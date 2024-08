Чи існує вакцина проти віспи мавп?

Ще у 2022 році Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада та інші країни схвалили використання вакцини MVA-BN від віспи мавп (mpox) під час першої надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, оголошеної через цю хворобу.

Що таке вакцина від віспи мавп?

Хоча вакцини для захисту від інфекції mpox існують, але наразі немає жодної вакцини, спрямованої саме для захисту від вірусу віспи мавп. Як це можливо?

Вірус віспи мавп належить до роду вірусів під назвою Orthopoxvirus, які є складними ДНК-вірусами. Серед інших, до ортопоксвірусів належать вірус натуральної віспи, вірус коров'ячої віспи та вірус вісповакцини.

Віруси цього роду мають велику генетичну схожість, що дозволяє використовувати вакцини, розроблені проти інших вірусів, для захисту від інфекції mpox.

Як діють вакцини проти віспи мавп?

Вакцини, які захищають від віспи мавп, ґрунтуються на явищі, яке називається перехресною реактивністю.

Перехресна реактивність виникає, коли різні антигени - наприклад, різні види вірусів - виявляються схожими для нашої імунної системи.

Уявіть собі таке: оскільки віруси з роду ортопоксвірусів є структурно схожими, якщо людина заразилася, наприклад, вірусом натуральної віспи, то тоді антитіла, які її клітини вироблятимуть проти цього вірусу, також зможуть захистити її від інфекції вірусу мавпячої віспи.

Перехресна реактивність між антитілами до ортопоксвірусу дозволяє вакцині, розробленій, наприклад, для боротьби з віспою, також бути ефективною й проти mpox.

Людина не захворіє на віспу мавп, якщо вона вже вакцинована проти віспи?

Наразі відповідь виглядає так: немає жодних гарантій.

У 1980 році після десятиліть глобальної масової вакцинації віспу було виголошено викоріненою. Після 1980-х років масова імунізація проти цієї хвороби припинилася, що, на думку деяких дослідників, могло підвищити чутливість людей до інших форм ортопоксвірусу, включаючи вірус мавпячої віспи.

І дійсно, люди, народжені після закінчення програми загальної вакцинації від віспи, мають нижчий рівень антитіл проти вірусу мавпячої віспи. Це може пояснити, чому під час попереднього глобального спалаху віспи мавп у 2022-2023 роках більшість хворих становили чоловіки у віці 18-44 років.

Але навіть вакцинація проти віспи у минулому не означає, що людина повністю захищена від зараження mpox. Попередні дослідження показали, що ефективність вакцини проти віспи у запобіганні інфікуванню вірусом мавпячої віспи становить 85 відсотків. Але люди, які отримали щеплення проти віспи, але все одно захворіли на mpox, за наявними даними, мають легші симптоми.

Які вакцини існують на даний момент?

Станом на серпень 2024 року є лише одна вакцина проти mpox, допущена до використання в ЄС, Великобританії, США, Швейцарії та Канаді. Це вакцина MVA-BN, також відома як Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic.

Вакцина складається з ослабленого штаму вірусу вісповакцини - одного з вірусів роду ортопоксвірусів, до якого належить також і вірус мавпячої віспи.

Вакцину Modified Vaccinia Ankara було розроблено в 1950-60-х роках у Німеччині, спочатку її використовували для захисту від віспи. Її сучасну форму, MVA-BN, було розроблено данською біотехнологічною компанією Bavarian Nordic, цю вакцину виробляють з 2010 року. Вакцинація передбачає два щеплення, зазвичай з інтервалом у 28 днів.

Всесвітня організація охорони здоров'я перелічує ще дві вакцини, схвалені різними регуляторними органами для профілактики віспи мавп.

Під час спалаху віспи мавп 2022 року Японія схвалила для профілактичних щеплень вакцину проти віспи LC16, а Росія ліцензувала "ОртопоксВак" для імунізації проти віспи, віспи мавп та інших ортопоксвірусів.

У Сполучених Штатах і Австралії людям, які перебувають у групі ризику зараження ортопоксвірусами, рекомендують вакцину ACAM2000, що містить живий вірус вісповакцини.

Чи розробляються нові вакцини?

Так. Одним із прикладів є нова мРНК-вакцина - BNT166, яка бере на приціл антигени до вірусу мавпячої віспи. Ця вакцина зараз проходить клінічні випробування. мРНК-вакцини стали відомими на весь світ під час пандемії COVID-19 і широких програм вакцинації по всьому світу.

Наразі ВООЗ не рекомендує масову вакцинацію проти mpox. Вона рекомендує розглядати можливість вакцинації лише тих людей, які перебувають у групі ризику або контактували з вірусом.

