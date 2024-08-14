Вибухи на газогонах ПП: що відомо про підозрюваного українця

Німеччина видала ордер на арешт дайвера Володимира Ж. за підозрою в підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Що з'ясували про чоловіка та його можливих спільників-українців німецькі журналісти?

Майже через два роки після вибухів на газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт підозрюваного. За інформацією ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit , оприлюдненою у середу, 14 серпня, це українець Володимир Ж., дайвер, який, як стверджується, останнім часом міг перебувати у Польщі.

У справі, повідомляють видання, є ще двоє підозрюваних - також громадяни України, одна з яких жінка. Зазначається, що вони також могли бути причетні до вибухів, ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.

Вибухи на "Північних потоках" у вересні 2022 року

О другій годині ночі 26 вересня 2022 року сейсмічні станції в Данії, Швеції та Німеччині зареєстрували слабкі підземні поштовхи. Водночас співробітники компанії-оператора газопроводу Nord Stream зафіксували різке падіння тиску у 1200-кілометровій газовій трубі, що з'єднувала Росію та Німеччину. Коли над Балтійським морем зійшло сонце, з літака в районі данського острова Борнгольм можна було побачити величезні бульбашки газу метану, що піднімаються на поверхню з глибини близько 80 метрів. Потім були зафіксовані нові поштовхи.

Згодом з'ясувалося, що на трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" сталися вибухи, внаслідок чого було зруйновано центральний елемент енергетичної інфраструктури Німеччини та Європи.

Німеччина, Данія та Швеція розпочали розслідування, однак інформації про його перебіг та проміжні результати майже не було. У лютому 2024 року Швеція та Данія завершили свої розслідування з огляду, зокрема, на відсутність юрисдикції щодо вибухів, які сталися в міжнародних водах.

Паралельно до офіційних слідчих дій обставини вибухів намагалися з'ясувати і журналісти - результати їхніх розслідувань не були однозначними, що призвело до появи різних версій, що до диверсії на газогонах можуть бути причетні чи то спецслужби Росії, чи США, чи навіть України.

Утім, уже тоді у поле зору журналістів-розслідувачів потрапила інформація про нібито причетність до вибухів яхти "Андромеда", про яку у публікації 14 серпня згадують і журналісти ARD, SZ та Die Zeit. Нагадаємо, 15-метрова яхта Andromeda типу Bavaria Cruiser 50 була взята в оренду на німецькому острові Рюген групою невідомих осіб і пересувалася Балтійським морем у вересні 2022 року. Двоє осіб із цієї групи нібито мали українські паспорти.

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Німецький ордер на арешт українця і запит до Польщі

Генпрокуратура Німеччини не припиняла розслідування за фактами "умисного спричинення вибуху" та "диверсія" (німецькою: "vorsätzliche Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion" та "verfassungsfeindliche Sabotage"). І вже в червні цього року завдяки зусиллям співробітників Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) та Федеральної поліції, схоже, вдалося досягли прориву.

ARD, SZ та Die Zeit пишуть, що не отримали коментаря прокуратури щодо видачі ордеру на арешт, проте, за їхніми даними, слідчі за останні місяці змогли зібрати достатньо доказів щодо українця Володимира Ж., і слідчий суддя ще на початку червня задовольнив запит на його арешт. За даними журналістів, уже у червні німецькі правоохоронці зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт щодо затримання підозрюваного у Польщі.

Згідно з розслідуваннями ARD, SZ та Die Zeit, німецькі слідчі припускали, що Володимир Ж. раніше проживав в одному з містечок на захід від Варшави. Однак останнім часом українець, ймовірно, переховується, тож не виключено, що він міг повернутися в Україну. Журналістам вдалося зв'язатися з ним телефоном 13 серпня - він заперечив свою причетність до вибухів на газогонах.

Журналісти також з'ясували, що Польща не відповіла на запит Німеччини про правову допомогу, але чому так сталося, журналісти не змогли встановити. За загальними правилами, європейський ордер на арешт є обов'язковий до виконання без додаткового розгляду країни, виконання якого в якої запитують, протягом 60 днів. Зараз цей термін сплив. Після оприлюднення результатів розслідування в середу польська влада підтвердила, що отримала ордер від німецьких колег.

Чому саме українець Володимир Ж.?

Як пишуть ARD, SZ та Die Zeit, важливу роль в обґрунтуванні підозри щодо Володимира Ж. відіграв білий фургон, який потрапив на радар за перевищення швидкості на острові Рюген у землі Мекленбург-Передня Померанія 8 вересня 2022 року. У фургоні нібито транспортували водолазне спорядження, а яхта "Андромеда", маршрут якої реконструювали слідчі, робила зупинки на Рюгені, що на узбережжі Балтійського моря.

За даними журналістів, водій фургона дав показання, що мав доручення возити кількох українців, серед яких на фото упізнав Володимира Ж. Також на фото радара поруч із водієм нібито видно пасажира, який дуже схожий на Ж. Також, пишуть журналісти, мають місце і докази, які походять з даних перевірок на німецько-польському кордоні.

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Що журналістам відомо про інших підозрюваних?

Як з'ясували журналісти, крім Володимира Ж., німецькі слідчі фокусують увагу на ролі подружжя, яке керує дайвінг-школою в Україні, де Ж., вочевидь, працював інструктором з дайвінгу. Євген У. та Світлана У. нібито активні у соцмережах, де висловлюють чітко виражену проукраїнську та патріотичну позицію: українка бере активну участь у різних Telegram-групах, які зосереджені на допомозі біженцям з України - наприклад, у Німеччині. Вона ділилася в мережі інформацією про кампанії допомоги українській армії та збирала гроші, наприклад, на окуляри нічного бачення, які, вочевидь, призначалися для військових. Її чоловік нібито також робив проукраїнські заяви в інтернеті.

У телефонній розмові з німецькими журналістами У. пояснила, що про атаку на "Північні потоки" нічого не знає, у вересні 2022 року була у відпустці в Болгарії, а зараз перебуває у Києві. Вона також пояснила, що не знає підозрюваного Ж. Її чоловік, який також керує школою дайвінгу, спершу не відповідав на телефонні дзвінки, утім, висловив бажання відповісти на запитання журналістів письмово.

Чи причетна до цього Україна як держава?

Журналісти наголошують у публікації, що питання про те, чи причетні і якою мірою до готування до диверсії та її виконання державні органи України, залишається відкритим.

Щодо розшукуваного Володимира Ж. та двох інших українців, то жодних прямих зв'язків з українськими військовими або розвідслужбами наразі не виявлено. Також і президент України Володимир Зеленський, і глава військової розвідки Кирило Буданов публічно заперечували причетність України до вибухів.

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