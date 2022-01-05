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Moderna

Moderna - американська біотехнологічна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Moderna".

Американська біотехнологічна компанія спеціалізується на розробці медичних препаратів на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК). 2020 року компанія Moderna взялась за розробку власної вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19. Штаб-квартира компанії Moderna розташована в Кембриджі, штат Массачусетс. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вакцина від омікрона - хто її розробляє і коли на неї чекати

Вакцина від "омікрона" - хто її розробляє і коли на неї чекати 05.01.2022

П'ять вакцин від COVID-19 нині дозволено використовувати в ЄС. Хто з виробників уже почав розробляти препарати, пристосовані до омікрон-варіанта, і коли ними можна буде щепитися?

Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (21.12.2021) 21.12.2021

Заражень на коронавірус навіть у щеплених людей дедалі більше - і цей тренд продовжуватиметься з новим варіантом "ковіду" - омікроном. Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють. Фактчек DW.

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021) 12.11.2021

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19

Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna від COVID-19 07.11.2021

Майже 3 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від американського виробника Moderna прибуло в Україну безкоштовно в рамках ініціативи COVAX.
У США відклали рішення про щеплення підлітків вакциною Moderna через можливі ризики

У США відклали рішення про щеплення підлітків вакциною Moderna через можливі ризики 01.11.2021

Відкладення рішення про щеплення вакциною Moderna підлітків пов'язано з необхідністю додаткового вивчення ризиків виникнення міокардиту після вакцинації.

Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини Moderna

Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини Moderna 26.10.2021

Бустерна доза Spikevax, введена через 6-8 місяців після другої, підвищує рівень антитіл. Побічні ефекти подібні до тих, що фіксувались після другого щеплення.

Швеція та Данія припинили щеплювати молодь вакциною Moderna

Швеція та Данія припинили щеплювати молодь вакциною Moderna 06.10.2021

Причиною рішення є невисокий ризик виникнення ураження серця, особливо у хлопчиків і молодих чоловіків після другої дози.
Чи варто вакцинуватися від COVID попри ризик міокардиту?

Чи варто вакцинуватися від COVID попри ризик міокардиту? 15.09.2021

Згідно зі статистикою, у хлопчиків значно вищий ризик захворіти на міокардит після щеплення мРНК-вакциною, ніж потрапити до лікарні з COVID. Проте, експерти в галузі охорони здоров'я радять вакцинуватися.
Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео)

Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео) 02.09.2021

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.

Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (01.09.2021) 01.09.2021

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.

Японія припиняє використання вакцини Moderna через домішки

Японія припиняє використання вакцини Moderna через домішки 26.08.2021

У Японії виявили щонайменше 39 забруднених флаконів з вакциною від коронавірусу Moderna. Компанія-виробник пообіцяла почати розслідування з цього питання.
У ЄС дозволили вакцинувати підлітків від 12 років препаратом Moderna

У ЄС дозволили вакцинувати підлітків від 12 років препаратом Moderna 23.07.2021

Ефективність та негативні наслідки вакцини від коронавірусу Spikevax від компанії Moderna для підлітків від 12 років такі самі, як і серед людей старше 18 років, повідомило Європейське агентство з лікарських засобів.
В регіони України надійде понад 2,4 мільйона доз вакцин від коронавірусу

В регіони України надійде понад 2,4 мільйона доз вакцин від коронавірусу 19.07.2021

До регіонів з Києва цього тижня відправлять мільйон доз вакцини Moderna, а також інших виробників, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.
В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna 18.07.2021

За сприяння ЮНІСЕФ до України доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna, переданих США в рамках ініціативи COVAX. Вони призначені для використання мобільними бригадами, що щеплюють певні групи населення.
У ЄС достатньо COVID-вакцин для щеплення 70 відсотків дорослих у липні

У ЄС достатньо COVID-вакцин для щеплення 70 відсотків дорослих у липні 10.07.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевняє, що держави ЄС мають достатньо вакцин для повної імунізації щонайменше 70 відсотків дорослого населення ЄС до кінця липня.
Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

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