У Німеччині сперечаються про стратегію виходу з пандемії

Парадокс: хвиля омікрона піднімається в Німеччині все вище, з кожним днем ​​зростають кумулятивні семиденні показники нових заражень на 100 тисяч населення, а людям не страшно. Більше того, дедалі гучніше лунають голоси тих, хто пропонує або навіть вимагає скасувати карантинні обмеження, що продовжують діяти у ФРН. Причому це не тільки антивакцинатори. Багато хто наводить приклад інших європейських країн, у яких показники поширення коронавірусу ще вищі, а обмежень - менше або їх зовсім скасовують. Як з 1 лютого у Данії.

Німецькі показники пандемії

У вівторок, 1 лютого, берлінський Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомив про 162 613 нових позитивних тестів на коронавірус за минулу добу - після 78 318 у понеділок та 126 955 у вівторок минулого тижня.

Кумулятивний показник досяг 1206 нових заражень на тиждень на 100 тисяч населення. Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 9 978 146 жителів Німеччини. У середу ця кількість перевищить 10 мільйонів.

Пункт ПЛР-тестування на COVID-19 у Берліні

Це офіційні дані. Але насправді німецькі показники пандемії, очевидно, ще вищі. По-перше, тому, що лабораторії зараз не справляються з лавиною тестів, а районні управління охорони здоров'я не встигають реєструвати всіх, хто заразився, і передавати інформацію в RKI. По-друге, багато з тих, хто інфікувався омікроном або взагалі цього не помічають, або не вважають нежить з головним болем достатньою підставою робити ПЛР-тест для перевірки на коронавірус.

Данія та інші країни ЄС скасовують обмеження

У Данії ситуація з поширенням коронавірусу не краща. У країні з населенням менше шести мільйонів людей щодня заражається в середньому п'ятизначне число данців, а семиденний показник нових заражень на 100 тисяч населення перевищує 5300 інфікованих!

Проте, починаючи від цього вівторка, у королівстві скасовано практично всі карантинні обмеження - носіння захисних масок, обов'язок пред'являти сертифікат про вакцинацію або свідоцтво про негативний тест. COVID-19 більше не вважається "критичною для суспільства" хворобою.

У Великобританії також скасовуються обмежувальні заходи, які, щоправда, і у розпал останньої хвилі пандемії були дуже ліберальними. Те саме відбувається в Австрії незважаючи на показники заражень, що продовжують зростати. А німці, які щойно побували, скажімо, в Мадриді, розповідають, що в місті панує майже святковий настрій, заповнені ресторани, магазини і бари при приблизно таких же показниках рівня заражень як у Німеччині.

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У Німеччині багато нещеплених людей похилого віку

Відмінність цих та деяких інших країн від Німеччини полягає у рівні вакцинації їхнього населення. У Данії, наприклад, та Іспанії щеплено понад 80 відсотків жителів. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен називає готовність данців робити щеплення "диво-зброєю" у боротьбі з пандемією.

У Німеччині зараз повністю щеплено близько 76 відсотків населення. Понад 20 мільйонів жителів країни залишаються нещепленими, з яких 16 мільйонів не мають протипоказань, але не хочуть вакцинуватися. При чому серед цієї кількості чимало людей за 60 років, яким у разі зараження навіть порівняно нешкідливим для молодих омікрон-варіантом загрожує тяжкий перебіг хвороби, про що свідчить склад пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень. Решта чотири мільйони - в основному діти до чотирьох, для яких підходящої вакцини поки що немає.

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Однак перевантаження системі охорони здоров'я Німеччини явно не загрожує. Станом на 31 січня у відділеннях інтенсивної терапії перебувало 2262 ковід-пацієнти, 16087 - з іншими діагнозами, 3502 місця були вільними, а 8271 тримали в резерві на екстрений випадок. Загальна частка госпіталізацій внаслідок зараження коронавірусом також залишається на цілком допустимому рівні - 4,59 зі 100 тисяч тих, хто заразився на тиждень. Рік тому, коли рівень заражень був у рази нижчим, ця частка була значно більшою - 15,57.

Пошук дверей у стіні омікрона

На такому тлі й у Німеччині починають думати над стратегією виходу із пандемії. Так, міністр фінансів та голова ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) вважає, що, хоча "хвиля омікрона ще не пройшла, але вже зараз треба конкретно працювати над питанням, коли і за яких умов може починатися поетапне скасування обмежень".

Голова ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер

Ввести обмеження, закрити ресторани, театри, музеї та виставки, "заморозити" суспільне та нічне життя можна швидко, а щоб знову все це реанімувати потрібен час, зазначає Лінднер. На його думку, у торгівлі та сфері громадського харчування скасувати правило, за яким вхід дозволено тільки для щеплених і перехворілих, можна ще доволі швидко. "А в інших сферах потрібен час на підготовку", - сказав Лінднер в інтерв'ю тижневику Der Spiegel, маючи на увазі організацію виставок та концертів або роботу театрів та інших закладів культури.

Прем'єр міністр Баварії, лідер тепер опозиційного Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер (Markus Söder) зазначив, що "у цій стіні омікрона, що йде на нас і піднімається дедалі вище, треба знайти і двері, через які ми зможемо увійти в новий час".

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Дискусія про скасування обмежень передчасна

Водночас експерт з питань охорони здоров'я з партії Зелених Янош Дамен (Janosch Dahmen), що входить до урядової коаліції, застерігає від поспішного скасування обмежень. Він пропонує подумати навіть про запровадження нових на випадок різкого загострення ситуації.

"Планувати стратегію виходу, щоб пізніше вона була під рукою, це добре і правильно, - погоджується вірусолог Фрідеман Вебер (Friedemann Weber) з університету в Гісені. - Але розробляючи такі плани, треба ясно давати зрозуміти людям, що через непередбачені обставини з їхньою реалізацією доведеться почекати".

Макс Гередтс (Max Geraedts), директор Інституту клінічної епідеміології (IVE) при університеті Марбурга взагалі вважає дискусію про скасування обмежень передчасною, оскільки вона посилає населенню сигнал про майбутній кінець пандемії. "Натомість найближчими тижнями у всіх сферах ми зіштовхнемося з дефіцитом персоналу, який перебуватиме або в ізоляції, або на карантині. Які наслідок виникнуть побутові обмеження", - попереджає він.

Бургомістр Берліна: немає симптомів - немає лікарняного

Заражені коронавірусом і особи без бустерних щеплень, які мали з ними безпосередній контакт, у Німеччині мають відбути 10 днів карантину, з якого можна достроково вийти через тиждень за умови відсутності симптомів і негативного тесту на коронавірус. Тому у разі подальшого різкого зростання кількості інфікованих персоналу на підприємствах життєво важливої ​​інфраструктури справді може не вистачити.

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У німецькій столиці нині 15 відсотків зайнятих на підприємствах водо- та електропостачання перебувають або на лікарняному, або на карантині. Якщо ця кількість перевищить 30 відсотків, ситуація стане критичною, застерігає бургомістерка Берліна Франциска Гіффай (Franziska Giffey). В крайньому разі, заявила вона в інтерв'ю радіостанції Inforadio, на роботу повинні будуть виходити навіть інфіковані, але безсимптомні працівники.

Рішення про запровадження чи скасування обмежувальних заходів у Німеччині ухвалюються на нараді канцлера з прем'єр-міністрами федеральних земель. Наступна така нарада запланована на 16 лютого.