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Данія

Тема

Данія - держава в Північній Європі. Столиця - Копенгаген.

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Докладно

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Українські солдати перетворюють бляшанки з-під пива на бомби

Українські солдати перетворюють бляшанки з-під пива на бомби

Український солдат продемонстрував, як винахідливо військові ЗСУ використовують бляшанки з-під данського пива.
Суспільство16 лютого 2023 р.01:30 хв.
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Як українських солдатів лікують у Данії

Як українських солдатів лікують у Данії

Після вторгнення РФ в Україну Данія прийняла на лікування майже сотню українців, зокрема, поранених військових ЗСУ.
Конфлікти30 січня 2023 р.02:35 хв.
Установка виробництва біогазу в Шведті на сході Німеччини

Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії

Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії

У Данії до 2034 біометан повністю замістить природний газ. Чому ФРН не прагне розвивати виробництво біогазу як Данія?
Економіка19 серпня 2022 р.
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Як Нідерланди хочуть провчити Росію і до чого тут газ?

Як Нідерланди хочуть провчити Росію і до чого тут газ?

Іспанія потерпає від засухи. Україна: фотограф з Австралії документує війну. Данія: за що позбавляють батьківських прав.
Суспільство1 серпня 2022 р.25:46 хв.
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У Литві дітей готують виживати на війні - "Європа у фокусі"

У Литві дітей готують виживати на війні - "Європа у фокусі"

Данія змушує біженців повертатися в Сирію. Унікальне "книжкове" селищев Іспанії. Жінки як жертви операцій у Франції.
Суспільство4 липня 2022 р.25:49 хв.
Pismis 24-1

Позаземне життя: чому вчені цікавляться подвійними зірками

Позаземне життя: чому вчені цікавляться подвійними зірками

Данські вчені дійшли висновку, що при пошуку позаземного життя слід звернути увагу на подвійні зіркові системи. Чому?
Наука18 червня 2022 р.
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DW запитала кількох експатів з країн Заходу, як вони оцінюють небезпеку вторгнення Росії і чи спакували валізи.
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Суспільство24 листопада 2021 р.05:16 хв.
Біженці на вокзалі Мюнхена в 2015 році

Біженці у ФРН: де і як перебувають, які кошти отримують

Не лише Данія посилює законодавство щодо мігрантів. У ФРН також змінили низку правил щодо надання притулку.
Політика10 вересня 2021 р.
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Точка зору

Олівер Саллет

Холодний розрахунок Трампа

Олівер Саллет
Коментар
Політика20 серпня 2019 р.