Вакцина Biontech/Pfizer – перша вакциною від коронавірусу, яку дозволили використовувати в ЄС. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Вакцина Biontech Pfizer".

Реагуючи на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, німецьке біотехнологічне підприємство BioNTech розробило в 2020 році вакцину, використавши технологію, що на той момент не мала широкого клінічного застосування. Ця вакцина містить вірусну молекулу - матричну РНК (мРНК), зав'язану в ліпідній наночастинці. Опинившись в організмі, мРНК потрапляє в клітину і починає синтезувати патогенно-специфічні антигени, які викликають імунну реакцію. Таким чином, клітини організму людини, щепленої такою вакциною, починають самостійно виробляти елементи вірусу. Згодом компанія BioNTech взяла собі в партнери американський концерн Pfizer. Вакцина Biontech/Pfizer стала першою вакциною від коронавіурсу SARS-CoV-2, яку дозволили використовувати на території ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.