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Данія - держава в Північній Європі. Столиця - Копенгаген.
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Докладно
Українські солдати перетворюють бляшанки з-під пива на бомби
Українські солдати перетворюють бляшанки з-під пива на бомби
Український солдат продемонстрував, як винахідливо військові ЗСУ використовують бляшанки з-під данського пива.
Суспільство
16.02.2023
16 лютого 2023 р.
01:30 хв.
Як українських солдатів лікують у Данії
Як українських солдатів лікують у Данії
Після вторгнення РФ в Україну Данія прийняла на лікування майже сотню українців, зокрема, поранених військових ЗСУ.
Конфлікти
30.01.2023
30 січня 2023 р.
02:35 хв.
Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії
Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії
У Данії до 2034 біометан повністю замістить природний газ. Чому ФРН не прагне розвивати виробництво біогазу як Данія?
Економіка
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Як Нідерланди хочуть провчити Росію і до чого тут газ?
Як Нідерланди хочуть провчити Росію і до чого тут газ?
Іспанія потерпає від засухи. Україна: фотограф з Австралії документує війну. Данія: за що позбавляють батьківських прав.
Суспільство
01.08.2022
1 серпня 2022 р.
25:46 хв.
У Литві дітей готують виживати на війні - "Європа у фокусі"
У Литві дітей готують виживати на війні - "Європа у фокусі"
Данія змушує біженців повертатися в Сирію. Унікальне "книжкове" селищев Іспанії. Жінки як жертви операцій у Франції.
Суспільство
04.07.2022
4 липня 2022 р.
25:49 хв.
Позаземне життя: чому вчені цікавляться подвійними зірками
Позаземне життя: чому вчені цікавляться подвійними зірками
Данські вчені дійшли висновку, що при пошуку позаземного життя слід звернути увагу на подвійні зіркові системи. Чому?
Наука
18.06.2022
18 червня 2022 р.
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02.02.2022
2 лютого 2022 р.
Іноземці в Україні пакують валізи?
DW запитала кількох експатів з країн Заходу, як вони оцінюють небезпеку вторгнення Росії і чи спакували валізи.
Конфлікти
26.01.2022
26 січня 2022 р.
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Загроза вторгнення РФ: яку допомогу Україні вже надав Захід
Гранатомети від Великобританії, спецназ з Канади, гроші від Данії. Як західні країни допомагають Україні?
Суспільство
20.01.2022
20 січня 2022 р.
02:05 хв.
Військова активність Росії: як реагують країни Скандинавії
Підвищена військова активність РФ останнім часом спостерігається не лише на кордоні з Україною, а й у Північній Європі.
Конфлікти
20.01.2022
20 січня 2022 р.
Антивакцинатори і ковід: як у ЄС спонукають вакцинуватися
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24.11.2021
24 листопада 2021 р.
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Біженці у ФРН: де і як перебувають, які кошти отримують
Не лише Данія посилює законодавство щодо мігрантів. У ФРН також змінили низку правил щодо надання притулку.
Політика
10.09.2021
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20.08.2019
20 серпня 2019 р.
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