Дельта-варіант коронавірусу стрімко поширюється у світі

У Великобританії зростає число заражених дельта-варіантом коронавірусу, передусім серед дітей шкільного віку. Видання The Sunday Times повідомило, що протягом тижня 14-20 червня на 70 відсотків зросла кількість інфікованих дітей віком від 5 до 9 років (у порівнянні з тижнем до того). Окрім того, за даними видання, у згаданий період на 56 відсотків зросла кількість інфікованих дітей віком від 10 до 14 років.

Нині 95 нових випадків захворювання COVID-19, які фіксують у Великобританії, припадають на дельта-варіант вірусу. Уряд у Лондоні відклав послаблення коронавірусних обмежень.

Із Португалії повертатимуть німецьких відпочивальників

У Португалії в понад 50 відсотків усіх людей, які інфікувалися коронавірусом останнім часом, виявили дельта-варіант. У Лісабоні та поблизу таких ще більше - понад 70 відсотків усіх нових інфікувань. За останні два тижні в Португалії інфікувалися коронавірусом 124 людини на кожні 100 тисяч населення, повідомляє інформагенція dpa.

Німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) вніс Португалію у список країн, де активно поширюються нові варіанти коронавірусу. На цьому тлі турагентство Olimar запорпонувало терміново повернути до Німеччини кілька сотень своїх туристів. Як повідомив 26 червня представник компанії, близько 10 відсотків туристів бажають продовжити відпочинок.

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Німецький туристичний союз (DRV) підрахував, що нині в Португалії перебувають близько 1000 туристів із ФРН. Після повернення до Німеччини вони проведуть 14 днів на карантині навіть за наявності негативного тесту на коронавірус, повної вакцинації чи одужання після COVID-19. Мета цих заходів - уповільнити поширення дельта-варіанту SARS-CoV-2.

Дельта-варіант поширився у 85 країнах

До кінця серпня на дельта-варіант коронавірусу припадатиме 90 відсотків усіх нових заражень COVID-19 у ЄС, прогнозують у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Загалом же поширення пандемії сповільнюється. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) констатує найнижчу кількість нових захворювань COVID-19 у всьому світі, починаючи з лютого 2021 року, а також зниження щоденної кількості померлих унаслідок коронавірусу. Однак через поширення дельта-варіанту деякі країни запроваджують або продовжують чинність обмежень.

Дельта-варіант поширився у 85 країнах світу і вважається дуже заразливим. Кількість інфікувань дельта-варіантом зростає в Росії, Австралії, Ізраїлі та деяких регіонах Африки.

Водночас деякі країни скасовують коронавірусні обмеження. Ісландія відмовилася від усіх обмежень, бо в цій країні понад тиждень не фіксують жодного нового випадку COVID-захворювання. Нідерланди та Іспанія послабили обмеження, бо там знижується кількість нових захворювань.