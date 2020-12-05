Щеплення від коронавірусу: чи буде воно обов'язкове для всіх у ЄС?

Починаючи з вівторка, 8 грудня, Великобританія проводить вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2. Минулого тижня в країні схвалили вакцину компаній BioNTech та Pfizer. Заявку на реєстрацію цієї вакцини розробники - німецька та американська компанії - подали наприкінці листопада і до Європейської агенції лікарських засобів (EMA) у Амстердамі. Очікується, що рішення буде ухвалене 29 грудня.

Крім того, агенція розглядає і заявку від американського виробника вакцини Moderna. Рішення щодо цієї вакцини очікується 12 січня. Таким чином, якщо перші дві вакцини в ЄС будуть схвалені, вакцинація в країнах Євросоюзу розпочнеться уже в січні наступного року.

Як розподілятимуть вакцину

Мільйони доз вакцини обох розробників одразу після реєстрації в Євросоюзі будуть розподілені на всі країни ЄС відповідно до кількості населення. До цього моменту, попри короткі строки та поспіх, вакцина пройде всі необхідні випробування та буде абсолютно надійною. Крім BioNTech/Pfizer та Moderna, незабаром європейцям можуть стати доступні й інші вакцини: британсько-шведського концерну AstraZeneca або Sinavac з Китаю.

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Але навіть незважаючи на те, що ЄС уже домовився про купівлю мільйонів доз вакцин у різних виробників, у перші місяці вакцини не вистачатиме через дуже великий попит. До того ж, надійний захист від агресивного вірусу забезпечать два, а не одне щеплення.

Так виглядає майбутній центр вакцинації в Дюссельдорфі

Національні уряди мають подбати про те, аби вакцину отримали спершу не ті, в кого більше грошей і влади, а щоби був забезпечений справедливий доступ до неї.

Німецька рада з етики, Національна академія наук "Леопольдіна" та постійна комісія з питань вакцинації при Інституті Роберта Коха (RKI) пропонують спершу вакцинувати тих, хто через вік на хронічні хвороби має високий ризик зараження коронавірусом і в кого хвороба може протікати у важкій формі. Крім того, медичні відомства розглядають питання про те, аби раніше за інших пройшли вакцинацію люди, які через свою професію мають підвищений ризик зараження: поліцейські, пожежники, а також вчителі та вихователі.

Чи буде вакцинація обов'язковою та масовою?

У всіх федеральних землях Німеччини поспіхом будуть центри, де відбуватиметься вакцинація. Там мають отримати щеплення якомога більше людей. Але на вакцинацію всього населення підуть місяці. Навіть якщо щодня щеплення отримуватимуть 100 тисяч людей, потрібно 150 днів, аби вакцинувати 15 мільйонів людей. І їм усім знадобиться друге щеплення. Таким чином, вакцинація не завершиться до кінця наступного року навіть у тому разі, якщо щеплення робитимуть де в центрах вакцинації, а в лікарських практиках.

Попри те, що, згідно з соцопитуваннями, понад половина німців не хоче робити щеплення від коронавірусу з різних причин, для медичних працівників, які контактують із пацієнтами з групи ризику вакцинація може бути обов'язковою. Щоправда, остаточно питання ще не вирішене.

У майбутньому також можлива обов'язкова вакцинація для співробітників системотворчих підприємств. На даний момент експерти вивчають питання, чи можуть роботодавці в інших сферах діяльності зобов'язати своїх співробітників робити щеплення від COVID-19. Адже в багатьох країнах уже є обов'язковим щеплення проти низки захворювань, як-то гепатит, краснуха, дифтерія тощо.

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Як вакцина вплине на суспільне життя

Найімовірніше, обов'язкова вакцинація на території ЄС та Німеччини запроваджена не буде, але наявність щеплення впливатиме на суспільне життя. Зараз у багатьох країнах за межами ЄС дискутують про те, що без щеплення не можна буде відвідувати громадські місця та користуватися певними послугами. Приміром, австралійська авіакомпанія Quantas на міжконтинентальних рейсах братиме на борт лише людей, які зробили щеплення від COVID-19. Для контролю може буде використаний спеціальний документ, у якому буде зазначено, чи робила людина щеплення.

На німецькій залізниці, можливо, запровадять спеціальні вагони для людей без щеплення від COVID

Чи можливі такі обмеження у ЄС? З правової точки зору, це абсолютно легітимно для приватних компаній. Кожен власник може діяти згідно з установленими на підприємстві правилами. Тобто в ресторані, наприклад, можуть не обслуговувати людей, які не мають щеплення. Чи не брати на роботу людей, що не пройшли вакцинацію.

Що стосується державних підприємств, то там ситуація інша. Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn зобов'язаний перевозити всіх без винятку пасажирів, але тих, хто не матиме щеплення, можливо, розміщуватимуть у спеціальних вагонах. У державних школах та дитсадках обов'язкової вакцинації не буде. Але в приватних навчальних закладах можуть вимагати, аби учні зробили щеплення проти коронавірусу.