 Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.09.2021

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Політика й суспільство

Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео)

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.

Чоловік тримає вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 у центрі вакцинації в Німеччині

Понад 200 мільйонів людей у світі інфікувалися коронавірусом. Останнім часом кількість заражень знову зростає -  через дельта-варіант. Водночас менше людей хочуть вакцинуватись, адже подейкують, що вакцини неефективні проти цього варіанту. 

Однак чи правда це? Щоб перевірити це твердження, ми звернулися до університетської клініки Бонна. Це одна з найбільших лікарень Німеччини. Ми поговоримо з провідними медиками, аби з'ясувати, як дельта-варіант впливає на зараження.

 

Чи зустрічали ви дезінформацію щодо коронавірусу або вакцин, яку нам варто було б перевірити? Повідомте нам у коментарях або напишіть на factchecking@dw.com

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