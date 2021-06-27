У Росії зафіксовано добовий рекорд числа померлих з коронавірусом

За минулу добу в Росії померли 652 людини з коронавірусом. Це - найбільша добова кількість жертв з початку пандемії. Найгірша ситуація - у Москві і Санкт-Петербурзі.
Число людей, що померли за добу в Росії з діагнозом COVID-19 , досягло максимальної кількості за весь час пандемії. За минулу добу в країні померли 652 пацієнти, в яких підтвердили зараження коронавірусом, повідомив оперативний штаб у вівторок, 29 червня.
До цього найбільше число смертей було зафіксовано 24 грудня 2020 року - тоді померли 635 людей з коронавірусом.
Приріст нових випадків інфікування становив у РФ за останню добу 20616.
У російській столиці за минулі 24 години виявлено 6209 випадків зараження коронавірусом - це на 1037 менше, ніж напередодні; померла 121 людина, в якої підтвердили інфікування.
Найбільший приріст хворих слідом за Москвою - у Московській області (2453 нових випадки), а також у Санкт-Петербурзі (1374). У Санкт-Петербурзі померли 119 осіб з коронавірусом - це максимум для міста за всю пандемію.
Загалом у Росії з початку поширення вірусу SARS-CoV-2 зареєстровано майже 5,5 мільйона випадків інфікування коронавірусом, понад 134,5 тисячі смертей і близько п'яти мільйонів одужань.
За даними директора Науково-дослідного центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександра Гінцбурга, на дельта-варіант коронавірусу зараз припадає близько 90 відсотків усіх виявлених в Росії випадків зараження.