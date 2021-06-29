 COVID-19: у Росії - черговий добовий антирекорд кількості померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: у Росії - черговий добовий антирекорд кількості померлих

У Росії за минулу добу померли 669 осіб, в яких було підтверджено інфікування COVID-19. Це - найвищий показник з початку пандемії. Найгірша ситуація - в Москві та Санкт-Петербурзі.

Лікарня під Москвою

Лікарня під Москвою

За минулу добу в Росії померли 669 осіб, в яких було підтверджено інфікування COVID-19 - це максимальний показник з початку пандемії. Водночас у країні зафіксовано 21 042 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це в середу, 30 червня, повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб.

Найбільше летальних випадків було зафіксовано в Москві та Санкт-Петербурзі: 117 та 111 відповідно. Попередній антирекорд у Росії (652 померлі особи) було побито в країні 29 червня. Найбільше нових випадків інфікування в РФ реєструють у Москві (5823 випадки), Московській області (2583) та Санкт-Петербурзі (1503).

Читайте також: Дельта-варіант коронавірусу стрімко поширюється у світі

Загалом у Росії з 2 березня 2020 року, коли був виявлений перший хворий на COVID-19, зареєстровано 5,515 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому 135,2 тисячі осіб померли, а 5 мільйонів пацієнтів одужали.  

За даними директора Науково-дослідного центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександра Гінцбурга, на дельта-варіант коронавірусу зараз припадає близько 90 відсотків усіх виявлених в Росії випадків зараження.

Дивитись відео 06:20

Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (30.06.2021)

Також за темою

Russland | Coronakrise: Krankenwagen in Moskau

У Росії зафіксовано добовий рекорд числа померлих з коронавірусом 29.06.2021

За минулу добу в Росії померли 652 людини з коронавірусом. Це - найбільша добова кількість жертв з початку пандемії. Найгірша ситуація - у Москві і Санкт-Петербурзі.

Russland | Coronakrise in Moskau

Коронавірус у Росії: нові максимуми смертей у Москві та Санкт-Петербурзі 28.06.2021

У Москві в червні вже вшосте зафіксовали максимум смертей пацієнтів з коронавірусом від початку пандемії. За останню добу в столиці РФ померли 124 особи з коронавірусом, у Санкт-Петербурзі - 110.

Russland Moskau | Coronavirus | Desinfektion

Коронавірус у Росії: найбільше число смертей від початку року 26.06.2021

У Росії за останню добу померли 619 людей, в який підтвердили зараження коронавірусом. Це - найвищий показник від початку поточного року.

Реклама

Докладно

Британський бойовий корабель HMS Defender в порту Батумі

Чорне море як зона протистояння Росії та НАТО

У Чорному морі назріває нова конфронтація між Росією і Заходом.  

Уряд Японії спонукає компанії переходити на чотириденний робочий тиждень

Чи перейде Японія на чотириденку?

Японська влада закликає підприємців дозволити працівникам працювати чотири замість п'яти днів у тиждень.  