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Європейський Союз (ЄС, Євросоюз)
Тема
Європейський Союз - економічне й політичне об'єднання європейських країн.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Що зміниться у міграційній політиці ЄС в 2023 році
Що зміниться у міграційній політиці ЄС в 2023 році
Потік біженців від війни РФ проти України посилив актуальність теми.
Політика
7 год. тому
7 год. тому
Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти
Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти
Чи зможе РФ маніпулювати цінами на газ після запровадження стелі? До чого може привести ризикований крок ЄС?
Економіка
23.12.2022
23 грудня 2022 р.
"Поділили біль": ЄС знайшов компроміс щодо стелі цін на газ
"Поділили біль": ЄС знайшов компроміс щодо стелі цін на газ
Євросоюз не готовий платити за газ скільки завгодно і зміг домовитися про запровадження цінової стелі. У чому суть плану
Економіка
20.12.2022
20 грудня 2022 р.
Вручення премії Сахарова українцям: як це було
Вручення премії Сахарова українцям: як це було
Декілька видатних українців та Зеленський одержали найважливішу премію ЄС з прав людини. Як це було - у репортажі DW.
Політика
14.12.2022
14 грудня 2022 р.
Чи зламає економіку РФ ембарго ЄС на російську нафту?
Чи зламає економіку РФ ембарго ЄС на російську нафту?
Захід запроваджує безпрецедентні санкції, націлені на російські нафтодолари. Чи витримає РФ удар?
Політика
05.12.2022
5 грудня 2022 р.
Австрійський генерал-майор про тренування військових ЗСУ
Австрійський генерал-майор про тренування військових ЗСУ
Докладніше про місію ЄС з підготовки українських військових в інтерв'ю DW розказав генерал-майор Райнгард Трішак.
Конфлікти
01.12.2022
1 грудня 2022 р.
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Політика
16.12.2022
16 грудня 2022 р.
Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів
Одні країни ЄС не хочуть приймати ухилянтів з РФ, інші готові це зробити, наприклад Німеччина.
Політика
03.10.2022
3 жовтня 2022 р.
Експорт електроенергії: чому Україна її продає попри війну?
Уряд України планує нарощувати експорт електроенергії в ЄС. Чи ці плани реалістичні і не залишать українців без струму?
Економіка
07.09.2022
7 вересня 2022 р.
05:40 хв.
Україна і ЄС: що означає статус кандидата на вступ
Україна отримує статус кандидата на вступ до ЄС. Які це має переваги, у чому полягають вимоги і якими будуть наслідки?
Політика
23.06.2022
23 червня 2022 р.
04:37 хв.
Як домовилися про нафтове ембарго проти Росії
Як вдалося розв'язати найбільший спір довкола санкцій ЄС проти РФ і на які винятки для цього пішли.
Політика
31.05.2022
31 травня 2022 р.
Нафтове ембарго щодо РФ: остання спроба перед самітом
Перед самітом ЄС посли держав об'єднання ще раз спробують домовитися щодо ембарго на російську нафту.
Політика
30.05.2022
30 травня 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Україна йде на Захід, Євросоюз виправляє свою помилку
Роман Гончаренко
Коментар
Політика
24.06.2022
24 червня 2022 р.
ЄС має консолідуватися на тлі нафтового ембарго РФ
Александра фон Намен
Коментар
Конфлікти
31.05.2022
31 травня 2022 р.
Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Конфлікти
05.05.2022
5 травня 2022 р.
Польща ще не втрачена для Євросоюзу
Бартош Дудек
Коментар
Політика
11.10.2021
11 жовтня 2021 р.
Грузія позбавляє себе шансу на вступ до ЄС
Маркус Ленінґ
Коментар
Політика
14.07.2021
14 липня 2021 р.
Нові санкції ЄС не злякають Путіна і Лукашенка
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Політика
08.12.2020
8 грудня 2020 р.
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