Cruiser 50 до вибухів на "Північних потоках", а також про "український слід" у цій справі.

Після публікації WSJ Сара Ваґенкнехт написала в соцмережі X: "Якщо Україна була пов'язана з атакою на "Північний потік", "світлофорній коаліції" потрібно отримати висновки і негайно припинити постачання зброї. Просто очевидно, що федеральний уряд не докладає зусиль для розслідування і навіть приховує інформацію".