 В Україні викрили шахраїв на продажі ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2021

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Новини

В Україні викрили шахраїв на продажі ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів

Вартість фальшивого тесту становила 400 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень. За даними українських правоохоронців, щомісячний прибуток зловмисників сягав чотирьох мільйони гривень.

Для фальшивих документів злочинці використовували печатки різних медичних установ

Для фальшивих документів злочинці використовували печатки різних медичних установ

Кіберполіція викрила 10 зловмисників у Харківській області, які виготовляли і продавали підроблені ПЛР-тести і COVID-сертифікати по всій Україні. Угрупування працювало приблизно рік і встигло продати понад 40 тисяч фальшивих ПЛР-тестів і близько 500 COVID-сертифікатів, повідомляється на сайті Національної поліції України у середу, 20 жовтня.

Для того, щоб отримати підроблений документ, замовники мали надіслати свої дані зловмисникам онлайн. Жодних медичних і лабораторних оглядів клієнти не проходили, повідомляють у кіберполіції. В угрупуванні використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медичних установ для видачі фальшивих документів. Однак невідомо, чи вносили зловмисники дані до електронної системи охорони здоров'я, що необхідно для відображення COVID-документів у застосунку "Дія". 

Вартість фальшивого тесту становила 400 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень. Серед клієнтів були й туристичні агенції, які "перепродавали" документи за вищою ціною. 

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За даними кіберполіції, щомісячний прибуток зловмисників сягав чотирьох мільйонів гривень. Семеро зловмисників, у тому числі організатор, затримані. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. 

Боротьба проти фальшивих медичних документів

Через поширення фальшивих COVID-документів міністерство охорони здоров'я у вересні звернулося з офіційним листом до міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України із закликом посилити контроль за підробками. На початку жовтня у МОЗ вимагали звільнити з посади керівників 15 медичних закладів через підозри у тому, що лікарі підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

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Вирішити проблему фальшивих COVID-сертифікатами уряд запропонував на законодавчому рівні. 23 вересня Кабмін передав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за продаж та користування підробленими COVID-документами. У разі підтримки народними депутатами українцям, що свідомо використовують фейки, загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

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