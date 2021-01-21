Вакцинувався і захворів. Чи захищає російська вакцина "Спутник V" від COVID-19?

Про результати вакцинації і про те, як організм кореспондента DW у Москві відреагував на зустріч із коронавірусом після щеплення, - у розповіді від першої особи.
Одночасно з вакцинацією від коронавірусу в Росії триває третя фаза випробувань препарату "Спутник V". Одним із добровольців став кореспондент DW у Москві Сергій Сатановський, який раніше описав те, як йому робили перше щеплення від коронавірусу і як він отримав другу дозу російської вакцини. На третій тиждень після другого уколу журналіст вирушив до лабораторії, щоб здати тест на наявність захисних антитіл до COVID-19. Адже саме в цей період імунна відповідь організму проявляється найбільш яскраво, стверджують розробники "Спутник V".
Сергій дізнався, що у рамках випробувань вакцини йому дістався справжній препарат, а не плацебо. І антитіл виявилося багато - навіть у порівнянні з іншими вакцинованими. Читайте розповідь кореспондента DW від першої особи.
Читайте також: COVID-19: хто і навіщо просуває російську вакцину в Україні
Випробування російської вакцини "Спутник V" офіційно завершаться лише у травні цього року. Я вирішив дізнатися про результати своєї участі в клінічному дослідженні раніше. За кілька годин після першого уколу наприкінці листопада 2020 року температура у мене піднялася до 38,6. Тому я майже одразу вирішив, що мені дісталася вакцина, а не плацебо. Утім, деякі колеги-журналісти виявляли у себе різноманітні побічні ефекти від щеплення, хоча пізніше з'ясовувалося, що їм вкололи фізрозчин.
Я пройшов тест на імунохімічному аналізаторі Liaison XL в лабораторії Helix. Такий же тест роблять учасники чату в Telegram "Результати вакцинації", у якому присутні багато добровольців. Зараз у цьому чаті майже сім тисяч осіб. При цьому загалом у дослідженні беруть участь 40 тисяч росіян.
Результат тесту був готовий за добу. Антитіл виявилося багато - 310 відносних одиниць на мілілітр крові. Мені здалося, що навіть у порівнянні з іншими вакцинованими з чату в Telegram це дуже непоганий результат. Медичний директор лабораторної служби Helix Дмитро Денисов у відповідь на моє запитання підтвердив: "Це досить висока кількість антитіл, якщо порівнювати з іншими вакцинованими або тими, хто перехворів на COVID-19".
Читайте також: Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти
Денисов пояснив, що різна імунна відповідь на одне і те ж щеплення у різних людей може пояснюватися індивідуальними особливостями. "Активність імунної відповіді залежить від безлічі факторів: наявності супутніх захворювань, перенесеної у недавньому минулому інфекції, особливостей харчування та індивідуального розвитку", - зазначив співробітник Helix.
Журналісту DW Сергію Сатановському роблять друге щеплення від COVID-19 російською вакциною "Спутник V", фото 22 грудня 2020 року
Чи є антитіла в такому обсязі, як у мене, стовідсотковим захистом від коронавірусу, точно сказати не можна. "Це пов'язано передовсім із тим, що вакцинація щойно почалася в усьому світі, а етап клінічних випробувань вакцин був скорочений до мінімальних термінів", - пояснює Дмитро Денисов.
Голова клініко-діагностичної лабораторії московської лікарні імені Жадкевича, де мені робили щеплення, Вадим Линєв стверджує, що реакція щепленої людини на вірус може залежати від потужності вірусу, з яким зіткнувся організм. Якщо натраплю на людину, яка хворіє у легкій формі, - то можу зовсім нічого не відчути. Якщо ж мені зустрінеться сильний вірус - моя хвороба матиме легший перебіг, ніж без щеплення.
Так сталося, що я зміг дізнатися на практиці, чим може обернутися зустріч із вірусом після вакцинації. На Новий рік я вирушив до своєї 74-річної бабусі у Ленінградську область. Перед поїздкою у мене не було жодних симптомів. У день виїзду я здав ПЛР-тест, мазки показали, що вірусу в моїй носоглотці немає. Після приїзду до села я насамперед записав бабусю на вакцинацію.
Вона переїхала із Санкт-Петербурга до області рік тому і вирішила не повертатися до великого міста через пандемію. Оселилася у сільському будинку, топила піч, щотижня їздила за продуктами до найближчого містечка. Але навіть у трьох сотнях кілометрів від Санкт-Петербурга їй не вдалося сховатися від коронавірусу.
У перший день 2021 року вона почала трохи кашляти. Наступного дня те саме спіткало й мене. Коронавірус ми одразу не запідозрили - вирішили, що застудилися на морозі. 3 січня я поїхав до Петербурга, а до вечора у мене піднялася температура до 37,4, а також почало боліти горло. Схожі симптоми були й у бабусі в селі.
У мене всі симптоми зникли через два дні. У бабусі температура на третій день не спала, з'явилася слабкість. Вона викликала лікаря - той узяв мазок. Я теж здав ПЛР-тест. Бабусі прийшов позитивний результат. Шпиталізація не знадобилася, але перебіг хвороби був досить важкий: три тижні температури, слабкість, високий тиск. Водночас у мене результат ПЛР-тесту виявився негативним.
Імовірно, сталося саме те, про що говорив голова лабораторії Вадим Линєв. Я зіткнувся із сильним вірусом, але переніс викликану ним хворобу в легкій формі. Виявлені у мене антитіла - результат вакцинації. Унаслідок захворювання вони до моменту тесту просто не встигли б сформуватися, тим більше у такій кількості.
Бабусі було важче, але минулого тижня вона вже отримала негативний результат ПЛР-тесту, сили до неї повертаються. Щоправда, найближчим часом щеплення їй, схоже, вже не буде потрібне.
Російська вакцина "Спутник V" поки що не має шансів на реєстрацію в Україні, адже ще не було завершено третю фазу її випробувань, кажуть у МОЗ України.
Більше половини українців не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть у разі безкоштовно доступної вакцини, свідчать дані соціологів.
Будапешт придбав цю вакцину попри те, що вона не затверджена в ЄС. Її мають доставити до Угорщини трьома траншами.