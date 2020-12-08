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Європейський Союз (ЄС, Євросоюз)

Тема

Європейський Союз - економічне й політичне об'єднання європейських країн.

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Докладно

Графіті митця Braga Last1 у французькому Кале, де отаборилося близько двох тисяч нелегалів, які хочуть потрапити до Великобританії

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Що зміниться у міграційній політиці ЄС в 2023 році

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Точка зору

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