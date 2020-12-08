Російська вакцина "Спутник V": як кореспонденту DW робили щеплення від коронавірусу

У Росії ось-ось мають розпочати масштабну вакцинацію від коронавірусу. Першими на черзі - лікарі та вчителі. Але паралельно тривають і тести зареєстрованої ще влітку вакцини "Спутник V". У дослідженнях цього російського препарату із власної ініціативи участь взяв і кореспондент DW.

Як записатися на дослідження

Іще у вересні інтернет став рясніти контекстною рекламою "Станьте добровольцем у дослідженні вакцини від COVID-19". Інформації про вакцину "Спутник V" на той момент було небагато, та й кількість нових випадків зараження коронавірусом не видавалося тривожним.

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До кінця листопада ситуація змінилася, число інфікованих стрибнуло різко вгору, і я вирішив ризикнути. Фінальним аргументом на користь вакцинації став досвід друзів, які важко хворіли та були заблоковані в своїх квартирах.

Пошук за запитом "зробити щеплення від коронавірусу" привів мене на сайт московської мерії mos.ru. Там потрібно було заповнити анкету. Її укладачів цікавило, чи хворів я на COVID-19, чи спілкувався з зараженими впродовж останніх двох тижнів та чи маю хронічні захворювання.

Приблизно за тиждень представниця департаменту охорони здоров'я московської мерії телефоном запропонувала мені обрати поліклініку, де я пройду попереднє обстеження.

Обстеження перед щепленням

На обстеження я відправився у клінічну лікарню у Можайському районі Москви. Перед обстеженням терапевтка запитала, які ліки я приймав останнім часом, чи маю алергії, які хірургічні втручання мали місце. Довелося телефонувати батькам, аби точніше сформулювати назву операції, яку мені робили у віці п'яти років. Під час бесіди лікарка передала мені інформаційний листок (на 16 сторінок) учасникам дослідження та усно повторила те, що в ньому викладене.

Російська вакцина від коронавірусу "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")

Там, приміром, повідомляється, що мета дослідження - оцінити ефективність, імуногенність та безпечність препарату "Гам-КОВИД-Вак" (торговельна марка "Спутник V"). У доклінічних дослідженням медикамент вивчений на тваринах - приміром, на сирійських хом'ячках та морських свинках. На них "Спутник V" продемонстрував свою безпечність та ефективність, а на добровольцях із числа людей - лише безпечність, ідеться в документі.

Страхування життя

Загалом учасниками дослідження стануть 40 тисяч людей: 30 тисяч отримають вакцину, а 10 тисяч - плацебо. Через 21 день після першого щеплення потрібно знову прийти до лікарні - введуть другий компонент вакцини. Крім того, потрібно вести щоденник самоспостереження у додатку Check Covid-19 - більше від мене нічого не вимагали. Але є ще і додаткове дослідження, взяти участь у якому мені запропонувала терапевтка.

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Виявилося, що основне дослідження не передбачає аналізу крові на імуногенність - тобто здатність вакцини формувати імунну відповідь у вигляді антитіл, здатних нейтралізувати вірус. Такі аналізи проводять у додатковому дослідження, за участь у якому держава платить 8,5 тисячі рублів (близько 3250 гривень). Від мене вимагатиметься лише не більше 95 мілілітрів крові, тож я погодився.

"Хоча учать у дослідженні й безпечна, впродовж усього дослідження для вас діятиме спеціальна страховка", - повідомила терапевтка. У полісі учасника дослідження стоять такі розцінки. У разі моєї смерті мої батьки отримають два мільйони рублів (понад 760 тисяч гривень). Інвалідність, залежно від групи, оцінена в 500 тисяч - 1,5 мільйона рублів (191 - 574 тисячі гривень). Погіршення здоров'я без інвалідності коштуватиме страховику не більш ніж 300 тисяч рублів (115 тисяч гривень).

У цій московській лікарні робили щеплення від коронавірусу кореспонденту DW

Після бесіди я підписав згоду на участь у дослідженнях та попрямував на тестування. Мене перевірили на ВІЛ, сифіліс, гепатит C та B, коронавірус (ПЛР та антитіла) та наявність у сечі наркотичних речовин. Нічого не знайшли, до вакцинації допустили.

Вакцина зберігається за температури -28

Проведені аналізи дійсні впродовж одного тижня, тому рівно через сім днів я прийшов на вакцинацію. На дверях поліклініки - наліпка "Заходьте за вакциною проти COVID-19". Всередині лікарні до блоку, де відбувається вакцинація, ведуть вказівники. У блоці - стійка реєстрації та чотири кабінети: вакцинація, терапевт, аналізи, кімната відпочинку.

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О 10 годині ранку учасників дослідження в цьому блоці було двоє: я та жінка років тридцяти. Я відмітився у терапевта, здав кров (для дослідження на антитіла мені потрібно здавати її кілька разів) та зайшов до кабінету вакцинації. Маленька кімната з парою стільців, медичним столиком та двома холодильниками. Вартість таких холодильників може сягати приблизно 150 тисяч рублів (57 тисяч гривень) за штуку.

Лікар зробив безболісний укол у ліве плече, після чого я провів пів години у кімнаті відпочинку. Лікар сказав, що у деяких пацієнтів після уколу падає тиск, але в мене він був у нормі. Мені видали сертифікат учасника дослідження та відпустили додому. Наостанок сказали, що може підскочити температура. Якщо це станеться, що можна збити її парацетамолом. Іще попросили впродовж найближчих трьох місяців не планувати дітей - вплив вакцини на сперму поки що не вивчений.

Мороз та висока температура

Уже після вакцинації я став читати, яка реакція була в інших учасників дослідження - журналістів та членів групи "Результати вакцинації" в Telegram (їх там понад 1800). У людей ввечері після введення вакцини (чи плацебо) та наступного дня піднімалася температура, боліли м'язи. Ідучи з роботи близько сьомої вечора, я вже відчував головний біль, легкий мороз та головокружіння. Утім, не виключав, що це було самонавіювання після десятків прочитаних розповідей.

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Ближче до ночі сумнівів у тому, що організм реагує на щеплення, не лишилося - температура підскочила до 38,6. Біль у м'язах від недавніх занять йогою посилився. Усе це було неприємно, але тішило, що, найімовірніше, я отримав вакцину, а не плацебо. Я випив парацетамол, записав симптоми в електронний щоденник та ліг спати. Наступного дня температура трималася на позначці 37, а через день побічні ефекти минули.

Пізніше мені введуть другий компонент вакцини, а приблизно на 42-й день після першого щеплення у мене мають з'явитися антитіла. Але питання, чи будуть ці антитіла ефективні в нейтралізації вірусу, поки залишається відкритим.