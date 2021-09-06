 Фактчек DW: заразитися коронавірусом попри вакцинацію. Що каже медицина? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 15.10.2021

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Світ

Фактчек DW: заразитися коронавірусом попри вакцинацію. Що каже медицина?

На COVID-19 можуть захворіти і повністю вакциновані. Чим це пояснюється? Невже вакцина дає збій? Фактчек DW.

Пацієнти з COVID-19 у лікарні міста Галле

Пацієнти з COVID-19 у лікарні міста Галле

"Вакцина дала осічку: 15 інфікованих, двоє померлих у будинку для літніх людей": такі заголовки не на жарт турбують багатьох і підігрівають страхи. Невже вакцини геть не настільки ефективні, якими їх донедавна вважали?

Такими "збоями" вакцини вважають випадки, коли повністю вакциновані особи хворіють на COVID-19 і демонструють виражені симптоми. Інфікування із безсимптомним перебігом хвороби до цієї категорії не належить.

Чи йдеться про неефективність вакцини?

Ні. Твердження, на яке часто можна натрапити у соцмережах, про те, що такі випадки демонструють неефективність вакцин, є хибним. З іншого боку, можна упевнено говорити і про те, що жодна вакцина проти коронавірусу не забезпечує стовідсоткового захисту від інфекції.

За оцінками німецького Інституту Роберта Коха (RKI), ефективність вакцинації у віковій групі 18-59 років за останні дев'ять місяців становила 83 відсотки, а для осіб старше 60 років - 82 відсотки. Захист від госпіталізації становить 95 і 93 відсотки відповідно. Важливий тут і часовий фактор. "Вакцинованих понад рік тому ще немає, тому ми не можемо точно сказати, скільки тримається захист", - пояснює у розмові з DW голова Німецького товариства імунології (DGfI) Крістіне Фальк (Christine Falk). Поки ж відомо те, що за шість-дев'ять місяців після вакцинації рівень антитіл знижується. "Мене б це так не турбувало, якби не набагато заразніший, ніж попередні, дельта-варіант", - додає Фальк.

Крістіне Фальк

Крістіне Фальк

З наукової точки зору, якщо слабшає імунний захист, вироблений завдяки вакцинації і антитілам проти спайкового антигену, вірус може "прорвати" цю "лінію оборони", потрапити в клітину і спровокувати появу інфекції, пояснює Фальк. Саме це і можна вважати збоєм.

Все ж, навіть при зменшенні захисту із плином часу, вакцина надалі захищає від важкого перебігу. Так, тижневий звіт Інституту Роберта Коха (RKI) від 7 жовтня демонструє, що лише 0,56 відсотка із 67661 випадку можливого "збою" захисту вакцини, виявлених у Німеччині з 1 лютого, завершилися лікуванням у відділенні інтенсивної терапії. Рівень смертності тут - 1,06 відсотка. Для порівняння: під час першої інфекційної хвилі COVID-19 у Німеччині, коли вакцини ще не були доступні, цей показник становив 6,2 відсотка. У звіті також зазначається, що із "загалом 722 випадків "збою", які завершилися смертю пацієнтів, 75 відсотків померлих були у віці 80 років і старше". В RKI пояснюють, що ризик смерті у старшій віковій групі є вищим незалежно від ефективності вакцини.

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Чи збільшилася кількість таких "збоїв"?

Так. За даними RKI, протягом тижня з 27 вересня по 3 жовтня у ФРН було зареєстровано 8224 нових випадків "збоїв" у пацієнтів у віці від 18 до 59 років. Частка вірогідних "збоїв" серед пацієнтів зі симптомами COVID-19 у цій віковій групі зросла до 7,2 відсотка - якщо враховувати весь період від початку кампанії вакцинації в Німеччині. Однак, якщо подивитись лише на останні чотири тижні до 3 жовтня, то ця частка буде навіть значно вищою - 28,4 відсотка. Частка вакцинованих пацієнтів цієї вікової групи у відділеннях інтенсивної терапії становила 2,2 відсотка з початку року та 7,7 відсотка у середньому за чотири тижні у період  до 3 жовтня. Подібні тенденції зафіксовані й в інших статистичних зрізах.

За даними RKI, цього "можна було очікувати, оскільки хоча стає дедалі більше вакцинованих, але і SARS-CoV-2 поширюється знову. Це збільшує ймовірність контакту з вірусом повністю вакцинованої людини", - йдеться у звіті.

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Чи винуваті в цьому невакциновані?

Ні. Але їхня позиція має серйозний вплив на перебіг пандемії та навантаження на систему охорони здоров'я. Згідно з даними RKI, госпіталізують зараз майже виключно невакцинованих осіб старше 60 років. "Незначна кількість тих вакцинованих, які також потребують госпіталізації, це теж люди, яким за 60", - додає Фальк.

Якщо кількість заражень в осінньому сезоні зросте, під ударом опиняться насамперед невакциновані. Але небезпеки через вищу циркуляцію вірусу зростають і для щеплених осіб, застерігає спеціалістка з імунології.

Наскільки слабшає захист із плином часу?

У різних людей це відбувається по-різному. Важливими факторами тут є вік, перенесені захворювання, часовий проміжок між щепленнями та сама вакцина.

Зокрема, у людей похилого віку та дуже старих, а також у пацієнтів з онкологічними захворюваннями або трансплантатами, захист від вакцинації знижується помітніше у порівнянні з іншими групами.

Саме тому Німецька постійна комісія з вакцинації (STIKO) 7 жовтня виступила з рекомендацією бустерного щеплення третьою дозою для осіб віком старше 70 років. Третє щеплення пропонують також персоналу будинків для людей похилого віку та лікарень. Тим часом, в Ізраїлі третю дозу вакцини отримали вже понад мільйон громадян.

Проміжок часу між першим та другим щепленням теж відіграє роль. Наприклад, в Ізраїлі, де більшість населення була щеплена вакциною від BioNTech/Pfizer, інтервал між  першим та другим уколом становив лише 21 день.

Крістіне Фальк, натомість, зауважує, що краще б було подовжити цей інтервал до 42 днів, оскільки у випадку цієї вакцини досягається більший ефект. Водночас друга доза вакцини конче важлива для розвитку імунологічної пам'яті та розвитку захисних функцій. "Шість тижнів замість трьох у випадку Pfizer або дванадцять замість шести тижнів, якщо йдеться про AstraZeneca", - каже вона і додає, що дещо скептично сприймає вакцину від Johnson & Johnson, яка передбачає щеплення лише однією дозою вакцини, і яка може недостатньо добре розпізнавати пізніші мутації вірусу.

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    "Спутник V": найперша реєстрація

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

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    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

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  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

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    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


 

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