 Дельта-варіант у Німеччині складає половину усіх COVID-випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дельта-варіант у Німеччині складає половину усіх COVID-випадків

У Німеччині очікують, що цього тижня щонайменше половина нових заражень коронавірусом у країні припадатиме на дельта-варіант.

У Німеччині зростає частка заражень дельта-варіантом коронавірусу

У Німеччині активно поширюється дельта-варіант коронавірусу, який було вперше виявлено в Індії і який є значно заразнішим за інші. Згідно оприлюдненими в середу, 30 червня, даними Інституту імені Роберта Коха, у третій тиждень червня (14-20 червня) частка заражень дельта-варіантом у ФРН подвоїлася порівняно з попереднім тижнем та досягла 37 відсотків.

На думку експертів інституту, вже протягом поточного тижня цей варіант домінуватиме в країні і на нього припадатиме "щонайменше половина всіх нових інфікувань". У таких країнах, як Великобританія, Португалія та Росія поширення дельта-варіанту призвело до значного зростання кількості інфікувань.

Читайте також: Наскільки небезпечений дельта-варіант коронавірусу?

Утім, у Німеччині загальний рівень захворюваності на COVID-19 в останні тижні поступово падає. За минулу добу в країні виявлено 892 заражень, повідомив Інститут імені Роберта Коха. За останні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч жителів зареєстровано 5,1 випадку зараження (днем раніше - 5,2). Найвищого значення цей показник досягав 22 грудня 2020 року - 197,6 випадку.

За останні 24 години померли 63 пацієнта, в яких раніше було підтверджено інфікування коронавірусом, загальне число летальних випадків зросла до 90 938. Всього з початку епідемії в Німеччині виявлено 3 729 033 випадки зараження, понад 3,62 мільйона хворих на COVID-19 одужали.

Дивитись відео 06:20

Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (30.06.2021)

Також за темою

Bildergalerie über die Varianten des neuen Coronavirus

Дельта-варіант коронавірусу стрімко поширюється у світі 27.06.2021

Дельта-варіант коронавірусу поширюється у світі, тож деякі країни відкладають скасування коронавірусних обмежень. Водночас ВООЗ інформує, що поширення пандемії COVID-19 у цілому сповільнюється.

Indien Coronavirus Pandemie

Наскільки небезпечений дельта-варіант коронавірусу? 24.06.2021

В Україні зафіксовували перші випадки COVID-19, викликані новим дельта-варіантом коронавірусу. Наскільки заразна і небезпечна ця мутація? Чи дієві проти неї вакцини? Про це - у матеріалі DW.

Ukraine COVID-19 Krankenhaus in Lviv

Через дельта-варіант коронавірусу Україна запроваджує тестування при перетині кордону 23.06.2021

З 25 червня прибулим із РФ, Португалії, Індії, Великобританії та Північної Ірландії заборонено перетин кордону без негативного результату експрестесту. Тести проводитимуть в пунктах пропуску, пояснили в МОЗ.

Реклама

Докладно

EU Covid-Zertifikat | Symbol

Що варто знати про COVID-сертифікати ЄС

Як цифрові ковід-сертифікати ЄС працюють, хто їх видає та де їх можна отримати українцям.  

З 1 липня в Україні запуститься ринок землі, архівне фото

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим українцям?  