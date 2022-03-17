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Вакцинація

Вакцинація - введення антигеного матеріалу з метою вироблення імунітету до хвороби.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вакцинація". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни

Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни 17.03.2022

В умовах бойових дій в Ураїні МОЗ продовжує моніторити ситуацію з поширенням COVID-19. Чи є у українців доступ до лікування і вакцинації - у матеріалі DW.
У Франції проти коронавірусу вакцинують четвертою дозою

У Франції проти коронавірусу вакцинують четвертою дозою 13.03.2022

Четверту дозу вакцини від COVID-19 у Франції пропонують людям, старшим за 80 років.
Королева Великобританії Єлизавета II захворіла на COVID-19

Королева Великобританії Єлизавета II захворіла на COVID-19 20.02.2022

95-річна британська королева Єлизавета II, яка була щеплена трьома дозами вакцини від коронавірусу, захворіла на COVID-19. Вона відчуває легкі симптоми, схожі на застуду.

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (17.02.2022) 17.02.2022

Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету видається наївною мрією.
У Німеччині вирішили виходити з пандемії поетапно

У Німеччині вирішили виходити з пандемії поетапно 16.02.2022

У ФРН вирішили розпочати поступове повернення до допандемічного способу життя. З 20 березня планують максимально скасувати антиковідні обмеження.

Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою єПідтримка

Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою "єПідтримка" 15.02.2022

Понад 8,6 мільйона українців отримали тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.

COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих

COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих 15.02.2022

14 лютого в Україні майже 30 тисяч людей захворіли на COVID-19. Лідерами за кількістю нових випадків захворювання є Одещина та місто Київ.
Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення

Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення 11.02.2022

Коли пандемія буде подолана, і що на нас чекає далі? У лікарів та вчених різні відповіді на ці запитання. Від необхідності четвертого щеплення до ендемії та скасування всіх обмежень.

SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 супервакцина американських військових

SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 "супервакцина" американських військових 09.02.2022

Військові науковці США повідомляють, що створили вакцину, яка захищає від усіх варіантів коронавірусу. Тепер, кажуть вони, не буде потреби в бустерах. Експерти налаштовані скептично щодо SpNF.
В Україні за перший тиждень відсторонили понад дві тисячі невакцинованих медиків

В Україні за перший тиждень відсторонили понад дві тисячі невакцинованих медиків 08.02.2022

Наприкінці січня МОЗ розширив список професій, що підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. За новими правилами від роботи відсторонили вже понад сім тисяч працівників. 
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

єДідусь та єБабуся. Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам

"єДідусь та єБабуся". Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам 08.02.2022

Держава забезпечить безкоштовними смартфонами пенсіонерів, які зробили вакцинацію від COVID-19. Президент також пообіцяв для них пільговий тариф на мобільний інтернет.
У Німеччині тривають протести через ковідні обмеження

У Німеччині тривають протести через ковідні обмеження 08.02.2022

Як прихильники, так і противники обмежувальних заходів провели акції у ряді земель на тлі дискусії щодо планів виходу Німеччини з пандемії. Майже три чверті жителів ФРН повністю щеплені від COVID-19.
COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів

COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів 07.02.2022

Термін обов'язкової самоізоляції для хворих на COVID-19 скоротили до п'яти днів, повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Карантин можна завершити раніше за наявності негативного ПЛР-тесту.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW 07.02.2022

Через рік від початку вакцинації від коронавірусу в ЄС соцмережі, як і раніше, сповнені чуток про тяжкі наслідки щеплень. Але цифри вказують на зовсім інше. DW - з аналізом наявних даних.
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