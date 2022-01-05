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Moderna - американська біотехнологічна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Moderna".
Американська біотехнологічна компанія спеціалізується на розробці медичних препаратів на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК). 2020 року компанія Moderna взялась за розробку власної вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19. Штаб-квартира компанії Moderna розташована в Кембриджі, штат Массачусетс. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Заражень на коронавірус навіть у щеплених людей дедалі більше - і цей тренд продовжуватиметься з новим варіантом "ковіду" - омікроном. Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють. Фактчек DW.
Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.
Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.