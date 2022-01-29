Австрія поетапно пом'якшить протиепідемічні обмеження

Незважаючи на високі показники нових заражень коронавірусом під час хвилі омікрон-варіанта, влада Австрії ухвалила рішення поступово зняти протиепідемічні обмеження. З 5 лютого комендантська година наставатиме на дві години пізніше - о 24:00, заявив у суботу, 29 січня, канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer).

З 12 лютого буде також скасовано правило 2G для магазинів та торговельних центрів (обов'язкове надання на вході довідки про одужання від ковіду - "genesen", або про повну вакцинацію - "geimpft"), залишиться лише зобов'язання носити захисні маски. З 19 лютого у сферах громадського харчування та туризму правило 2G буде замінене на 3G, тобто до закладів відкриють доступ для тих, хто не хворів та невакцинований, за умови надання негативного тесту на коронавірус.

Низьке навантаження на систему охорони здоров'я

Підставою для пом'якшення обмежень є невисоке навантаження на лікарні під час хвилі омікрона та сприятливі прогнози у зв'язку з цим. "Ці показники стабільні і на дійсно передбачуваному хорошому рівні", - зазначив Негаммер, коментуючи ситуацію у звичайних та реанімаційних відділеннях австрійських клінік.

Середній показник заражень в Австрії за останні сім днів становить близько 2,4 тисячі випадків із розрахунку на 100 тисяч жителів - більш ніж удвічі вищий, ніж аналогічний показник у Німеччині.

Обов'язкова вакцинація для дорослих

Тим часом Австрія стала першою країною ЄС, яка ухвалила закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для всього дорослого населення. Незважаючи на масові протести, у середині січня парламент країни ухвалив узгоджений урядовою коаліцією законопроєкт, який наказує всім повнолітнім мешканцям країни зробити необхідні щеплення від коронавірусної інфекції. Закон набуде чинності 4 лютого.

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