 Дельта-варіант коронавірусу поширюється у США та в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Новини

Дельта-варіант коронавірусу поширюється у США та в Європі

Понад половина нових випадків заражень коронавірусом у США припадає на дельта-варіант. У Нідерландах стрімке зростання числа заражень так само пов'язують з дельта-варіантом.

Дельта-варіант коронавірусу

У Сполучених Штатах і окремих країнах Європи дедалі більше випадків зараження коронавірусом пов'язують з дельта-варіантом. Як повідомило в четвер, 8 липня, керівництво Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) нині в США більш ніж половина всіх випадків інфікування коронавірусом спричинені саме дельта-варіантом.

Водночас у деяких частинах країни, приміром, на Середньому Заході, частка дельта-варіанта вже становить близько 80 відсотків. За даними керівництва CDC, дельта-варіант поширюється дедалі швидше, особливо в регіонах з низьким рівнем вакцинації. Це показує важливість якнайшвидшої вакцинації населення, кажуть у керівництві відомства.

Крім того, натепер у США на нещеплених людей припадає 99,5 відсотка всіх смертей, спричинених коронавірусною хворобою. На сьогодні близько 67 відсотків дорослих у Сполучених Штатах зробили принаймні одне щеплення від коронавірусу, а 58 відсотків зробили обидва щеплення.

Стрімке зростання випадків зараження в Нідерландах

На другому боці Атлантики, зокрема, в Нідерландах повідомляється про стрімке зростання числа нових випадків зараження коронавірусом. Лише 8 липня було зареєстровано близько 5,5 тисячі інфікування. Ще тиждень тому щодня фіксували близько 800 випадків зараження. Семиденний показник захворюваності тепер становить 67 випадків на 100 тисяч осіб.

Збільшення числа нових випадків інфікування у Нідерландах так само пояснюють поширенням дельта-варіанта. Згідно з отриманими даними, нові випадки інфекції фіксують в основному молодих людей, з яких багато хто заразилися на дискотеках і в нічних клубах.

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