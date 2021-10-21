В Україні викрили шахраїв на продажі ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів

Кіберполіція викрила 10 зловмисників у Харківській області, які виготовляли і продавали підроблені ПЛР-тести і COVID-сертифікати по всій Україні. Угрупування працювало приблизно рік і встигло продати понад 40 тисяч фальшивих ПЛР-тестів і близько 500 COVID-сертифікатів, повідомляється на сайті Національної поліції України у середу, 20 жовтня.

Для того, щоб отримати підроблений документ, замовники мали надіслати свої дані зловмисникам онлайн. Жодних медичних і лабораторних оглядів клієнти не проходили, повідомляють у кіберполіції. В угрупуванні використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медичних установ для видачі фальшивих документів. Однак невідомо, чи вносили зловмисники дані до електронної системи охорони здоров'я, що необхідно для відображення COVID-документів у застосунку "Дія".

Вартість фальшивого тесту становила 400 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень. Серед клієнтів були й туристичні агенції, які "перепродавали" документи за вищою ціною.

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За даними кіберполіції, щомісячний прибуток зловмисників сягав чотирьох мільйонів гривень. Семеро зловмисників, у тому числі організатор, затримані. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Боротьба проти фальшивих медичних документів

Через поширення фальшивих COVID-документів міністерство охорони здоров'я у вересні звернулося з офіційним листом до міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України із закликом посилити контроль за підробками. На початку жовтня у МОЗ вимагали звільнити з посади керівників 15 медичних закладів через підозри у тому, що лікарі підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

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Вирішити проблему фальшивих COVID-сертифікатами уряд запропонував на законодавчому рівні. 23 вересня Кабмін передав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за продаж та користування підробленими COVID-документами. У разі підтримки народними депутатами українцям, що свідомо використовують фейки, загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.