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Вакцина Biontech Pfizer

Вакцина Biontech/Pfizer – перша вакциною від коронавірусу, яку дозволили використовувати в ЄС. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Вакцина Biontech Pfizer".

Реагуючи на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, німецьке біотехнологічне підприємство BioNTech розробило в 2020 році вакцину, використавши технологію, що на той момент не мала широкого клінічного застосування. Ця вакцина містить вірусну молекулу - матричну РНК (мРНК), зав'язану в ліпідній наночастинці. Опинившись в організмі, мРНК потрапляє в клітину і починає синтезувати патогенно-специфічні антигени, які викликають імунну реакцію. Таким чином, клітини організму людини, щепленої такою вакциною, починають самостійно виробляти елементи вірусу. Згодом компанія BioNTech взяла собі в партнери американський концерн Pfizer. Вакцина Biontech/Pfizer стала першою вакциною від коронавіурсу SARS-CoV-2, яку дозволили використовувати на території ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (30.06.2021) 30.06.2021

У США та Канаді від COVID-19 вже прищеплюють дітей віком від 12 до 15 років. У ЄС вакцина BioNTech-Pfizer також допущена для цієї вікової групи. Водночас уже проводять дослідження дії вакцин на дітях до 12 років. Декому з піддослідних лише 6 місяців. Репортаж DW з Фінляндії.

Щеплення від коронавірусу. Чи є побічний ефект після мРНК-вакцин

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Чи справді щеплення мРНК-вакцинами, до яких належать препарати BioNTech/Pfizer і Moderna, може викликати побічний ефект у вигляді захворювань серця? Про що свідчать останні наукові дані?
В Україну доставили ще 117 тисяч доз COVID-вакцини у рамках COVAX

В Україну доставили ще 117 тисяч доз COVID-вакцини у рамках COVAX 08.06.2021

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Регулятор ЄС схвалив вакцину BioNTech/Pfizer для щеплення підлітків

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Як блогерів з ЄС підкуповували для агітації проти вакцини BioNTech/Pfizer

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Дивна PR-фірма пропонувала популярним блогерам гроші за поширення брехливої інформації про вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer. Сліди, схоже, ведуть до Росії.

Чи справді вакцина BioNTech/Pfizer призводить до запалення серцевого м'яза?

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Україна має у травні отримати мільйон доз вакцин BioNTech/Pfizer - глава МОЗ

Україна має у травні отримати мільйон доз вакцин BioNTech/Pfizer - глава МОЗ 28.04.2021

Частина вакцин має прибути в рамках ініціативи COVAX, а інша частина - за прямим контрактом з компанією Pfizer.

Щеплення вакциною BioNTech/Pfizer в Україні почнеться 18 квітня - Ляшко

Щеплення вакциною BioNTech/Pfizer в Україні почнеться 18 квітня - Ляшко 16.04.2021

В Україні почнуть робити щеплення від коронавірусу вакциною BioNTech/Pfizer з 18 квітня, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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