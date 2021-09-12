Чи варто вакцинуватися від COVID попри ризик міокардиту?

Вакцинуватися від коронавірусу, чи ні? Для багатьох - це ціла дилема. А особливо складно батькам, адже їм потрібно вирішувати не тільки за себе, але і за своїх неповнолітніх дітей. Власне, питання необхідності COVID-вакцинації для неповнолітніх виявилося непростим навіть для експертів. Приміром, у Німеччині Постійна комісія з питань вакцинації (STIKO) тільки в середині серпня 2021 року висловилася на користь загальної рекомендації щодо вакцинації для 12-17-річних, та й то після істотного тиску на неї, насамперед з боку політиків.

Раніше ця експертна комісія рекомендувала щеплення від коронавірусу тільки підліткам із наявними серйозними захворюваннями, як-от діабет.

Ризик міокардиту після щеплення мРНК-вакциною

Дилему щодо оцінки всіх за і проти COVID-вакцинації для підлітків ще більше ускладнило нове статистичне дослідження зі США, згідно з яким ризик появи запалення серцевого м'яза, або міокардиту, після щеплення мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer серед хлопчиків більш ніж ушестеро перевищує ризик серйозно захворіти на COVID-19.

Дослідники з Каліфорнійського університету порівняли, як часто у підлітків без попередніх захворювань у віці від 12 до 17 років розвивався міокардит після вакцинації та скільки підлітків з тієї ж вікової групи довелося госпіталізувати внаслідок захворювання на COVID за той самий період.

Дедалі частіше молоді люди потерпають від викликаних COVID довгострокових ускладнень

У дослідженні розглядалися 257 випадків запалення серцевого м'яза у підлітків, діагностованих після вакцинації від коронавірусу в першій половині 2021 року. Перебіг запалення серцевого м'яза був переважно легким, про летальні випадки не повідомлялося.

Однак, загалом, цей серйозний побічний ефект фіксували вкрай рідко, з частотою 162,2 на мільйон щеплених хлопчиків і 13,0 на мільйон дівчаток.

Саме внаслідок дії мРНК-вакцин

Тож тепер вважається практично доведеним, що цей рідкісний побічний ефект може виникнути після вакцинації проти SARS-CoV-2 однією з двох мРНК-вакцин.

Читайте також: У ЄС дозволили вакцинувати підлітків від 12 років препаратом Moderna

У квітні минулого року з'явилися повідомлення про запалення серцевого м'яза у молодих чоловіків в Ізраїлі після вакцинації вакциною Pfizer/BioNTech.

Схожі негативні побічні явища виникали також в одиничних випадках після щеплення COVID-вакциною компанії Moderna, що так само базується на новітній мРНК-технології.

Чисто статистично, випадків міокардиту навіть серед юнаків украй мало

Нині у Центрах з контролю та профілактики захворювань США (CDC) також вважають "імовірним" зв'язок між цим типом вакцин і можливістю розвитку такої побічної реакції. Так само фармацевтичні компанії BioNTech/Pfizer і Moderna повідомили про можливий зв'язок між вакциною і таким захворюванням у спільному листі-застереженні щодо ймовірних наслідків.

Чому тоді краще все-таки робити щеплення?

Проте, багато експертів у галузі охорони здоров'я радять, якщо можливо, таки щеплювати від коронавірусу й підліткову вікову групу. Вони як і раніше вважають, що ризик захворіти на COVID-19 або можливі довгострокові наслідки цього значно переважують ризик розвитку міокардиту.

"Міокардит після вакцинації мРНК-вакцинами від COVID-19 є підтвердженим, але вкрай рідкісним побічним явищем, що частіше спостерігають у хлопчиків, ніж у дівчаток (...) Гострий перебіг міокардиту зазвичай легше перенести в разі стаціонарного лікування; нині даних про можливі довгострокові наслідки немає", - визнав Інститут імені Роберта Коха (RKI) у своєму "Епідеміологічному бюлетені" від 19 серпня 2021 року.

Навіть якщо у дітей і підлітків часто спостерігається легкий або не дуже тяжкий перебіг COVID-захворювання, все одно є ризик появи довгострокових наслідків, відомих як лонг-COVID навіть у цієї вікової групи.

Експерт Соціал-демократичної партії Німеччини (СПДН) з питань охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) висловив аналогічну думку в зробленому в соцмережі Twitter дописі. Це було "хороше дослідження" з "небажаними результатами", написав він.

Довгострокові наслідки у дітей і підлітків

Подальше зростання частки вакцинованих серед населення, ймовірно, призведе до того, що в майбутньому зростатиме й кількість хворих дітей і підлітків, які ще не були або не можуть бути щеплені.

Поки що мало відомо про перебіг захворювання в цій віковій групі, але довгострокові наслідки після зараження COVID-19 дедалі частіше вражають саме неповнолітніх. "Однак зі зростанням числа випадків заражень можна припустити збільшення довгострокових наслідків навіть за низької частоти захворювання на лонг-COVID", - йдеться в "Епідеміологічному бюлетені" RKI.

Згідно з висновками шведського дослідження, присвяченому довгостроковим наслідкам COVID, діти та підлітки також можуть серйозно постраждати від лонг-COVID. До таких наслідків належать мультисистемний запальний синдром (MIS-C), педіатричний синдром мультисистемного запалення (PIMS) і синдром хронічної втоми (ME/CFS).

Однак, як показало дослідження, проведене у Великобританії у квітні 2021 року, такі довгострокові наслідки після зараження COVID-19 у дітей і молоді розпізнаються і реєструються рідше, ніж у дорослих.

Запаленням серцевого м'яза часто нехтують

Запалення серцевого м'яза часто не розпізнають вчасно, тому що люди не пов'язують перші симптоми, такі як кашель або нежить, лихоманка, головний біль і біль у кінцівках, з міокардитом.

При міокардиті пацієнти страждають від задишки, у них паморочиться в голові, їм тісно у грудях, спостерігається пришвидшене серцебиття або виникають серцеві аритмії.

Міокардит часто виникає після вірусної інфекції у дихальних шляхах або шлунково-кишкового тракту. Це можуть спричинити, приміром, віруси кору, герпесу або грипу. Іноді міокардит також викликають бактеріальні інфекції, такі як бореліоз, стрептококи або легіонельоз.

Якщо міокардит діагностований за результатами електрокардіограми або внаслідок аналізу крові, найголовніше - берегти серце й уникати стресів.

Міокардит може виявити електрокардіограма або аналіз крові

У минулому лікарі наказували в таких випадках суворий постільний режим, але сьогодні дозволені короткі прогулянки. Крім того, пацієнтам призначають ліки для розвантаження серця і стабілізації його функцій. А потім кардіолог обстежуватиме серце через короткі проміжки часу, спочатку кожні два-три тижні.

Фізичні вправи небажані одразу після інфекції

Як правило, після важкого перебігу запалення серцевого м'яза слід дуже обережно й лише потроху збільшувати спортивні або фізичні навантаження. Протягом шести місяців після перенесеного міокардиту слід уникати важких фізичних навантажень і не гнатися за спортивними досягненнями.

Запалення серцевого м'яза - це неабияке навантаження для дорослого організму. Але у дітей і підлітків ця хвороба може виявитися ще підступнішою. Приміром, після міокардиту перенапруження може призвести до ускладнень, зокрема, до серцевої недостатності із задишкою, серцевої аритмії або раптової серцевої смерті!