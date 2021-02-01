Спалах коронавірусу в Росії: в Москві новий рекорд смертності за добу

У Москві минулої доби офіційно зафіксували 6723 нових випадки зараження коронавірусом та 114 смертей внаслідок ускладнень, викликаних ним. Про це повідомляє оперативний штаб РФ з контролю ситуації щодо коронавірусу у неділю, 27 червня.

Ця кількість жертв у Москві є новим максимумом добової смертності в місті за весь час пандемії і вже п'ятим максимумом, зафіксованим у червні. Попередній зареєстрували 25 червня, тоді за добу померли 98 жителів Москви. Напередодні у Москві повідомили про 8457 нових заражанень та 96 смертей. Загалом у столиці РФ від коронавірусу померли 22 086 людей та підтвердили 1 338 937 заражень коронавірусом з початку пандемії.

Тим часом по всій Росії офіційно виявили 20 538 інфікувань коронавірусом та підтвердили 599 смертей. Всього в країні за добу зробити 501 тисячу тестів. За весь час пандемії в Росії виявили понад 5,4 мільйона інфікувань коронавірусом та 133 282 смерті внаслідок нього.

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Нагадаємо, останніми тижнями в Росії спостерігається значне зростання кількості інфікованих коронавірусом, при цьому найбільше нових випадків виявляють у Москві і Санкт-Петербурзі. Влада каже про стрімке поширення у містах дельта-варіанту коронавірусу.

Тим часом у РФ від коронавірусу повністю щепили понад 11 відсотків населення. На цьому тлі дедалі більше російських регіонів вводять обов'язкову вакцинацію для деяких груп населення.

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