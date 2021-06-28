 Ізраїль першим у світі починає вакцинацію від COVID-19 третьою дозою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2021

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Новини

Ізраїль першим у світі починає вакцинацію від COVID-19 третьою дозою

Ізраїль збирається щеплювати своїх жителів, яким понад 60 років, третьої дозою вакцини BioNTech/Pfizer. Почнуть з 60-річного президента країни.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі (архівне фото)

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі (архівне фото)

Ізраїль готується розпочати вакцинацію своїх жителів третьою дозою препарату BioNTech/Pfizer. Про це ввечері у четвер, 29 липня, оголосив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет.

Щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу призначене для жителів країни, які досягли 60-річного віку. Під час дослідження третю дозу вже отримали дві тисячі людей. У них не виявили небезпечних побічних ефектів.

Беннет оголосив, що 60-річний президент Ізраїлю Іцхак Герцог 30 липня отримає третю дозу препарату. "Я закликаю людей похилого віку, які вже отримали дві дози, отримати і третю. Це захищає від важкої хвороби і смерті", - заявив прем'єр-міністр, цитує інформагенція dpa. Третю дозу вводитимуть тим, хто отримав другу не пізніше п'яти місяців тому.

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Попри те, що Ізраїль одним з перших в світі вакцинував більшу частину населення, у липні там спостерігається зростання кількості заражень. Експерти пов'язують новий спалах з поширенням дельта-варіанту коронавірусу, а також зі зниженням з часом ефективності щеплення вакциною BioNTech/Pfizer. Зокрема, 29 липня міністерство охорони здоров'я повідомило про 2165 нових випадків, підтверджених за попередню добу, у той час як у червні їхня кількість становила менше сотні на добу. Всього в Ізраїлі проживають близько дев'яти мільйонів людей.

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