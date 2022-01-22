У Німеччині змінюють правила ПЛР-тестування на коронавірус

У Німеччині тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) пропонують обмежити окремими групами населення. Його треба зосередити на персоналі лікарень, лікарських практик та будинків по догляду за літніми людьми, а також на пацієнтах з груп ризику, вирішили міністри охорони здоров'я федеральних земель на засіданні у суботу, 22 січня.

Усі інші особи, які мають позитивні антиген-тести на коронавірус, але не мають симптомів COVID-19, не повинні підтверджувати наявність хвороби ще й методом ПЛР-тестування. Також безкоштовні ПЛР-тести не робитимуть особам, які мають інформацію з мобільного застосунку, що вони близько контактували з хворими на COVID-19. Цим особам відтепер робитимуть тільки антиген-тести для перевірки наявності у них зараження коронавірусом.

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Також міністри вирішили звузити коло пошуків осіб, які контактували з зараженими коронавірусом. Тепер ланцюги заражень встановлюватимуть в межах закладів охорони здоров'я, а також установ, що працюють з людьми з груп ризику.

Ці рішення засідання земельних міністрів внесуть на розгляд прем'єр-міністрів земель з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz), що відбудеться 23 січня. Водночас посилювати карантинні заходи в Німеччині поки не планують.

Зростання кількості заражень коронавірусом

У Німеччині зафіксовано різкий сплеск зараження коронавірусом. Станом на ранок 22 січня семиденний коефіцієнт зараження зріс до 772,7 на сто тисяч населення, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Днем раніше цей показник становив 706,3, а тиждень тому - 497,1 на сто тисяч населення (у грудні - 289).

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Минулої доби в Німеччині виявлено 135 461 випадок інфікування (добою раніше - 140 160). За минулі 24 години в країні також зафіксовано 179 нових летальних випадків (днем раніше - 170, а тижнем раніше - 235). Загалом за весь час пандемії у ФРН від коронавірусу померло вже 116 664 особи, кількість інфікованих досягла 8 596 007.

Коефіцієнт завантаженості відділень інтенсивної терапії - найважливіший критерій при посиленні чи ослабленні антикоронавірусних обмежень у Німеччині - підвищився минулої п'ятниці до 3,77 на сто тисяч населення (днем раніше було 3,56).