 Фактчек: Чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 15.07.2021

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Світ

Фактчек: Чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу

У Великобританії деякі пацієнти попри щеплення померли з дельта-варіантом коронавірусу. Вакцини від COVID-19 безсилі проти мутацій? Факти, проте, свідчать про ефективність вакцинації.

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Дельта-варіант призводить до зростання кількості нових випадків коронавірусу вже і у Іспанії

У Великобританії станом на середу, 14 липня, померло щонайменше 259 людей, які заразилися дельта-варіантом коронавірусу. З них, згідно з найактуальнішими даними Служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE), 116 осіб були повністю вакциновані. Через це у інтернеті тепер можна почути сумніви щодо того, чи здатне щеплення захистити від дельта-варіанту.

Одразу до добрих новин - так, вакцини захищають і від мутацій.

Чому попри подвійну вакцинацію зберігається ризик?

Жодна з допущених зараз вакцин не захищає від інфікування коронавірусом на 100 відсотків - про це свідчили дослідження від самого початку вакцинації. При цьому щеплені особи з хронічними захворюваннями так само можуть, хоч і з меншим ризиком, заразитися та у найгіршому випадку померти. Однак смертність від коронавірусу у Великобританії, навіть на тлі зростання кількості нових випадків COVID-19, надалі залишається дуже низькою.

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Найвідоміший німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) у червні заявив в своєму подкасті Coronavirus-Update для мовника NDR наступне: "Є випадки, коли й двічі щеплені люди помирають". Однак треба добре проаналізувати те, з яких саме причини вони померли та як саме було поставлено діагноз. Висока частка вже щеплених серед тих, хто помер, - так само, як і вже згадана відносно низька смертність - пов'язана із тим, що близько половину населення Німеччини вже було повністю імунізовано. При цьому 116 з 118 померлих були у віці понад 50 років.

Щеплення добре захищає від коронавірусу, але не на 100 відсотків

Щеплення добре захищає від коронавірусу, але не на 100 відсотків

Науковиця з німецького Центру Гельмгольца з дослідження інфекцій Пеґґі Різе (Peggy Riese) наводить в інтерв'ю DW наочний приклад: "Якщо 100 відсотків населення щеплені, тоді й помирати завжди будуть лише щеплені". Це, мовляв, не означає, що вакцини не захищають - вони діють, але не на сто відсотків.

До того ж, у випадку деяких людей смерть із коронавірусом попри щеплення може трапитися, якщо вакцини не проявили у них своєї повної дієвості, як, наприклад, у тих осіб, які приймають ліки, що пригнічують імунітет, чи пережили трансплантацію, пояснює у розмові з DW професор медичної вищої школи Ганновера при клініці ревматології та імунології Ґеорґ Беренс (Georg Behrens). Крім цього, через декілька місяців дієвість вакцини послаблюється. "У таких випадках деякі люди можуть при несприятливому збігу обставин все ж важко захворіти", - попереджає вчений. За його словами, вакцини хоч і захищають дуже добре - але стовідсоткового захисту, авжеж, немає.

Згідно з результатами наукового моделювання, щеплення лише у Англії вже попередили 7,2 мільйона випадків інфікування та 27 тисяч смертей із коронавірусом. "Кількість заражень і жертв, яких вдалося уникнути за допомогою кампанії з вакцинації, не лише надзвичайно велика, але й зростає з перебігом кампанії експоненційно", - каже один із вчених, що брав участь у цьому дослідженні, Пол Біррелл.

Добрий захист при повній вакцинації

Опитані DW експерти впевнені у дієвості вакцин проти дельта-варіанту. "Щеплення є фантастично добрими", - запевняє, наприклад, вірусолог Фрідеманн Вебер (Friedemann Weber). "Імунна відповідь щеплених, які отримали подвійну дозу і перечекали певний час, в середньому вища чи така ж сама, як імунна відповідь людей, яку вони отримали після інфекції", - пояснює він далі.

Наукові дані підкріплюють оцінки експертів. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у галузевому журналі Nature, подвійне щеплення вакциною BioNTech/Pfizer суттєво захищає і від дельта-варіанту. Нові дані з Ізраїлю, однак, свідчать про те, що захист є трохи нижчим, у порівнянні з попередніми мутаціями коронавірусу.

Як повідомляє ізраїльське міністерство охорони здоров'я у пресрелізі, дієвість вакцини виробництва BioNTech та Pfizer проти дельта-варіанту у повному убезпеченні від інфікування знизилася до 64 відсотків. Також "лише" на 64 відсотки вакцина захищає й від захворювання зі симптомами. Однак від важкого перебігу хвороби із необхідністю госпіталізації щеплення захищає у 93 відсотках випадків. DW досі не отримала від міністерства відповіді на запит щодо цієї статистики. У пресрелізі вказано, що дані відомства базуються на спостереженнях, починаючи від 6 червня 2021 року, паралельно з поширенням в Ізраїлі дельта-варіанту.

Нині оприлюднені дослідження захисту вакцин від дельта-варіанту при цьому демонструють значні відмінності, як це видно з порівняння даних Ізраїлю, Канади, Англії та Шотландії, опублікованого виданням Financial Times.

Чи буде потрібно ще одне щеплення?

Ґеорґ Беренс з медичної вищої школи Ганновера наголошує - треба зважати на те, коли були щеплені люди, що заразилися дельта-варіантом у Ізраїлі. Перші вакцини почали вводити ще у грудні торік. Їхня дієвість може поступово послаблюватися, а отже виникає потреба додаткової дози, каже професор.

Про це в своєму новому прессрелізі заявляють і у компаніях BioNTech та Pfizer. Аби зберегти дієвість щеплення, вони вимагають дозволу на введення третьої дози вакцини через шість місяців після другого уколу.

Попередні дані з Великобританії вказували на дещо вищу дієвість вакцин BioNTech/Pfizer та AstraZeneca для попередження госпіталізацій, ніж дані з Ізраїлю. Згідно з дослідженням PHE, вже після першого щеплення препаратом від BioNTech/Pfizer запобігало важкому перебігу дельта-варіанту коронавірусу з потраплянням до лікарні у близько 94 відсотках випадків, а після другого - навіть у 96 відсотках. Щеплені однією дозою вакцини AstraZeneca захищені від такого перебігу хвороби у 71 відсотках випадків, а двома - у 92 відсотках.

Згідно з іншим британським дослідженням, вакцини захищають і від того, аби у інфікованих дельта-варіантом взагалі з'являлися симптоми хвороби. BioNTech/Pfizer при цьому вже після першої дози захищає від симптоматичного перебігу захворювання у 36 відсотках, а після другої - у 88 відсотках. Щодо AstraZeneca, після першого щеплення цей показник становить 30 відсотків, а після другого - 67 відсотків.

Ці перші результати свідчать, що попри вищу резистентність дельта-варіанту до вакцин від коронавірусу повна вакцинація й надалі продовжує добре захищати від цієї мутації.

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Чи варто чекати появи ще небезпечінших мутацій?

Варіанти виникають, коли вірус довільно мутує. "Нові варіанти вірогідно ще з'являтимуться досить довго", каже Вебер і додає, що це припиниться тоді, коли більшість населення буде повністю щеплена. Повної втрати ефективності вакцин, вірусолог не очікує. Спрогнозувати те, чи з'являться нові, ще більш небезпечні варіанти, - неможливо, каже Беренс. Але завжди виникають нові менш загрозливі мутації, яким не вдається поширитись. У будь-якому разі, найкращим захистом є щеплення. Адже чим більше людей будуть вакциновані, тим вищим буде колективний імунітет населення і тим менше поширюватиметься вірус.

Це підтверджує і Пеґґі Різе. Дослідниця зазначає, що не можна точно передбачити розвиток подій. Загалом коронавірус мутує частіше, ніж, наприклад, вірус кору, але менше, ніж вірус грипу. 

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Чи потрібні нові вакцини проти коронавірусу?

Досі вакцини залишалися дуже ефективними проти усіх мутацій, що викликають занепокоєння органів охорони здоров'я. Якщо їх дієвість зменшиться, доведеться їх модифікувати, каже Різе. Але, за її словами, не варто поспішати: "Так швидко створити вакцину не вийде. Якщо кожні чверть року з'являтиметься нова мутація, ми просто не зможемо наздогнати їх у нашій спроможності розробляти нові препарати". Також, каже дослідниця, це може призвести до того, що адаптована до нового варіанту вакцина вже застаріє на момент своєї появи, бо вірус знову мутував.

Вебер, натомість, дотримується протилежної думки. "Необхідно одразу адаптовувати вакцини", - каже він. Найбільшою перепоною для цього є великі дослідження, які необхідно провести перед отриманням дозволу, і які потребують багато часу.

Компанії BioNTech і Pfizer, за їхніми повідомленнями, зараз саме займаються розробкою вакцини, що буде прицільно захищати від дельта-варіанту. Її клінічні дослідження мають розпочатися вже у серпні.

Вчені авторитетної берлінської клініки Charité у своєму дослідженні також виходять з того, що вакцини проти COVID-19 під час пандемії необхідно періодично перевіряти та, якщо треба, адаптовувати. Нині вірус швидко змінюється, адже по всьому світу відбувається багато заражень і таким чином збудник коронавірусу отримує змогу стрімко розвиватися, зазначається у пресрелізі клініки.

"На основі темпів еволюції місцевих коронавірусів, що викликають застуду, ми виходимо з того, що й SARS-CoV-2 почне повільніше змінюватися, як тільки темпи його поширення знизяться - тобто, коли більшість населення світу вибудує імунний захист внаслідок самої хвороби чи щеплення від неї", - пояснює керівник дослідження з Інституту вірусології при берлінській клініці Ян Фелікс Дрекслер (Jan Felix Drexler). Як тільки ситуація стабілізується, вакцини також залишатимуться ефективними протягом довшого часу.

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    Автор: Андрій Гурков


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