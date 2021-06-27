 У Росії зафіксовано добовий рекорд числа померлих з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Новини

У Росії зафіксовано добовий рекорд числа померлих з коронавірусом

За минулу добу в Росії померли 652 людини з коронавірусом. Це - найбільша добова кількість жертв з початку пандемії. Найгірша ситуація - у Москві і Санкт-Петербурзі.

Лікарі транспортують хворого з підозрою на COVID-19 у Московській області

Лікарі транспортують хворого з підозрою на COVID-19 у Московській області

Число людей, що померли за добу в Росії з діагнозом COVID-19 , досягло максимальної кількості за весь час пандемії. За минулу добу в країні померли 652 пацієнти, в яких підтвердили зараження коронавірусом, повідомив оперативний штаб у вівторок, 29 червня.

До цього найбільше число смертей було зафіксовано 24 грудня 2020 року - тоді померли 635 людей з коронавірусом.

Приріст нових випадків інфікування становив у РФ за останню добу 20616.

Москва - лідер за кількістю випадків COVID-19

У російській столиці за минулі 24 години виявлено 6209 випадків зараження коронавірусом - це на 1037 менше, ніж напередодні; померла 121 людина, в якої підтвердили інфікування.

Найбільший приріст хворих слідом за Москвою - у Московській області (2453 нових випадки), а також у Санкт-Петербурзі (1374). У Санкт-Петербурзі померли 119 осіб з коронавірусом - це максимум для міста за всю пандемію.

Більшість заражень коронавірусом припадає на дельта-варіант

Загалом у Росії з початку поширення вірусу SARS-CoV-2 зареєстровано майже 5,5 мільйона випадків інфікування коронавірусом, понад 134,5 тисячі смертей і близько п'яти мільйонів одужань.

За даними директора Науково-дослідного центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександра Гінцбурга, на дельта-варіант коронавірусу зараз припадає близько 90 відсотків усіх виявлених в Росії випадків зараження.

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