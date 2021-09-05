 У Німеччині починається тиждень загальної вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2021

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Новини

У Німеччині починається тиждень загальної вакцинації

По всій Німеччині стартує тиждень масштабної кампанії з вакцинації від коронавірусу. Кожен житель країни має можливість зробити щеплення без попереднього запису в численних спеціальних пунктах.

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У боротьбі з пандемією COVID-19 в Німеччині в понеділок, 13 вересня, стартує масштабна кампанія - тиждень загальної вакцинації. Кожен житель країни має можливість зробити щеплення від коронавірусу без попереднього запису і безкоштовно у численних спеціально створених пунктах під вивіскою HierWirdGeimpft ("Тут прищеплюють").

Крім постійних центрів вакцинації, в кампанії задіяні численні тимчасові пункти, створені в торгових центрах, бібліотеках, трамвайних вагонах, мечетях та інших місцях. Глава відомства федеральної канцлерки ФРН Гельґе Браун (Helge Braun) напередодні ввечері заявив, що акція має тривати і впродовж наступних тижнів.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) напередодні закликала жителів Німеччини, які ще не зробили щеплення, вакцинуватися протягом загальнонаціонального тижня вакцинації з 13 по 19 вересня. "Ще ніколи не було так просто отримати щеплення. Ніколи ще це не робилося так швидко", - зазначила вона. Зараз в Німеччині повністю щеплені від коронавірусу 62 відсотки населення. Останнім часом темпи вакцинації в ФРН, однак, уповільнилися.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), в Німеччині за останню добу заразилися коронавірусом ще 5511 людей. Семиденний показник інфікування підвищився з 80,2 напередодні до 81,9.

Від наслідків коронавірусної інфекції померли ще 12 осіб. Таким чином за весь час пандемії в Німеччині від COVID-19 померли вже 92 618 осіб. Всього коронавірусом заразилися більше чотирьох мільйонів людей.

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