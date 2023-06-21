Post-Vac-синдром після щеплення від COVID-19: що відомо?

Втома, м'язовий біль або інші симптоми - кожне щеплення може викликати побічні ефекти - як і щеплення від COVID-19. При цьому діагностувати поствакцинальний синдром дуже складно. Чому?

Понад 13 мільярдів доз вакцин було використано у всьому світі під час пандемії коронавірусу. Лише у Німеччині витратили 192 мільйони доз. Ще ніколи за такий короткий час так багато людей одночасно не були щеплені - одноразово або кілька разів - від одного захворювання.

При цьому не всі перенесли вакцинацію добре. Дехто після цього щеплення страждає від багатьох побічних явищ, частково досить важких симптомів, які ускладнюють їм життя. Дехто навіть має намір позиватися у суді проти виробника вакцини BioNTech через можливу шкоду здоров'ю, відому як поствакцинальний синдром, що набутий після щеплення.

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Post-Vac-синдром може проявлятися по-різному

Так само як і затяжний, довгий або тривалий ковід (Long COVID), поствакцинальний синдром (Post-Vac-Syndrom) характеризується кількома симптомами та синдромами, властивими різним захворюванням, які багато в чому схожі з Long Covid: хронічний синдром втоми, мігрень, м'язовий біль або проблеми зі серцем та кровообігом.

Багато пацієнтів повідомляють і про болі в тому місці, куди робили щеплення, втому, головний біль і озноб. Щоправда, ці симптоми зникли через короткий час і їх вважають нормальної реакцією на щеплення.

Поствакцинальний синдром є комплексним і може проявлятися по-різному, але всі ці прояви мають дещо спільне: вони виникають через короткий час після щеплення. Оскільки побічні ускладнення завжди тісно пов'язані у часі зі зробленим уколом, це посилює підозри поствакцинального синдрому.

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"Масштаби цього синдрому тотально переоцінені"

Тому побоювання пацієнтів, які вважають, що страждають на цей синдром, цілком зрозумілі, вважає Гаральд Прюс (Harald Prüß) з берлінської клініки Charité і розташованого в Берліні Німецького центру нейродегенеративних захворювань (DZNE). Хоча за цієї послідовності - спочатку щеплення від COVID-19, а потім прояв симптомів - йдеться про кореляцію, а не про причинний взаємозв'язок.

Берлінська клініка Charité Фото: XAMAX/dpa/picture alliance

У години прийому в неврологічній клініці Charité Прюс зустрічається з багатьма пацієнтами, які переконані, що страждають на Post-Vac-синдром. "Але масштаби цього синдрому абсолютно переоцінені", - каже Прюс.

Інституту Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut), федеральній структурі, яка в Німеччині відповідає за вакцини, медикаменти та регулярно надавала звіти про безпеку вакцини від коронавірусу, до 31 жовтня 2022 року стало відомо про близько 51 тисячу випадків можливих серйозних побічних ускладнень після щеплення від COVID-19. Але підозри поки що залишаються лише підозрами. Лише у незначній кількості цих випадків однозначно вдалося довести зв'язок ускладнень із щепленням від коронавірусу.

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Як діагностують Post-Vac-синдром?

Ні Прюс, ні інші дослідники цієї теми не заперечують того, що шкода здоров'ю від щеплення проти COVID-19 можлива, а також і того, що пацієнтам, які зіткнулися з цим, потрібна допомога. Першою ознакою того, що головний біль, відчуття втоми або м'язова слабкість фактично могли бути пов'язані з щепленням, є часові рамки - якщо симптоми виникають у період від кількох днів до кількох тижнів після вакцинації.

Але чи це справді так, можна довести лише в деяких випадках, каже невролог: "Немає жодного біомаркера, який був би визнаний наукою". Таким біомаркером могли б, наприклад, стати певні антитіла, які виробляли організм як реакція на щеплення. Так, вчені виявили специфічні антитіла у крові тих людей, у яких після щеплення з'явилося запалення серцевого м'яза - міокардит. Він вважається єдиним можливим і досить рідкісним побічним ефектом від мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer і Moderna.

Вакцина BioNTech/Pfizer Фото: Christof Stache/AFP

Векторна вакцина від AstraZeneca вважається причиною численних випадків появи тромбозу синусових вен. "Це трапляється рідко, але було зрозуміло, що вакцина спричинила специфічний малюнок тромбозу вен у головному мозку, про що раніше не було відомо, тому що пов'язано це з дуже специфічним видом антитіл", - пояснює Прюс.

Головний біль, синдром хронічної втоми або серцево-судинні захворювання ускладнювали людям життя не лише за часів пандемії та масштабної кампанії з вакцинації. "Щодня тільки в Німеччині з'являються 30 нових діагнозів розсіяного склерозу", - додає Прюс. Якщо все це приписати до наслідків щеплення без жодних доказів, це навряд чи допомогло б пацієнтам. Без точного діагнозу ефективна терапія навряд чи можлива.

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Що відбувається в організмі при Post-Vac-синдромі?

У Прюса та інших дослідників Post-Vac-синдрому є припущення: багато симптомів, з якими пацієнти приходять у Charité, мають інші причини. Справжній Post-Vac-синдром трапляється вкрай рідко.

Крістіне Фальк Фото: Anja Frick/DGfI

Імунна система людини дуже складна, і точних знань про те, що саме відбувається в організмі пацієнта з Post-Vac-синдромом, немає. Імунологиня і голова Німецького товариства імунології (Deutschen Gesellschaft für Immunologie) Крістіне Фальк (Christine Falk) припускає, що причиною проблеми є перехресна реакція зі спайковими білками, які містяться у вакцині або утворюються з її допомогою.

Також, як у деяких пацієнтів із затяжним COVID, у пацієнтів із Post-Vac-синдромом разом із утворенням антитіл відбувається свого роду перехресна реакція проти спайкових білків, за якої утворюються так звані аутоантитіла. Вони можуть ненавмисно послаблювати імунітет, атакуючи антитіла, покликані захищати від хвороби. Недивно, що симптоми тривалого COVID, тобто самої інфекції, схожі на ті, що можуть виникнути після щеплення: в організмі відбуваються імунні процеси.

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Не одиничний випадок у науці

Схожі процеси вчені спостерігали під час вакцинації проти свинячого грипу, а саме проти збудника вірусу H1N1. Як вакцина, і сам вірус викликали в певного числа пацієнтів так звану нарколепсію.

Про це побічне ускладнення вчені дізналися досить легко, тому що пацієнти мали схожі генетичні фактори, які сприяли захворюванню. Тяжкі наслідки щеплення було просто довести ще й тому, що на той час лише деякі пацієнти були інфіковані H1N1.

У випадку з COVID-19 було вакциновано десятки мільйонів людей, і одночасно мільйони були інфіковані. Тому лише в деяких випадках, вважає Фальк, можна з упевненістю сказати, що пацієнти з поствакцинальним синдромом не були додатково заражені до або після щеплення ще однією інфекцією, можливо, про це не знаючи.

За численних симптомів довести, що вони пов'язані саме з наслідками щеплення від COVID, складно. Крім іншого, має бути повністю виключено і те, що людина ніколи раніше не була інфікована SARS-CoV-2. На думку Крістіне Фальк, це можливо лише у вкрай поодиноких випадках.

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