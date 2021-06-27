Дельта-варіант у Німеччині складає половину усіх COVID-випадків

У Німеччині активно поширюється дельта-варіант коронавірусу, який було вперше виявлено в Індії і який є значно заразнішим за інші. Згідно оприлюдненими в середу, 30 червня, даними Інституту імені Роберта Коха, у третій тиждень червня (14-20 червня) частка заражень дельта-варіантом у ФРН подвоїлася порівняно з попереднім тижнем та досягла 37 відсотків.

На думку експертів інституту, вже протягом поточного тижня цей варіант домінуватиме в країні і на нього припадатиме "щонайменше половина всіх нових інфікувань". У таких країнах, як Великобританія, Португалія та Росія поширення дельта-варіанту призвело до значного зростання кількості інфікувань.

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Утім, у Німеччині загальний рівень захворюваності на COVID-19 в останні тижні поступово падає. За минулу добу в країні виявлено 892 заражень, повідомив Інститут імені Роберта Коха. За останні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч жителів зареєстровано 5,1 випадку зараження (днем раніше - 5,2). Найвищого значення цей показник досягав 22 грудня 2020 року - 197,6 випадку.

За останні 24 години померли 63 пацієнта, в яких раніше було підтверджено інфікування коронавірусом, загальне число летальних випадків зросла до 90 938. Всього з початку епідемії в Німеччині виявлено 3 729 033 випадки зараження, понад 3,62 мільйона хворих на COVID-19 одужали.