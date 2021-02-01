Коронавірус у Росії: нові максимуми смертей у Москві та Санкт-Петербурзі

У Росії різко зростає число випадків смертей через стрімке поширення дельта-варіанту коронавірусу. Так, в Москві за минулу добу померли 124 людини, в яких підтвердили інфікування коронавірусом, повідомив російський оперативний штаб у понеділок, 28 червня. Таким чином, у російській столиці в червні вже вшосте зафіксовано рекорд за добовою кількістю смертей, пов'язаних із COVID-19, за весь час пандемії.

За даними оперативного штабу, за останню добу коронавірусом в Москві заразилися 7246 жителів. Це більш ніж на пів тисячі (майже на 8 відсотків) більше, ніж днем ​​раніше. Протягом останнього тижня число підтверджених випадків зараження за добу становило в місті від шести до семи тисяч.

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Кількість хворих на COVID-19 росте й в Санкт-Петербурзі

Слідом за Москвою найбільший приріст хворих у РФ зафіксовано в Московській області (2722 нових випадки) і Санкт-Петербурзі (1335). У другому за величиною місті країни останньої доби також зафіксували максимальні за весь період пандемії 110 смертей осіб з коронавірусом.

Загалом у Росії добовий приріст нових випадків інфікування становив 21650, минулої доби померли 611 пацієнтів, в яких підтвердили зараження. Суттєве зростання показників інфікування коронавірусом у Російській Федерації спостерігають, починаючи з 8 червня.

Кілька днів тому мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько 90 відсотків нових заражень були викликані дельта-варіантом коронавірусу, вперше виявленим в Індії.