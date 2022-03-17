Вакцинація

Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення

Коли пандемія буде подолана, і що на нас чекає далі? У лікарів та вчених різні відповіді на ці запитання. Від необхідності четвертого щеплення до ендемії та скасування всіх обмежень.