Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео)

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.
Понад 200 мільйонів людей у світі інфікувалися коронавірусом. Останнім часом кількість заражень знову зростає - через дельта-варіант. Водночас менше людей хочуть вакцинуватись, адже подейкують, що вакцини неефективні проти цього варіанту.
Однак чи правда це? Щоб перевірити це твердження, ми звернулися до університетської клініки Бонна. Це одна з найбільших лікарень Німеччини. Ми поговоримо з провідними медиками, аби з'ясувати, як дельта-варіант впливає на зараження.
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Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.
Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.