Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео)

Понад 200 мільйонів людей у світі інфікувалися коронавірусом. Останнім часом кількість заражень знову зростає - через дельта-варіант. Водночас менше людей хочуть вакцинуватись, адже подейкують, що вакцини неефективні проти цього варіанту.

Однак чи правда це? Щоб перевірити це твердження, ми звернулися до університетської клініки Бонна. Це одна з найбільших лікарень Німеччини. Ми поговоримо з провідними медиками, аби з'ясувати, як дельта-варіант впливає на зараження.

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