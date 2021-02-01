В Ізраїлі знову носитимуть маски через поширення дельта-варіанта коронавірусу

Влада Ізраїлю відновила вимогу щодо носіння захисних масок в закритих громадських місцях через поширення дельта-варіанта коронавірусу. Як оголосило міністерство охорони здоров'я країни, відповідне розпорядження діятиме з п'ятниці, 25 червня.

Також влада рекомендує носити захисні маски на свіжому повітрі під час масових заходів.

Попри те, що понад половина населення країни повністю вакцинована, останнім часом значно зросла кількість заражень коронавірусом. Зокрема, 21 червня вперше з квітня в Ізраїлі за добу зафіксували більше сотні нових заражень. За даними МОЗ Ізраїлю, у більшості заражень переважає дельта-варіант. Серед людей, які нещодавно інфікувалися коронавірусом, багато молоді та щеплених людей.

Нагадаємо, 15 червня в Ізраїлі скасували обов'язок носити захисні маски у громадських місцях. До цього послабили інші карантинні обмеження. Суворі вимоги досі висуваються лише до відвідувачів з-за кордону. Зокрема, в'їзд в Ізраїль дозволяється лише за наявності вагомих професійних чи сімейних причин.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що дельта-варіант коронавірусу вдвічі заразніший, ніж початковий коронавірус, вперше виявлений у китайському Ухані. З огляду на швидкість поширення, цей варіант може незабаром стати домінуючим у світі, припускають у ВООЗ. В Німеччині фахівці попереджають, що зараження цим варіантом коронавірусу спричиняє перебіг хвороби, пов'язаний з більш частою госпіталізацією.

Що таке дельта-варіант і наскільки він поширений

Дельта-варіант коронавірусу, який також називають B.1.617.2, вперше був зафіксований у жовтні 2020 року в індійському штаті Махараштра і відтоді стрімко поширився в Індії та у світі. Спершу його називали індійським варіантом, але зараз офіційно він носить назву дельта-варіант. Всесвітня організація охорони здоров'я у травні 2021 року класифікувала його як "варіант, що викликає занепокоєння" (Variant of Concern, VOC), так само як варіанти альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351) і гамма (P.1).

Дельта-варіант теж має кілька мутацій, що типово для коронавірусу. Іноді ці мутації посилюють вірус, дозволяючи йому обходити дію вакцини, іноді його послаблюють, іноді різниця є несуттєвою.

Дельта-варіант дедалі більше поширюється по всьому світі. Досі його виявили вже у понад 90 країнах - і ця тенденція зростає. Найбільше випадків цього захворювання виявили в Великобританії, Індії, США, Росії та Португалії.

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