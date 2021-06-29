COVID-19: у Росії - черговий добовий антирекорд кількості померлих

За минулу добу в Росії померли 669 осіб, в яких було підтверджено інфікування COVID-19 - це максимальний показник з початку пандемії. Водночас у країні зафіксовано 21 042 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це в середу, 30 червня, повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб.

Найбільше летальних випадків було зафіксовано в Москві та Санкт-Петербурзі: 117 та 111 відповідно. Попередній антирекорд у Росії (652 померлі особи) було побито в країні 29 червня. Найбільше нових випадків інфікування в РФ реєструють у Москві (5823 випадки), Московській області (2583) та Санкт-Петербурзі (1503).

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Загалом у Росії з 2 березня 2020 року, коли був виявлений перший хворий на COVID-19, зареєстровано 5,515 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому 135,2 тисячі осіб померли, а 5 мільйонів пацієнтів одужали.

За даними директора Науково-дослідного центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександра Гінцбурга, на дельта-варіант коронавірусу зараз припадає близько 90 відсотків усіх виявлених в Росії випадків зараження.