Данія припинила розслідування вибухів на "Північних потоках"

Данська поліція заявила, що слідство було "складним і масштабним", відмовившись від коментарів. Експерти вважають, що Берлін, Копенгаген і Стокгольм тримають розслідування в таємниці через можливі дипломатичні наслідки.

Поліція Данії у понеділок, 26 лютого, повідомила про закриття розслідування вибухів на газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Правоохоронці пояснили цей крок тим, що Данія не має достатніх підстав для кримінального переслідування інцидентів.

"На підставі проведеного розслідування влада може дійти висновку, що диверсія на газопроводах була навмисною, - йдеться в заяві, яку цитує агенція AFP. Водночас данські правоохоронці наголосили, що розслідування, що проводилося спільно з данською розвідувальною службою PET, було "складним і масштабним" та відмовилися від подальших коментарів у цій справі.

Раніше до такого ж кроку вдалася Швеція, припинивши розслідування на аналогічній підставі. Влада Стокгольма передала наявні докази німецьким слідчим. Прокуратура Німеччини продовжує розслідування, але ще не оприлюднила жодних результатів. На думку аналітиків, це тримається під суворим контролем через можливі дипломатичні наслідки того, що можуть виявити.

Розслідування вибухів на "Північних потоках"

У вересні 2022 року було підірвано три з чотирьох ниток підводних газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2".

Розслідування вибухів були розпочаті у Швеції, Німеччині та Данії. У спільному листі до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй влітку 2023 року посольства цих країн повідомили, що слідчі виявили сліди вибухівки на вітрильній яхті, яка, ймовірно, була використана для диверсії.

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Судячи з повідомлень низки ЗМІ, опублікованих раніше, слідство вважає, що диверсія могла бути влаштована групою громадян України за допомогою 15-метрової вітрильної яхти "Андромеда", орендованої компанією з Польщі.

Інший слід, на який вказують розслідування в міжнародних ЗМІ, - російський. Так, за даними видання Politico, за чотири дні до події недалеко від місця вибуху було помічено російське судно-носій "СС-750" з обладнанням для глибоководних операцій. Цю інформацію підтвердив шведський прокурор Матс Юнгквіст.

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