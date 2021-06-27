 Вперше за 10 тижнів кількість COVID-випадків в Європі пішла вгору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2021

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Новини

Вперше за 10 тижнів кількість COVID-випадків в Європі пішла вгору

У Європі знову зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом. Якщо громадяни не дотримуватимуться дисципліни, то нової хвилі пандемії не уникнути, попереджають у ВООЗ.

Пляж у Португалії

У Португалії стрімко поширюється дельта-варіант коронавірусу (на фото - пляж у Лісабоні)

У Європі добіг кінця період зниження кількості нових випадків зараження коронавірусом, що тривав останні 10 тижнів. Минулого тижня цей показник зріс на 10 відсотків, повідомив у четвер, 1 липня, директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюґе. За його словами, цьому сприяли послаблення карантинних обмежень та збільшення кількості зустрічей та туристичних поїздок.

Якщо громадяни та законодавці не дотримуватимуться дисципліни, то нової хвилі пандемії в Європі не уникнути, зауважив Клюґе. "Ситуація швидко змінюється. Нас непокоїть новий варіант - дельта-варіант, а в регіоні попри значні зусилля країн мільйони людей все ще не вакциновані", - зауважив він.

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Нагадаємо, що в Німеччині, як очікують, цього тижня щонайменше половина нових заражень коронавірусом у країні припадатиме на дельта-варіант, який було вперше виявлено в Індії і який є значно заразнішим за інші. У таких країнах, як Великобританія, Португалія та Росія поширення дельта-варіанту призвело до значного зростання кількості інфікувань.

Загалом у світі, за даними Університетут Джонса Хопкінса, з початку пандемії заразилися коронавірусом 182,2 мільйона осіб, померли 3,948 мільйона людей, в яких було виявлено коронавірус. Найбільші показники інфікування та смертності зареєстровано в США, Індії та Бразилії.

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